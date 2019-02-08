Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Шахтёр Донецк

Стадион: Коммерцбанк-Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Шахтёр ДонецкДо начала игры, которая состоится 21.02.2019, осталось 2 дня 19 часов 39 минут.
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