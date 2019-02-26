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АЕК
1:0
Второй тайм: 48'
Атромитос
0'
1:0
11' Гол
Понсе Эсекиэль
48'
Второй тайм
46'
Атромитос делает замену. Dimitrios Chatziisaias уходит с поля, а Катранис Александрос выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Понсе Эсекиэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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