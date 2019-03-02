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Стадион:
Орландо Сити
2:2
Второй тайм: 89'
Нью-Йорк Сити
0'
9' Желтая карточка
Jhegson Mendez
0:1
13' Гол
Офори Эбенезер
18' Желтая карточка
Де Джон Алекс
19' Желтая карточка
Ben Sweat
0:2
45' Гол
Ринг Александр
56' Желтая карточка
Ринг Александр
1:2
59' Гол
Chris Mueller
73' Желтая карточка
Dominic Dwyer
2:2
75' Гол
Tesho Akindele
89'
Второй тайм
88'
Нью-Йорк Сити делает замену. James Sands уходит с поля, а Паркс Китон выходит на его замену.
79'
Нью-Йорк Сити делает замену. Ben Sweat уходит с поля, а Tony Rocha выходит на его замену.
77'
Орландо Сити делает замену. Tesho Akindele уходит с поля, а Josue Colman выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Tesho Akindele бьет в цель!
Желтая карточка
73'
Dominic Dwyer получил желтую карточку от судьи
72'
Нью-Йорк Сити делает замену. Jonathan Lewis уходит с поля, а Jesus Medina выходит на его замену.
70'
Орландо Сити делает замену. Jhegson Mendez уходит с поля, а Нани Луиш выходит на его замену.
69'
Орландо Сити делает замену. Kyle Smith уходит с поля, а Dominic Dwyer выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Chris Mueller бьет в цель!
Желтая карточка
56'
Ринг Александр получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Ринг Александр бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Ben Sweat получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Де Джон Алекс получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Офори Эбенезер бьет в цель!
Желтая карточка
9'
Jhegson Mendez получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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