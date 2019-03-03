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Стадион:
Сиэтл Саундерс
1:1
Первый тайм: 33'
Цинциннати
0'
0:1
13' Гол
Бертоне Леонардо
1:1
27' Гол
Леердам Келвин
33'
Первый тайм
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Леердам Келвин бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Бертоне Леонардо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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