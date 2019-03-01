Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
1:0
Конец матча
1:0
50' ГолФеллайни Маруан
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
96'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
96'
Жанг Вехжао из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
96'
Феллайни Маруан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Жанг Вехжао из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
95'
Лю Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Аугусто Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Феллайни Маруан наказан за толчок Makhete Diop
94'
93'
Лю Ян из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
93'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Судья сигнализирует, что Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лю Ян
92'
Xinghan Wu наказан за толчок Liang Shi
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
90'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
90'
89'
Тактическая замена. Цзинь Цзиндао уходит с поля и его заменяет Chaoyang Liu
89'
89'
88'
88'
88'
Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Junshuai Liu нанес удар головой, но Lie Zhang спокойно отбил мяч.
87'
87'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
85'
Судья свистит. Феллайни Маруан атаковал сзади соперника. Это Boyang Liu заработал своей команде штрафной
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Makhete Diop наказан за толчок Пелле Грациано
84'
Жанг Вехжао навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Тактическая замена. Алуко Соне уходит с поля и его заменяет Xinyu Liu
83'
Судья сигнализирует, что Лю Ян из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Жанг Вехжао
83'
83'
Жанг Вехжао из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
82'
81'
Тактическая замена. Жанг Чи уходит с поля и его заменяет Junshuai Liu
81'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
79'
Феллайни Маруан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Аугусто Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Судья сигнализирует, что Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Makhete Diop
78'
76'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Xin Luo пострадал.
76'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
76'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
75'
Тактическая замена. Nizamdin Ependi уходит с поля и его заменяет Hui Jin
75'
Хорошую попытку сделал Жанг Чи. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
74'
Хао Юньминь задерживает мяч рукой
74'
74'
Аугусто Фернандес не смог попасть в створ ударом издали
73'
Цзинь Цзиндао наказан за толчок Алуко Соне
73'
73'
72'
Хао Юньминь пробил со штрафного прямо в стенку
72'
Жанг Вехжао задерживает мяч рукой
71'
71'
Феллайни Маруан из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Судья сигнализирует, что Жанг Вехжао из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ванг Тонг
70'
69'
69'
Судья сигнализирует, что Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
69'
69'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
68'
68'
68'
Лю Ян из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
67'
Судья подбегает и показывает Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отложенную желтую карточку за фол.
67'
67'
Weihui Rao получил желтую карточку от судьи
66'
66'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Liang Shi
66'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Хорошую попытку сделал Феллайни Маруан. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
65'
64'
Хорошую попытку сделал Пелле Грациано. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
62'
62'
Тактическая замена. Фенг Ренлианг уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
62'
Шанс! Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
62'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
61'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
61'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
60'
60'
59'
Ван Хоулианг наказан за толчок Пелле Грациано
59'
58'
58'
58'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
57'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
57'
Алуко Соне пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
57'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
56'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Алуко Соне пострадал.
56'
Лю Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Матч возобновлен
56'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Цзинь Цзиндао пострадал.
54'
53'
53'
Шанс! Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
53'
52'
Weihui Rao задерживает мяч рукой
50'
Xinghan Wu сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Феллайни Маруан изменил счет на табло!
50'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
50'
50'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
49'
49'
49'
48'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
47'
Феллайни Маруан наказан за толчок Makhete Diop
47'
46'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
48'
Жанг Чи задерживает мяч рукой
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
Феллайни Маруан из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
45'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Xinghan Wu пострадал.
45'
Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Пелле Грациано оказался на газоне.
44'
44'
43'
43'
Xinghan Wu пробивает по воротам...
43'
Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
42'
Ванг Тонг нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
41'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
41'
41'
Xin Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
41'
40'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Жанг Чи оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
39'
38'
37'
37'
36'
36'
35'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Makhete Diop мяч отрикошетил от ворот
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
35'
Жанг Чи задерживает мяч рукой
34'
34'
Алуко Соне нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Xinghan Wu наказан за толчок Алуко Соне
32'
32'
31'
Фенг Ренлианг пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
31'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
30'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
29'
Жанг Чи возвращается на поле.
29'
Матч возобновлен
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Жанг Чи получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Жанг Чи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Makhete Diop оказался на газоне.
28'
28'
26'
Liuyu Duan получил травму и заменен. Xinghan Wu выходит на поле.
26'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
26'
25'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ толкнул локтем оппонента. Это Дай Лин заработал фол
25'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
25'
25'
24'
Weihui Rao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Makhete Diop и попал в перекладину!
23'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
23'
23'
22'
21'
Дай Лин наказан за толчок Makhete Diop
21'
21'
20'
20'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
20'
19'
19'
18'
Makhete Diop наказан за толчок Дай Лин
18'
18'
17'
17'
Алуко Соне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Лю Ян из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
16'
16'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
15'
Пелле Грациано наказан за толчок Ван Хоулианг
15'
15'
14'
14'
Пелле Грациано нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
14'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
13'
Отличные скиллы показывает Makhete Diop, обводя своих соперников
12'
12'
11'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
11'
Жанг Чи наказан за толчок Weihui Rao
10'
10'
9'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
9'
9'
8'
8'
8'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
7'
6'
6'
6'
6'
Liuyu Duan из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Игрок из команды Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
5'
Lie Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
4'
3'
3'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
2'
Алуко Соне нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шаньдун Лунэн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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