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Стадион:
Вильярреал
1:1
Конец матча
Спортинг Л
0'
35' Желтая карточка
Жефферсон Насименто
44' Желтая карточка
Фернандеш Бруну
0:1
45' Гол
Фернандеш Бруну
50' Вторая желтая карточка
Жефферсон Насименто
51' Желтая карточка
Морено Херард
51' Желтая карточка
Илори Тьягу
1:1
80' Гол
Форнальс Пабло
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Спортинг Л делает замену. Ристовски Стефан уходит с поля, а Феллипе Луис выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Форнальс Пабло бьет в цель!
77'
Спортинг Л делает замену. Диаби Абдулай уходит с поля, а Рафинья Диас выходит на его замену.
71'
Вильярреал делает замену. Мигелон уходит с поля, а Касорла Санти выходит на его замену.
63'
Вильярреал делает замену. Фуэго Хави уходит с поля, а Иборра Висенте выходит на его замену.
57'
Вильярреал делает замену. Раба Даниэль уходит с поля, а Экамби Карл Токо выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Илори Тьягу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Морено Херард получил желтую карточку от судьи
50'
Жефферсон Насименто получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Фернандеш Бруну бьет в цель!
Желтая карточка
44'
Фернандеш Бруну получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Жефферсон Насименто получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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