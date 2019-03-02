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Пуне Сити
2:1
Конец матча
Мумбаи Сити
0'
6' Желтая карточка
Миллс Мэтт
1:0
18' Гол
Adil Khan
36' Желтая карточка
Adil Khan
43' Желтая карточка
Gurtej Singh
57' Желтая карточка
Marko Stankovic I
62' Желтая карточка
Машаду Паулу
73' Желтая карточка
Rohit Kumar
76' Желтая карточка
Sarthak Golui
2:0
84' Гол
Хьюм Иайн
86' Желтая карточка
Milan Singh
2:1
90' Пенальти
Арнольд Иссоко
90'+6
Второй тайм
90'
Пуне Сити делает замену. Mohammad Yasir уходит с поля, а Fanai Lalchhuanmawia выходит на его замену.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Арнольд Иссоко из команды Мумбаи Сити забивает с точки!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Пуне Сити делает замену. Nikhil Poojari уходит с поля, а Ashutosh Mehta выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Milan Singh получил желтую карточку от судьи
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Хьюм Иайн бьет в цель!
80'
Мумбаи Сити делает замену. Raynier Fernandes уходит с поля, а Milan Singh выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Sarthak Golui получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Rohit Kumar получил желтую карточку от судьи
67'
Мумбаи Сити делает замену. Бастос Рафаэль уходит с поля, а Sanju Pradhan выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Машаду Паулу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Марко Станкович получил желтую карточку от судьи
46'
Мумбаи Сити делает замену. Pranjal Bhumij уходит с поля, а Bipin Singh выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Gurtej Singh получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Adil Khan получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Adil Khan бьет в цель!
Желтая карточка
6'
Миллс Мэтт получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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