Стадион: Dongxihu Sports Center
0:0
Перерыв
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
После штрафного удара,который нанес Виера Хонатан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
45'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
44'
Судья сигнализирует, что Junjian Liao из команды Ухань Залл поставил подножку. Пострадал Юйнин Чжан
44'
43'
42'
42'
Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
42'
Pengfei Han из команды Ухань Залл играет слишком грубо. Юйнин Чжан оказался на газоне.
41'
Аугусто Ренато пробует нанести удар издали, но Chunyu Dong держит все под контролем
41'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
39'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ким Мин-Чжэ из команды Бэйцзин Гоань.
39'
Ухань Залл начинает контратаку
37'
Судья сигнализирует, что Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Kai Wang
37'
36'
Ухань Залл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
36'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань.
36'
35'
Junjian Liao из команды Ухань Залл играет слишком грубо. Юйнин Чжан оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
35'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
34'
Hang Li не смог попасть в створ ударом издали
34'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Судья сигнализирует, что Чи Чжунго из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал М'Биа Стефан
33'
33'
Тактическая замена. Bowen Huang уходит с поля и его заменяет Tong Zhou
33'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
32'
Ухань Залл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
31'
31'
31'
30'
Чи Чжунго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
30'
30'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
29'
Виера Хонатан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
29'
28'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Bowen Huang
28'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
28'
Junjian Liao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Ван Ган из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
25'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
24'
Судья сигнализирует, что Hang Li из команды Ухань Залл поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
24'
24'
24'
ШАНС! Юйнин Чжан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Ван Ган из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
23'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
23'
М'Биа Стефан возвращается на поле.
23'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Матч возобновлен
22'
Ох, нехорошо это выглядит. М'Биа Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
М'Биа Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
21'
Yi Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
20'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
20'
Матч возобновится спорным мячом
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
18'
18'
Rafael Silva из команды Ухань Залл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Отличные скиллы показывает Rafael Silva, обводя своих соперников
18'
17'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
17'
М'Биа Стефан из команды Ухань Залл наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
16'
Hang Li из команды Ухань Залл подал угловой справа.
16'
Ким Мин-Чжэ предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Tian Ming из команды Ухань Залл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
15'
Юйнин Чжан из команды Бэйцзин Гоань наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
15'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
14'
Лю Хуань нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
13'
12'
Судья сигнализирует, что Kai Wang из команды Ухань Залл поставил подножку. Пострадал Ван Ган
12'
11'
11'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 18%, [team2]: 82%.
9'
9'
Судья сигнализирует, что М'Биа Стефан из команды Ухань Залл поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
7'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Юйнин Чжан наказан за толчок Junjian Liao
6'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
6'
М'Биа Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
5'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 16%, [team2]: 84%.
4'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Kai Wang пострадал.
4'
Ким Мин-Чжэ из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
4'
4'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
2'
2'
Ухань Залл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сильный дождь сегодня.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dongxihu Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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