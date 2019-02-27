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ПАОК
2:1
Второй тайм: 87'
Паниониос
Второй тайм
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
78'
Паниониос делает замену. Папагеоргиу Атанасиос уходит с поля, а Pedro Arce выходит на его замену.
74'
ПАОК делает замену. Шахов Евгений уходит с поля, а Матос Леонардо выходит на его замену.
60'
Паниониос делает замену. Бумаль Оливье уходит с поля, а Банана Яя выходит на его замену.
56'
ПАОК делает замену. Лимниос Димитрис уходит с поля, а Акпом Чуба выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Дурмишай Фиорин бьет в цель!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Бисесвар Диего бьет в цель!
14'
ПАОК делает замену. Пелкас Димитрис уходит с поля, а Бисесвар Диего выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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