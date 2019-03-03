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Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:2
Первый тайм: 45+'
Монреаль Импакт
0'
1:0
11' Гол
Эрикссон Магнус I
1:1
29' Гол
Пиатти Игнасио
1:2
45' Гол
Тайдер Сафир
45'+1
Первый тайм
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Тайдер Сафир бьет в цель!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Эрикссон Магнус I бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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