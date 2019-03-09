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Стадион:
Чикаго Файр
1:1
Конец матча
Орландо Сити
0'
34' Желтая карточка
Kyle Smith
45' Желтая карточка
Djordje Mihailovic
0:1
47' Гол
Dominic Dwyer
64' Красная карточка
Jorge Corrales
90' Желтая карточка
Швайнштайгер Бастиан
1:1
90' Гол
Charles Sapong
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Чарльз Сапонг бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Швайнштайгер Бастиан получил желтую карточку от судьи
89'
Орландо Сити делает замену. Нани Луиш уходит с поля, а Chris Mueller выходит на его замену.
80'
Чикаго Файр делает замену. Diego Campos уходит с поля, а Fabian Herbers выходит на его замену.
69'
Чикаго Файр делает замену. Djordje Mihailovic уходит с поля, а Хаслер Николас выходит на его замену.
68'
Чикаго Файр делает замену. Николич Неманья уходит с поля, а Франковски Пшемыслав выходит на его замену.
64'
УДАЛЕНИЕ! - Jorge Corrales увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
58'
Орландо Сити делает замену. Kyle Smith уходит с поля, а Руан выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Dominic Dwyer бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Djordje Mihailovic получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Kyle Smith получил желтую карточку от судьи
21'
Орландо Сити делает замену. Tesho Akindele уходит с поля, а Dominic Dwyer выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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