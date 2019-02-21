Стадион: Эстадио де ла Керамика
1:1
Конец матча
35' Желтая карточкаЖефферсон Насименто
44' Желтая карточкаФернандеш Бруну
0:1
45' ГолФернандеш Бруну
50' Вторая желтая карточкаЖефферсон Насименто
51' Желтая карточкаМорено Херард
51' Желтая карточкаИлори Тьягу
1:1
80' ГолФорнальс Пабло
-
Не пропустите прямую текстовую трансляцию жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы!
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Спортинг Л делает замену. Ристовски Стефан уходит с поля, а Феллипе Луис выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Форнальс Пабло бьет в цель!
77'
Спортинг Л делает замену. Диаби Абдулай уходит с поля, а Рафинья Диас выходит на его замену.
71'
Вильярреал делает замену. Мигелон уходит с поля, а Касорла Санти выходит на его замену.
63'
Вильярреал делает замену. Фуэго Хави уходит с поля, а Иборра Висенте выходит на его замену.
57'
Вильярреал делает замену. Раба Даниэль уходит с поля, а Экамби Карл Токо выходит на его замену.
51'
Илори Тьягу получил желтую карточку от судьи
51'
Морено Херард получил желтую карточку от судьи
50'
Жефферсон Насименто получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Фернандеш Бруну бьет в цель!
44'
Фернандеш Бруну получил желтую карточку от судьи
35'
Жефферсон Насименто получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Лига Европы (1/16 финала)
Итог 3 Динамо Загреб 0 Виктория Пльзень Итог 4 Айнтрахт Фр 1 Шахтёр Донецк Итог 1 Вильярреал 1 Спортинг Л Итог 2 Наполи 0 Цюрих Итог 3 Зенит 1 Фенербахче Итог 4 Ред Булл Зальцбург 0 Брюгге Итог 1 Валенсия 0 Селтик Итог 3 Арсенал 0 БАТЭ Позже 0 Байер Л 0 Краснодар Позже 0 Динамо Киев 0 Олимпиакос Позже 0 Генк 0 Славия Прага Позже 0 Бетис 0 Ренн Позже 0 Интер Милан 0 Рапид Вена Позже 0 Челси 0 Мальмё Позже 0 Бенфика 0 Галатасарай
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Клубы
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Вьетнам: В-Лига
Египет: Премьер-лига
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Иран: Кубок Хазфи (1/2 финала)
Катар: Катар Старз
Колумбия: Примера А Апертура
Копа Судамерикана (1/32 финала)
Кубок Либертадорес. Отборочные матчи
Кубок ФНЛ (Матч за 11-е место)
Кубок ФНЛ (Матч за 13-е место)
Кубок ФНЛ (Матч за 15-е место)
Кубок ФНЛ (Матч за 9-е место)
Лига Чемпионов КОНКАКАФ (1/8 финала)
Мексика: Кубок Мексики Клаусура (Группа 2)
Мексика: Кубок Мексики Клаусура (Группа 3)
Мексика: Кубок Мексики Клаусура (Группа 8)
Мексика: Кубок Мексики Клаусура (Группа 9)
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Франция: Насьональ
Комментарии к прогнозам (0)