2:1
Конец матча
6' Желтая карточкаМиллс Мэтт
1:0
18' ГолAdil Khan
36' Желтая карточкаAdil Khan
43' Желтая карточкаGurtej Singh
57' Желтая карточкаMarko Stankovic I
62' Желтая карточкаМашаду Паулу
73' Желтая карточкаRohit Kumar
76' Желтая карточкаSarthak Golui
2:0
84' ГолХьюм Иайн
86' Желтая карточкаMilan Singh
2:1
90' ПенальтиАрнольд Иссоко
Второй тайм
90'
Пуне Сити делает замену. Mohammad Yasir уходит с поля, а Fanai Lalchhuanmawia выходит на его замену.
90'
Г О О О О Л - Арнольд Иссоко из команды Мумбаи Сити забивает с точки!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Пуне Сити делает замену. Nikhil Poojari уходит с поля, а Ashutosh Mehta выходит на его замену.
86'
Milan Singh получил желтую карточку от судьи
84'
Г О О О О Л - Хьюм Иайн бьет в цель!
80'
Мумбаи Сити делает замену. Raynier Fernandes уходит с поля, а Milan Singh выходит на его замену.
76'
Sarthak Golui получил желтую карточку от судьи
73'
Rohit Kumar получил желтую карточку от судьи
67'
Мумбаи Сити делает замену. Бастос Рафаэль уходит с поля, а Sanju Pradhan выходит на его замену.
62'
Машаду Паулу получил желтую карточку от судьи
57'
Марко Станкович получил желтую карточку от судьи
46'
Мумбаи Сити делает замену. Pranjal Bhumij уходит с поля, а Bipin Singh выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Gurtej Singh получил желтую карточку от судьи
36'
Adil Khan получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Adil Khan бьет в цель!
6'
Миллс Мэтт получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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