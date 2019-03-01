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Стадион:
Шаньдун Лунэн
1:0
Конец матча
Бэйцзин Женьхэ
0'
1:0
50' Гол
Феллайни Маруан
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
96'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
Угловой
96'
Жанг Вехжао из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
96'
Феллайни Маруан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
95'
Жанг Вехжао из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
95'
Лю Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Аугусто Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Феллайни Маруан наказан за толчок Makhete Diop
94'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
Угловой
93'
Лю Ян из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
93'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лю Ян
Фол, нарушение
92'
Xinghan Wu наказан за толчок Liang Shi
91'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
90'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
90'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Тактическая замена. Цзинь Цзиндао уходит с поля и его заменяет Chaoyang Liu
89'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
88'
Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Junshuai Liu нанес удар головой, но Lie Zhang спокойно отбил мяч.
87'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
87'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
85'
Судья свистит. Феллайни Маруан атаковал сзади соперника. Это Boyang Liu заработал своей команде штрафной
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
85'
Makhete Diop наказан за толчок Пелле Грациано
84'
Жанг Вехжао навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Тактическая замена. Алуко Соне уходит с поля и его заменяет Xinyu Liu
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Лю Ян из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Жанг Вехжао
83'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Жанг Вехжао из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Тактическая замена. Жанг Чи уходит с поля и его заменяет Junshuai Liu
81'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
80'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
79'
Феллайни Маруан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Аугусто Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Makhete Diop
78'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Фол, нарушение
76'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Xin Luo пострадал.
76'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
Угловой
76'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
75'
Тактическая замена. Nizamdin Ependi уходит с поля и его заменяет Hui Jin
75'
Хорошую попытку сделал Жанг Чи. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
Фол, нарушение
74'
Хао Юньминь задерживает мяч рукой
74'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
74'
Аугусто Фернандес не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
73'
Цзинь Цзиндао наказан за толчок Алуко Соне
73'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
72'
Хао Юньминь пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
72'
Жанг Вехжао задерживает мяч рукой
71'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Феллайни Маруан из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Жанг Вехжао из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ванг Тонг
70'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
69'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
69'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Makhete Diop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
68'
Makhete Diop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Лю Ян из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
Желтая карточка
67'
Судья подбегает и показывает Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отложенную желтую карточку за фол.
67'
Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
67'
Weihui Rao получил желтую карточку от судьи
66'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Liang Shi
66'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Хорошую попытку сделал Феллайни Маруан. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
64'
Хорошую попытку сделал Пелле Грациано. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
62'
Тактическая замена. Фенг Ренлианг уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
62'
Шанс! Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
62'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Офсайд
61'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
61'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
61'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
60'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
60'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Ван Хоулианг наказан за толчок Пелле Грациано
59'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
57'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
57'
Алуко Соне пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
57'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
Фол, нарушение
56'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Алуко Соне пострадал.
56'
Лю Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Матч возобновлен
56'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
55'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Цзинь Цзиндао пострадал.
54'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
53'
Шанс! Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
53'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Weihui Rao задерживает мяч рукой
50'
Xinghan Wu сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Феллайни Маруан изменил счет на табло!
50'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
50'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
50'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
49'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
49'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
Офсайд
48'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
Фол, нарушение
47'
Феллайни Маруан наказан за толчок Makhete Diop
47'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
46'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
48'
Жанг Чи задерживает мяч рукой
47'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
46'
Лю Ян из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Феллайни Маруан из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
45'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Xinghan Wu пострадал.
Фол, нарушение
45'
Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Пелле Грациано оказался на газоне.
44'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
44'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
43'
Xinghan Wu пробивает по воротам...
43'
Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Ванг Тонг нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
42'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
41'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
41'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
41'
Xin Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
41'
Лю Ян из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Жанг Чи оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
39'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
37'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
36'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
36'
Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
35'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Makhete Diop мяч отрикошетил от ворот
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
35'
Жанг Чи задерживает мяч рукой
34'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
34'
Алуко Соне нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
33'
Xinghan Wu наказан за толчок Алуко Соне
32'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Фенг Ренлианг пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
31'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
30'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
30'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
Травма, повреждение
29'
Жанг Чи возвращается на поле.
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Жанг Чи получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Жанг Чи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Makhete Diop оказался на газоне.
28'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Лю Ян из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
26'
Liuyu Duan получил травму и заменен. Xinghan Wu выходит на поле.
Офсайд
26'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
26'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ толкнул локтем оппонента. Это Дай Лин заработал фол
25'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
25'
Makhete Diop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
24'
Weihui Rao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
24'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Makhete Diop и попал в перекладину!
23'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
23'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Дай Лин наказан за толчок Makhete Diop
21'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
20'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
20'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
19'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Makhete Diop наказан за толчок Дай Лин
18'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
18'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
17'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
17'
Алуко Соне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Лю Ян из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
16'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
16'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
15'
Пелле Грациано наказан за толчок Ван Хоулианг
15'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
15'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
14'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
14'
Пелле Грациано нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
14'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
13'
Отличные скиллы показывает Makhete Diop, обводя своих соперников
12'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
11'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
11'
Жанг Чи наказан за толчок Weihui Rao
10'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
10'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
9'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
8'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Makhete Diop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
7'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
6'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
6'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Liuyu Duan из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Игрок из команды Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
5'
Lie Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
4'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
3'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
2'
Алуко Соне нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шаньдун Лунэн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







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