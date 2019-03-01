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Стадион:
Шанхай Шэньхуа
0:1
Второй тайм: 55'
Шанхай СИПГ
0'
20' Желтая карточка
Ахмедов Одил
45' Желтая карточка
Цао Юньдин
0:1
45' Гол в свои ворота
Гуарин Фредди
47' Желтая карточка
Jiajun Bai
55'
Второй тайм
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
54'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
54'
Назначен штрафной. Пострадал Хуань Фу, его свалил Цао Юньдин.
53'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Тактическая замена. Yilin Zhan уходит с поля и его заменяет Гао Ди
Фол, нарушение
51'
Оскар дос Сантос наказан за толчок Морено Джованни
51'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
51'
Хуэй-Кан Цай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игало Одион из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
50'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Как он промахнулся? Шэньчао Ван имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Вэньцзюнь Люй разрезает оборону соперника отличным пасом
50'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
50'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Aidi Fulang Xisi оказался на газоне.
49'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
48'
Отличный пас сделал Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
48'
Хай Юй наказан за толчок Yilin Zhan
47'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Jiajun Bai получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Jiajun Bai грубо играет против соперника. Пострадал Хуань Фу
46'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
46'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Матч возобновлен
48'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
48'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Гуарин Фредди уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
48'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
48'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Кэ Ши получил травму и заменен. Чжэнь Вэй выходит на поле.
Желтая карточка
47'
Цао Юньдин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Цао Юньдин грубо играет против соперника. Пострадал Оскар дос Сантос
46'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Кэ Ши получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Травма, повреждение
45'
Кэ Ши на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
42'
Aidi Fulang Xisi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Травма, повреждение
42'
Гуарин Фредди возвращается на поле.
42'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Гуарин Фредди получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
41'
Гуарин Фредди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Хуэй-Кан Цай пострадал.
41'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Peng Li ошибается в защите.
40'
Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Jiajun Bai
38'
Shilin Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
37'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
37'
Peng Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
Фол, нарушение
34'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Гуарин Фредди оказался на газоне.
33'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
32'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
31'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
30'
Опасность! Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Офсайд
29'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
29'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
28'
Хуань Фу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
28'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Yilin Zhan из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
27'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
27'
Как он промахнулся? Морено Джованни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Игало Одион из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
27'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
26'
Оскар дос Сантос возвращается на поле.
26'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
26'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Оскар дос Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
25'
Оскар дос Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
24'
ШАНС! Хуань Фу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Отличные скиллы показывает Хуань Фу, обводя своих соперников
24'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
24'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
23'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
22'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает навес прямо в штрафную.
21'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Травма, повреждение
20'
Морено Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
20'
Ахмедов Одил получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Ахмедов Одил грубо играет против соперника. Пострадал Морено Джованни
20'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Хуэй-Кан Цай
19'
Хуэй-Кан Цай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
18'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
17'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Хуэй-Кан Цай пострадал.
16'
Цао Юньдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Игало Одион оказался на газоне.
15'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
15'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
14'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
14'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
13'
Guan He предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
Фол, нарушение
13'
Shilin Sun наказан за толчок Оскар дос Сантос
12'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Кэ Ши делает длинную передачу вперед
11'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
10'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
10'
Шанс! Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
10'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
9'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
8'
Jiajun Bai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Jiajun Bai выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Вэньцзюнь Люй
Фол, нарушение
6'
Вэньцзюнь Люй задерживает мяч рукой
Офсайд
6'
Игало Одион из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
5'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Цао Юньдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Хуэй-Кан Цай наказан за толчок Морено Джованни
4'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
4'
Шанс! Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
3'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
2'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
2'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
2'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
1'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Начался туман, и видимость стала плохой
1'
Шанхай Шэньхуа начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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