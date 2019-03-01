Стадион: Тианхе
2:0
Второй тайм: 54'
12' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
1:0
23' ГолШи-Хао Вэй
26' Вторая желтая карточкаЛиньпэн Чжан
2:0
37' Гол в свои воротаJingqi Fang
Второй тайм
54'
Талиска Андерсон нанес удар издали, а Jingqi Fang отбил его обратно в игру!
54'
53'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
52'
51'
51'
50'
50'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
50'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
49'
48'
48'
48'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Судья сигнализирует, что Имин Лю из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
47'
Паулиньо Жозе видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
46'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Рибейро Калихто Ренатиньо
46'
Тактическая замена. Жанг Ченг Лин уходит с поля и его заменяет Янг Ксу
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
49'
Матч возобновлен
47'
47'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Junsheng Yao из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Отличные скиллы показывает Алан де Карвальо, обводя своих соперников
45'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
44'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
44'
Junsheng Yao из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
43'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
Чао Хэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
42'
41'
41'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
41'
Имин Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Имин Лю из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Юнпо Ван оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Хорошую попытку сделал Талиска Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
37'
Г О О О О Л - Jingqi Fang уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
36'
Jingqi Fang ошибается в защите.
36'
Жанг Ченг Лин ошибается в защите.
36'
Плохо сыграл Жанг Ченг Лин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
36'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
36'
Судья сигнализирует, что Жанг Ченг Лин из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Лин Гао
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
35'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
Ши-Хао Вэй не смог попасть в створ ударом издали
33'
33'
32'
32'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Xiuwei Zhang из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Алан де Карвальо пострадал.
30'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
29'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Лин Гао оказался на газоне.
28'
Матч возобновлен
28'
Junsheng Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
УДАЛЕНИЕ! - Линьпэн Чжан получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля
26'
Безумный фол. Линьпэн Чжан грубо играет против соперника. Пострадал Junsheng Yao
25'
25'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Сюэпэн Ли сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Ши-Хао Вэй изменил счет на табло!
22'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
22'
22'
Юнпо Ван не смог попасть в створ ударом издали
22'
21'
21'
Xiaobin Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Чао Хэ из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
20'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
19'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
19'
18'
18'
Xiuwei Zhang из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
16'
Xiuwei Zhang наказан за толчок Shuai Pei
16'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
Алан де Карвальо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
14'
14'
Талиска Андерсон нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
14'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
13'
Shuai Pei наказан за толчок Талиска Андерсон
13'
12'
Линьпэн Чжан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
12'
Безумный фол. Линьпэн Чжан грубо играет против соперника. Пострадал Юнпо Ван
12'
Jingqi Fang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Чао Хэ из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
11'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Жанг Ченг Лин из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
10'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
10'
9'
9'
Шанс! Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
9'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Xiaobin Zhang наказан за толчок Талиска Андерсон
8'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
7'
Талиска Андерсон пробует нанести удар издали, но Jingqi Fang держит все под контролем
7'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
5'
4'
4'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
3'
Алан де Карвальо нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Гуанчжоу Эвергранд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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