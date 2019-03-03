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Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 45+'
Чикаго Файр
0'
44' Желтая карточка
Марсело Феррейра
45'+1
Первый тайм
20'
Лос-Анджелес Гэлакси делает замену. Алессандрини Ромен уходит с поля, а Emmanuel Boateng выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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