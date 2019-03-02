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Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
1:0
Первый тайм: 35'
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
6' Гол
Годой Эрик
24' Желтая карточка
Алонсо Освальдо
31' Желтая карточка
Эрисе Йон
35'
Первый тайм
Желтая карточка
31'
Эрисе Йон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Алонсо Освальдо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Годой Эрик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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