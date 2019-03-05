2:0
Конец матча
1:0
32' ПенальтиАль-Сомах Омар
2:0
76' ГолАль-Сомах Омар
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
76'
Г О О О О Л - Аль-Сомах Омар бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Аль-Сомах Омар из команды Аль-Ахли Джидда забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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