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Аль-Ахли Джидда
2:0
Конец матча
Аль-Садд
0'
1:0
32' Пенальти
Аль-Сомах Омар
2:0
76' Гол
Аль-Сомах Омар
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Аль-Сомах Омар бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Аль-Сомах Омар из команды Аль-Ахли Джидда забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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