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Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0:2
Конец матча
Коламбус Крю
0'
0:1
26' Гол
Зарде Гьяси
35' Желтая карточка
Вилфрид Захибо
36' Желтая карточка
Трапп Уилл
77' Желтая карточка
Сантуш Педру
86' Желтая карточка
Brandon Bye
0:2
90' Гол
Зарде Гьяси
90'+7
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Hector Jimenez выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Brandon Bye получил желтую карточку от судьи
80'
Нью-Инглэнд Революшн делает замену. Scott Caldwell уходит с поля, а Tajon Buchanan выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Сантуш Педру получил желтую карточку от судьи
74'
Коламбус Крю делает замену. Мерам Жустин уходит с поля, а Robinho выходит на его замену.
46'
Нью-Инглэнд Революшн делает замену. Cristian Penilla уходит с поля, а Diego Fagundez выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Нью-Инглэнд Революшн делает замену. Агудело Хуан уходит с поля, а Justin Rennicks выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Вилфрид Захибо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gillette Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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