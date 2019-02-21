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Стадион:
Ред Булл Зальцбург
4:0
Конец матча
Брюгге
0'
10' Желтая карточка
Хорват Этан
0:0
11' Не забитый пенальти
Даббур Мунас
1:0
17' Гол
Шлагер Ксавер
2:0
29' Гол
Дака Пэтсон
39' Желтая карточка
Денсвил Стефано
39' Желтая карточка
Ванакен Ханс
3:0
43' Гол
Дака Пэтсон
50' Желтая карточка
Онгене Жером
82' Желтая карточка
Бонавентуре Деннис
88' Желтая карточка
Albert Vallci
4:0
90' Гол
Даббур Мунас
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
Желтая карточка
88'
Albert Vallci получил желтую карточку от судьи
84'
Брюгге делает замену. Уэсли Мораес уходит с поля, а Воссен Йелле выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Бонавентуре Деннис получил желтую карточку от судьи
77'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Понграчич Марин уходит с поля, а Albert Vallci выходит на его замену.
71'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Юнузович Златко уходит с поля, а Мвепу Энок выходит на его замену.
69'
Брюгге делает замену. Шрейверс Сьебе уходит с поля, а Икома Луис выходит на его замену.
63'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Вольф Ханнес уходит с поля, а Минамино Такуми выходит на его замену.
63'
Брюгге делает замену. Амрабат Софьян уходит с поля, а Дьятта Крепен выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Онгене Жером получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Дака Пэтсон бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Ванакен Ханс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Денсвил Стефано получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Дака Пэтсон бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Шлагер Ксавер бьет в цель!
Описание гола
11'
ОН ПРОМАЗАЛ - Даббур Мунас пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
10'
Хорват Этан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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