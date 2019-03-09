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Стадион:
Даллас
2:0
Второй тайм: 76'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
21' Желтая карточка
Фельтшер Рольф
35' Желтая карточка
Ллетгет Себастьян
1:0
53' Пенальти
Циглер Рето
2:0
61' Гол
Акоста Бриан
71' Желтая карточка
 76'
Второй тайм
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Акоста Бриан бьет в цель!
59'
Лос-Анджелес Гэлакси делает замену. Ллетгет Себастьян уходит с поля, а Efrain Alvarez выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Циглер Рето из команды Даллас забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Даллас делает замену. Reggie Cannon уходит с поля, а Маркиньос Педрозо выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Ллетгет Себастьян получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Фельтшер Рольф получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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