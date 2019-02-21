Стадион: Сан-Паоло
35' Желтая карточкаКирикеш Влад
1:0
43' ГолВерди Симоне
2:0
75' ГолУна Адам
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Цюрих делает замену. Кололли Беньямин уходит с поля, а Levan Kharabadze выходит на его замену.
77'
Наполи делает замену. Уна Адам уходит с поля, а Милик Аркадиуш выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Уна Адам бьет в цель!
66'
Наполи делает замену. Зелиньски Петр уходит с поля, а Аллан Маркес выходит на его замену.
60'
Цюрих делает замену. Одей Стивен уходит с поля, а Lavdim Zumberi выходит на его замену.
56'
Наполи делает замену. Кирикеш Влад уходит с поля, а Луперто Себастьяно выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Верди Симоне бьет в цель!
35'
Кирикеш Влад получил желтую карточку от судьи
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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