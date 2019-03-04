Стадион: Banc of California Stadium
0:1
Второй тайм: 47'
10' Желтая карточкаГутьеррес Фелипе
0:1
16' ГолНемет Кристиан
17' Желтая карточкаЖерсу Фернандеш
27' Желтая карточкаSeth Sinovic
31' Желтая карточкаЭспиноза Роджер
42' Желтая карточкаНемет Кристиан
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Немет Кристиан получил желтую карточку от судьи
31'
Эспиноза Роджер получил желтую карточку от судьи
27'
Сет Синович получил желтую карточку от судьи
17'
Жерсу Фернандеш получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Немет Кристиан бьет в цель!
10'
Гутьеррес Фелипе получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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