Стадион: Suzhou Olympic Sports Centre
2:0
Конец матча
24' Желтая карточкаХуань Фу
1:0
62' ГолШэньчао Ван
2:0
66' ГолВэньцзюнь Люй
69' Желтая карточкаДабао Юй
90' Желтая карточкаОскар дос Сантос
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
95'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Судья сигнализирует, что Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
94'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
Хай Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
93'
Тактическая замена. Халк Живанилдо уходит с поля и его заменяет Zhenfei Huang
92'
Оскар дос Сантос получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Судья сигнализирует, что Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
91'
91'
91'
Тактическая замена. Хуань Фу уходит с поля и его заменяет Wenjie Lei
90'
Выглядело как неплохой момент. Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
90'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
90'
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
89'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
89'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
88'
88'
Аугусто Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
Тактическая замена. Сичжэ Чжан уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
86'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Пен Лю
86'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
86'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
84'
Судья сигнализирует, что Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Сичжэ Чжан
83'
82'
82'
81'
81'
Матч возобновлен
81'
Кэ Ши на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Хорошую попытку сделал Сетер Йон-Хоу. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
79'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
77'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Виера Хонатан
76'
Сетер Йон-Хоу из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
76'
76'
76'
Пен Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
74'
74'
74'
Элкесон Кардосо нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
73'
73'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
73'
Сичжэ Чжан хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
72'
72'
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Чжэнь Вэй получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Тактическая замена. Чи Чжунго уходит с поля и его заменяет Сетер Йон-Хоу
71'
Чжэнь Вэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Чжэнь Вэй
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
70'
70'
Халк Живанилдо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
69'
Дабао Юй получил желтую карточку от судьи
68'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Элкесон Кардосо пострадал.
67'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
66'
Шэньчао Ван сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй изменил счет на табло!
66'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань пасует в штрафную, но Цзюнь-Лин Янь выходит и ловит мяч.
65'
Виера Хонатан пробил со штрафного прямо в стенку
64'
Судья сигнализирует, что Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
63'
Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Хуэй-Кан Цай сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Шэньчао Ван изменил счет на табло!
62'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
61'
Пен Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Судья сигнализирует, что Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
60'
60'
Ли Лэй решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
59'
Судья сигнализирует, что Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
58'
Дабао Юй нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
58'
58'
57'
56'
56'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Чжэнь Вэй оказался на газоне.
55'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
55'
54'
54'
54'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
53'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Халк Живанилдо наказан за толчок Бакамбу Седрик
52'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
52'
51'
Шэньчао Ван наказан за толчок Дабао Юй
50'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
50'
Судья сигнализирует, что Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
49'
Аугусто Ренато пробует нанести удар издали, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
48'
Соперник делает почти голевой пас, но Цзюнь-Лин Янь из команды Шанхай СИПГ начеку и спасает ситуацию.
48'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Бэйцзин Гоань начинает контратаку
48'
48'
46'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
46'
Судья сигнализирует, что Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Бэйцзин Гоань играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Вэньцзюнь Люй нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Матч возобновлен
46'
Судья сигнализирует, что Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Вэньцзюнь Люй
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Халк Живанилдо пробует нанести удар издали, но Го Цюаньбо держит все под контролем
45'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
45'
45'
45'
44'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
44'
44'
Виера Хонатан наказан за толчок Хуэй-Кан Цай
43'
Судья сигнализирует, что Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Хуань Фу
43'
Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
41'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
40'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
39'
Бакамбу Седрик имел все шансы забить, но Цзюнь-Лин Янь сделал отличный сейв!
39'
Головой пробил Бакамбу Седрик, но голкипер отбил его в поле!
39'
Аугусто Ренато имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
38'
38'
Пен Лю бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
38'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
37'
Чжэнь Вэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Судья сигнализирует, что Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Чи Чжунго
36'
Го Цюаньбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
35'
34'
Го Цюаньбо не дал случится голу! Элкесон Кардосо должен был забивать, но Го Цюаньбо сделал отличный сейв
34'
ШАНС! Элкесон Кардосо вышел один-на-один с голкипером...
34'
Чи Чжунго ошибается в защите.
34'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Оскар дос Сантос пострадал.
33'
32'
31'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
31'
Оскар дос Сантос наказан за толчок Пяо Чэн
31'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Хорошую попытку сделал Аугусто Ренато. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
29'
29'
Судья сигнализирует, что Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Хуань Фу
28'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Халк Живанилдо оказался на газоне.
28'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Guan He оказался на газоне.
25'
Судья сигнализирует, что Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Чи Чжунго
25'
Матч возобновлен
24'
Судья подбегает и показывает Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ отложенную желтую карточку за фол.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ли Лэй не пострадал и надо продолжать игру!
24'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
22'
ШАНС! Виера Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
21'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
Пяо Чэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Дабао Юй не смог попасть в створ ударом издали
18'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Цзюнь-Лин Янь отбил мяч на угловой после удара Бакамбу Седрик из штрафной площади.
17'
16'
Судья сигнализирует, что Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Вэньцзюнь Люй
16'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
15'
Судья сигнализирует, что Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Чи Чжунго
14'
13'
13'
13'
12'
12'
Халк Живанилдо не смог попасть в створ ударом издали
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
9'
Элкесон Кардосо нанес удар головой, но Го Цюаньбо спокойно отбил мяч.
9'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
8'
Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Матч возобновлен
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Аугусто Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аугусто Ренато и Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань.
6'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
5'
5'
4'
4'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Вэньцзюнь Люй нанес удар в каркас ворот!
4'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
4'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
4'
4'
3'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шанхай СИПГ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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ЮАР: Футбольная Премьер-лига
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Итог 0 Саган Тосу 4 Нагойя Грампус Итог 0 Вегальта Сендай 0 Урава Редс Итог 1 Санфречче Хиросима 1 Симидзу С-Палс Итог 0 Кавасаки Фронтале 0 Токио Итог 2 Гамба Осака 3 Йокогама Маринос Итог 1 Касима Антлерс 2 Оита Тринита Итог 1 Джубило Ивата 1 Мацумото Ямага Итог 2 Сёнан Бельмаре 0 Консадоле Саппоро
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