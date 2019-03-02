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Стадион:
Колорадо Рэпидс
1:1
Первый тайм: 39'
Портленд Тимберс
0'
1:0
16' Гол
Kei Ansu Kamara
18' Желтая карточка
Diego Chara
27' Красная карточка
Axel Sjoeberg
1:1
30' Гол
Валери Диего
32' Желтая карточка
Julio Cascante
39'
Первый тайм
Желтая карточка
32'
Julio Cascante получил желтую карточку от судьи
30'
Колорадо Рэпидс делает замену. Рубио Диего уходит с поля, а Уилсон Дэнни выходит на его замену.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Валери Диего бьет в цель!
27'
УДАЛЕНИЕ! - Axel Sjoeberg увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
18'
Диего Чара получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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