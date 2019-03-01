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Стадион:
Ухань Залл
0:0
Перерыв
Бэйцзин Гоань
0'
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
47'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Ухань Залл контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
После штрафного удара,который нанес Виера Хонатан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
45'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Junjian Liao из команды Ухань Залл поставил подножку. Пострадал Юйнин Чжан
44'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
42'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
42'
Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
Фол, нарушение
42'
Pengfei Han из команды Ухань Залл играет слишком грубо. Юйнин Чжан оказался на газоне.
41'
Аугусто Ренато пробует нанести удар издали, но Chunyu Dong держит все под контролем
41'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Бэйцзин Гоань начинает контратаку
40'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
39'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ким Мин-Чжэ из команды Бэйцзин Гоань.
39'
Ухань Залл начинает контратаку
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Kai Wang
37'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
36'
Ухань Залл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
36'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань.
36'
Ухань Залл имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
35'
Junjian Liao из команды Ухань Залл играет слишком грубо. Юйнин Чжан оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
35'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
34'
Hang Li не смог попасть в створ ударом издали
34'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Чи Чжунго из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал М'Биа Стефан
33'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
33'
Тактическая замена. Bowen Huang уходит с поля и его заменяет Tong Zhou
33'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
32'
Ухань Залл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
31'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
30'
Чи Чжунго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
30'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
29'
Виера Хонатан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
29'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Bowen Huang
28'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
28'
Junjian Liao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Ван Ган из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Ухань Залл контролирует мяч.
25'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Hang Li из команды Ухань Залл поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
24'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
24'
ШАНС! Юйнин Чжан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Ван Ган из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
23'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
Травма, повреждение
23'
М'Биа Стефан возвращается на поле.
23'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. М'Биа Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
М'Биа Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
21'
Yi Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
20'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
20'
Матч возобновится спорным мячом
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Ухань Залл контролирует мяч.
18'
Бэйцзин Гоань начинает контратаку
18'
Rafael Silva из команды Ухань Залл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Отличные скиллы показывает Rafael Silva, обводя своих соперников
18'
Ухань Залл имеет хороший шанс забить.
17'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
17'
М'Биа Стефан из команды Ухань Залл наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
16'
Hang Li из команды Ухань Залл подал угловой справа.
16'
Ким Мин-Чжэ предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Tian Ming из команды Ухань Залл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
15'
Юйнин Чжан из команды Бэйцзин Гоань наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
15'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
14'
Лю Хуань нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
13'
Ухань Залл контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Kai Wang из команды Ухань Залл поставил подножку. Пострадал Ван Ган
12'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Бэйцзин Гоань начинает контратаку
11'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Ухань Залл имеет хороший шанс забить.
10'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
10'
Ухань Залл имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 18%, [team2]: 82%.
9'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что М'Биа Стефан из команды Ухань Залл поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
7'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Юйнин Чжан наказан за толчок Junjian Liao
Угловой
6'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
6'
М'Биа Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
5'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 16%, [team2]: 84%.
Фол, нарушение
4'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Kai Wang пострадал.
4'
Ким Мин-Чжэ из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань забрасывает мяч в штрафную.
2'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
2'
Ухань Залл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сильный дождь сегодня.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dongxihu Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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