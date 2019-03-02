  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Даллас
1:1
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
14' Гол
Michael Barrios
19' Желтая карточка
Вилфрид Захибо
56' Желтая карточка
Циглер Рето
1:1
58' Гол
Хиль Карлес
70' Желтая карточка
Деламеа Антонио
71' Желтая карточка
Dominique Badji
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нью-Инглэнд Революшн делает замену. Scott Caldwell уходит с поля, а Luis Caicedo выходит на его замену.
82'
Даллас делает замену. Harold Mosquera уходит с поля, а Jesus Ferreira выходит на его замену.
77'
Нью-Инглэнд Революшн делает замену. Агудело Хуан уходит с поля, а Diego Fagundez выходит на его замену.
73'
Даллас делает замену. Jacori Hayes уходит с поля, а Paxton Pomykal выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Dominique Badji получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Деламеа Антонио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Хиль Карлес бьет в цель!
Желтая карточка
56'
Циглер Рето получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
19'
Вилфрид Захибо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Michael Barrios бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Паулиста А1
Колумбия: Примера А Апертура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
США: МЛС
Чили: Примера
Эквадор: Серия A

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация