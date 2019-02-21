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Стадион:
Наполи
2:0
Конец матча
Цюрих
0'
35' Желтая карточка
Кирикеш Влад
1:0
43' Гол
Верди Симоне
2:0
75' Гол
Уна Адам
90'+4
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Цюрих делает замену. Кололли Беньямин уходит с поля, а Levan Kharabadze выходит на его замену.
77'
Наполи делает замену. Уна Адам уходит с поля, а Милик Аркадиуш выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Уна Адам бьет в цель!
66'
Наполи делает замену. Зелиньски Петр уходит с поля, а Аллан Маркес выходит на его замену.
60'
Цюрих делает замену. Одей Стивен уходит с поля, а Lavdim Zumberi выходит на его замену.
56'
Наполи делает замену. Кирикеш Влад уходит с поля, а Луперто Себастьяно выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Верди Симоне бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Кирикеш Влад получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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