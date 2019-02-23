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Стадион:
Шанхай СИПГ
2:0
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
24' Желтая карточка
Хуань Фу
1:0
62' Гол
Шэньчао Ван
2:0
66' Гол
Вэньцзюнь Люй
69' Желтая карточка
Дабао Юй
90' Желтая карточка
Оскар дос Сантос
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
95'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
94'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
93'
Хай Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
93'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
93'
Тактическая замена. Халк Живанилдо уходит с поля и его заменяет Zhenfei Huang
Желтая карточка
92'
Оскар дос Сантос получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
91'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
91'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Тактическая замена. Хуань Фу уходит с поля и его заменяет Wenjie Lei
90'
Выглядело как неплохой момент. Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
90'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
90'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
89'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
89'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Аугусто Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Тактическая замена. Сичжэ Чжан уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
Фол, нарушение
86'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Пен Лю
86'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
86'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Сичжэ Чжан
83'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
82'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
81'
Кэ Ши на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Хорошую попытку сделал Сетер Йон-Хоу. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
79'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
77'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Виера Хонатан
Офсайд
76'
Сетер Йон-Хоу из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
76'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Пен Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
75'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
74'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Элкесон Кардосо нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
73'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
73'
Сичжэ Чжан хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
72'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Чжэнь Вэй получил травму и заменен. Хай Юй выходит на поле.
Травма, повреждение
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Чжэнь Вэй получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Тактическая замена. Чи Чжунго уходит с поля и его заменяет Сетер Йон-Хоу
Травма, повреждение
71'
Чжэнь Вэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Чжэнь Вэй
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
70'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
70'
Халк Живанилдо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
69'
Дабао Юй получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Элкесон Кардосо пострадал.
Офсайд
67'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
66'
Шэньчао Ван сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй изменил счет на табло!
66'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
66'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань пасует в штрафную, но Цзюнь-Лин Янь выходит и ловит мяч.
65'
Виера Хонатан пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
63'
Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
62'
Хуэй-Кан Цай сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Шэньчао Ван изменил счет на табло!
62'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Пен Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
60'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
60'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
60'
Ли Лэй решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
58'
Дабао Юй нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
58'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
57'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
56'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Чжэнь Вэй оказался на газоне.
55'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
55'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
54'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
53'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
53'
Халк Живанилдо наказан за толчок Бакамбу Седрик
52'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
52'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Фол, нарушение
51'
Шэньчао Ван наказан за толчок Дабао Юй
50'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
50'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
49'
Аугусто Ренато пробует нанести удар издали, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
48'
Соперник делает почти голевой пас, но Цзюнь-Лин Янь из команды Шанхай СИПГ начеку и спасает ситуацию.
48'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Бэйцзин Гоань начинает контратаку
48'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Бэйцзин Гоань играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Вэньцзюнь Люй нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Вэньцзюнь Люй
46'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Халк Живанилдо пробует нанести удар издали, но Го Цюаньбо держит все под контролем
45'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
45'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
45'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
44'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
44'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
44'
Виера Хонатан наказан за толчок Хуэй-Кан Цай
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Хуань Фу
43'
Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
41'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
40'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
39'
Бакамбу Седрик имел все шансы забить, но Цзюнь-Лин Янь сделал отличный сейв!
39'
Головой пробил Бакамбу Седрик, но голкипер отбил его в поле!
39'
Аугусто Ренато имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
38'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Пен Лю бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
38'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
37'
Чжэнь Вэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Чи Чжунго
36'
Го Цюаньбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
35'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
35'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
34'
Го Цюаньбо не дал случится голу! Элкесон Кардосо должен был забивать, но Го Цюаньбо сделал отличный сейв
34'
ШАНС! Элкесон Кардосо вышел один-на-один с голкипером...
34'
Чи Чжунго ошибается в защите.
Фол, нарушение
34'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Оскар дос Сантос пострадал.
33'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Ли Лэй наказан за толчок Хуань Фу
32'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
31'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
31'
Оскар дос Сантос наказан за толчок Пяо Чэн
31'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Хорошую попытку сделал Аугусто Ренато. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
29'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Хуань Фу
Фол, нарушение
28'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Халк Живанилдо оказался на газоне.
Фол, нарушение
28'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Guan He оказался на газоне.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Чи Чжунго
25'
Матч возобновлен
Желтая карточка
24'
Судья подбегает и показывает Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ отложенную желтую карточку за фол.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ли Лэй не пострадал и надо продолжать игру!
24'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
22'
ШАНС! Виера Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
21'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
Пяо Чэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
19'
Дабао Юй не смог попасть в створ ударом издали
18'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
18'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
18'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Цзюнь-Лин Янь отбил мяч на угловой после удара Бакамбу Седрик из штрафной площади.
17'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Вэньцзюнь Люй
16'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Чи Чжунго
14'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
13'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
12'
Халк Живанилдо не смог попасть в створ ударом издали
11'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
11'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Офсайд
10'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
9'
Элкесон Кардосо нанес удар головой, но Го Цюаньбо спокойно отбил мяч.
9'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
8'
Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Матч возобновлен
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Аугусто Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аугусто Ренато и Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань.
6'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
4'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
4'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Вэньцзюнь Люй нанес удар в каркас ворот!
4'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
4'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
4'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
4'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
3'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
2'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
1'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шанхай СИПГ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Марокко: Ботола
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Финляндия: Кубок (Группа B)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

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