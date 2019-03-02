  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Коламбус Крю
1:1
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
6' Гол
Иван Андреас
16' Желтая карточка
Аффул Харрисон
27' Желтая карточка
Aaron Long
31' Желтая карточка
Трапп Уилл
1:1
41' Гол
Гастон Сауро
68' Желтая карточка
Cristhian Casseres Jr.
74' Желтая карточка
Сантуш Педру
90' Желтая карточка
Уэйлон Фрэнсис
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Уэйлон Фрэнсис получил желтую карточку от судьи
79'
Коламбус Крю делает замену. Мерам Жустин уходит с поля, а Robinho выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Сантуш Педру получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Cristhian Casseres Jr. получил желтую карточку от судьи
64'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Kyle Duncan уходит с поля, а Sean Nealis выходит на его замену.
61'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Marcus Epps уходит с поля, а Alex Muyl выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Aaron Long уходит с поля, а Паркер Тим выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Гастон Сауро бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Aaron Long получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Аффул Харрисон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Иван Андреас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Паулиста А1
Колумбия: Примера А Апертура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
США: МЛС
Чили: Примера
Эквадор: Серия A

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация