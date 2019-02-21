Стадион: Ред Булл Арена
4:0
Конец матча
10' Желтая карточкаХорват Этан
0:0
11' Не забитый пенальтиДаббур Мунас
1:0
17' ГолШлагер Ксавер
2:0
29' ГолДака Пэтсон
39' Желтая карточкаДенсвил Стефано
39' Желтая карточкаВанакен Ханс
3:0
43' ГолДака Пэтсон
50' Желтая карточкаОнгене Жером
82' Желтая карточкаБонавентуре Деннис
88' Желтая карточкаAlbert Vallci
4:0
90' ГолДаббур Мунас
-
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
88'
Albert Vallci получил желтую карточку от судьи
84'
Брюгге делает замену. Уэсли Мораес уходит с поля, а Воссен Йелле выходит на его замену.
82'
Бонавентуре Деннис получил желтую карточку от судьи
77'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Понграчич Марин уходит с поля, а Albert Vallci выходит на его замену.
71'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Юнузович Златко уходит с поля, а Мвепу Энок выходит на его замену.
69'
Брюгге делает замену. Шрейверс Сьебе уходит с поля, а Икома Луис выходит на его замену.
63'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Вольф Ханнес уходит с поля, а Минамино Такуми выходит на его замену.
63'
Брюгге делает замену. Амрабат Софьян уходит с поля, а Дьятта Крепен выходит на его замену.
50'
Онгене Жером получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Дака Пэтсон бьет в цель!
39'
Ванакен Ханс получил желтую карточку от судьи
39'
Денсвил Стефано получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Дака Пэтсон бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Шлагер Ксавер бьет в цель!
11'
ОН ПРОМАЗАЛ - Даббур Мунас пробил пенальти, но не смог забить!
10'
Хорват Этан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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