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Шанхай СИПГ
1:0
Конец матча
Кавасаки Фронтале
0'
1:0
89' Пенальти
Халк Живанилдо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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