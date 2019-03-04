  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Лос-Анджелес
0:1
Второй тайм: 47'
Спортинг Канзас-Сити
0'
10' Желтая карточка
Гутьеррес Фелипе
0:1
16' Гол
Немет Кристиан
17' Желтая карточка
Жерсу Фернандеш
27' Желтая карточка
Seth Sinovic
31' Желтая карточка
Эспиноза Роджер
42' Желтая карточка
Немет Кристиан
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Немет Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Эспиноза Роджер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Сет Синович получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Жерсу Фернандеш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Немет Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
10'
Гутьеррес Фелипе получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Товарищеские матчи. Сборные
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
США: МЛС

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация