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  5. 1/16 финала
Стадион:
Динамо Загреб
3:0
Конец матча
Виктория Пльзень
0'
1:0
15' Гол
Оршич Мислав
31' Желтая карточка
Хайрович Изет
33' Желтая карточка
Лимберски Давид
2:0
33' Гол
Дилавер Эмир
39' Желтая карточка
Дилавер Эмир
61' Желтая карточка
Бакош Марек
3:0
73' Гол
Петкович Бруно
86' Желтая карточка
Леовац Марин
86' Желтая карточка
Хори Томаш
87' Вторая желтая карточка
Лимберски Давид
90' Желтая карточка
Ольмо Дани
90'+7
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Второй тайм
Желтая карточка
90'
Ольмо Дани получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Динамо Загреб делает замену. Петкович Бруно уходит с поля, а Komnen Andric выходит на его замену.
88'
Динамо Загреб делает замену. Оршич Мислав уходит с поля, а Гояк Амер выходит на его замену.
87'
Лимберски Давид получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
86'
Хори Томаш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Леовац Марин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Петкович Бруно бьет в цель!
71'
Виктория Пльзень делает замену. Гавел Милан уходит с поля, а Ржезник Радим выходит на его замену.
67'
Динамо Загреб делает замену. Хайрович Изет уходит с поля, а Моро Никола выходит на его замену.
67'
Виктория Пльзень делает замену. Богёйль Жан-Давид уходит с поля, а Хори Томаш выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Бакош Марек получил желтую карточку от судьи
57'
Виктория Пльзень делает замену. Горава Томаш уходит с поля, а Бакош Марек выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Дилавер Эмир получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Дилавер Эмир бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Лимберски Давид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Хайрович Изет получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Оршич Мислав бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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