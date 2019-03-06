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Чонбук Моторс
2:1
Второй тайм: 68'
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
14' Гол
Gyo-Won Han
1:1
41' Гол
Сичжэ Чжан
2:1
48' Гол
Ли Дон Гук
68'
Второй тайм
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Ли Дон Гук бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Сичжэ Чжан бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Gyo-Won Han бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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