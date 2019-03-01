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Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
2:0
Второй тайм: 54'
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
12' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
1:0
23' Гол
Ши-Хао Вэй
26' Вторая желтая карточка
Линьпэн Чжан
2:0
37' Гол в свои ворота
Jingqi Fang
54'
Второй тайм
54'
Талиска Андерсон нанес удар издали, а Jingqi Fang отбил его обратно в игру!
54'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
52'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
51'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
50'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
50'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
50'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
49'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
48'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Имин Лю из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
47'
Паулиньо Жозе видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
46'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Рибейро Калихто Ренатиньо
46'
Тактическая замена. Жанг Ченг Лин уходит с поля и его заменяет Янг Ксу
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
49'
Матч возобновлен
47'
Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе
47'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Junsheng Yao из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Отличные скиллы показывает Алан де Карвальо, обводя своих соперников
45'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
Угловой
44'
Junsheng Yao из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
43'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Чао Хэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
42'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
42'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе
41'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
41'
Имин Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
41'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Имин Лю из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Юнпо Ван оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Хорошую попытку сделал Талиска Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Jingqi Fang уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
36'
Jingqi Fang ошибается в защите.
36'
Жанг Ченг Лин ошибается в защите.
36'
Плохо сыграл Жанг Ченг Лин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
36'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Жанг Ченг Лин из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Лин Гао
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
35'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
34'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
34'
Ши-Хао Вэй не смог попасть в створ ударом издали
33'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Xiuwei Zhang из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Алан де Карвальо пострадал.
Офсайд
30'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Офсайд
29'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
Фол, нарушение
29'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Лин Гао оказался на газоне.
28'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
28'
Junsheng Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
УДАЛЕНИЕ! - Линьпэн Чжан получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Линьпэн Чжан грубо играет против соперника. Пострадал Junsheng Yao
25'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
25'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Сюэпэн Ли сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Ши-Хао Вэй изменил счет на табло!
22'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
22'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
22'
Юнпо Ван не смог попасть в створ ударом издали
22'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
21'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Xiaobin Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Чао Хэ из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
20'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Офсайд
19'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
19'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
19'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе
18'
Xiuwei Zhang из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
17'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
Офсайд
17'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
Фол, нарушение
16'
Xiuwei Zhang наказан за толчок Shuai Pei
16'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
Алан де Карвальо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Талиска Андерсон нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
14'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Shuai Pei наказан за толчок Талиска Андерсон
13'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
Желтая карточка
12'
Линьпэн Чжан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Фол, нарушение
12'
Безумный фол. Линьпэн Чжан грубо играет против соперника. Пострадал Юнпо Ван
12'
Jingqi Fang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Чао Хэ из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
11'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Жанг Ченг Лин из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Офсайд
10'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
10'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
9'
Шанс! Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
9'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Xiaobin Zhang наказан за толчок Талиска Андерсон
8'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
7'
Талиска Андерсон пробует нанести удар издали, но Jingqi Fang держит все под контролем
7'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
5'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
4'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
3'
Алан де Карвальо нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
2'
Лин Гао наказан за толчок Shuai Pei
2'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Гуанчжоу Эвергранд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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