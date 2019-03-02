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Стадион:
Филадельфия Юнион
0:1
Перерыв
Торонто
0'
30' Желтая карточка
Пико Фабрис
0:1
45' Гол
Брэдли Майкл
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Брэдли Майкл бьет в цель!
Желтая карточка
30'
Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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