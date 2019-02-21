Стадион: Максимир
3:0
Конец матча
1:0
15' ГолОршич Мислав
31' Желтая карточкаХайрович Изет
33' Желтая карточкаЛимберски Давид
2:0
33' ГолДилавер Эмир
39' Желтая карточкаДилавер Эмир
61' Желтая карточкаБакош Марек
3:0
73' ГолПеткович Бруно
86' Желтая карточкаЛеовац Марин
86' Желтая карточкаХори Томаш
87' Вторая желтая карточкаЛимберски Давид
90' Желтая карточкаОльмо Дани
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Второй тайм
90'
Ольмо Дани получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Динамо Загреб делает замену. Петкович Бруно уходит с поля, а Komnen Andric выходит на его замену.
88'
Динамо Загреб делает замену. Оршич Мислав уходит с поля, а Гояк Амер выходит на его замену.
87'
Лимберски Давид получает вторую желтую карточку. Удаление.
86'
Хори Томаш получил желтую карточку от судьи
86'
Леовац Марин получил желтую карточку от судьи
73'
Г О О О О Л - Петкович Бруно бьет в цель!
71'
Виктория Пльзень делает замену. Гавел Милан уходит с поля, а Ржезник Радим выходит на его замену.
67'
Динамо Загреб делает замену. Хайрович Изет уходит с поля, а Моро Никола выходит на его замену.
67'
Виктория Пльзень делает замену. Богёйль Жан-Давид уходит с поля, а Хори Томаш выходит на его замену.
61'
Бакош Марек получил желтую карточку от судьи
57'
Виктория Пльзень делает замену. Горава Томаш уходит с поля, а Бакош Марек выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Дилавер Эмир получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Дилавер Эмир бьет в цель!
33'
Лимберски Давид получил желтую карточку от судьи
31'
Хайрович Изет получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Оршич Мислав бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Лига Европы (1/16 финала)
Итог 3 Динамо Загреб 0 Виктория Пльзень Итог 4 Айнтрахт Фр 1 Шахтёр Донецк Итог 1 Вильярреал 1 Спортинг Л Итог 2 Наполи 0 Цюрих Итог 3 Зенит 1 Фенербахче Итог 4 Ред Булл Зальцбург 0 Брюгге Итог 1 Валенсия 0 Селтик Итог 3 Арсенал 0 БАТЭ Позже 0 Байер Л 0 Краснодар Позже 0 Динамо Киев 0 Олимпиакос Позже 0 Генк 0 Славия Прага Позже 0 Бетис 0 Ренн Позже 0 Интер Милан 0 Рапид Вена Позже 0 Челси 0 Мальмё Позже 0 Бенфика 0 Галатасарай
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Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Вьетнам: В-Лига
Египет: Премьер-лига
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Иран: Кубок Хазфи (1/2 финала)
Катар: Катар Старз
Колумбия: Примера А Апертура
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Кубок ФНЛ (Матч за 13-е место)
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Мексика: Кубок Мексики Клаусура (Группа 2)
Мексика: Кубок Мексики Клаусура (Группа 3)
Мексика: Кубок Мексики Клаусура (Группа 8)
Мексика: Кубок Мексики Клаусура (Группа 9)
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Франция: Насьональ
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