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Стадион:
Хьюстон Динамо
0:0
Первый тайм: 39'
Реал Солт-Лейк
0'
11' Желтая карточка
Луис Эвертон
14' Желтая карточка
Бекерман Кайл
27' Желтая карточка
Aaron Herrera
30' Желтая карточка
Kevin Lacruz III
31' Желтая карточка
Matias Vera
39'
Первый тайм
Желтая карточка
31'
Matias Vera получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Kevin Garcia получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Aaron Herrera получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Бекерман Кайл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Луис Эвертон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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