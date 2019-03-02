Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
2:2
Конец матча
10' Желтая карточкаДембеле Мусса
1:0
25' ПенальтиКардек Алан
28' Желтая карточкаZhe Jiang
38' Желтая карточкаHao Luo
1:1
56' ГолChugui Ye
64' Желтая карточкаChugui Ye
1:2
74' ГолЗахави Эран
87' Желтая карточкаMiao Tang II
2:2
90' ГолКардек Алан
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
93'
Г О О О О Л - Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан забивает головой!
93'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
93'
Плохо сыграл Йи Тенг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
92'
92'
92'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
92'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
90'
Тактическая замена. Hong Gui уходит с поля и его заменяет Weiming Chen
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Le Liu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
90'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан делает отличный кросс...
90'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
89'
89'
89'
89'
89'
Dilmurat Mawlanyaz нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
88'
Тактическая замена. Dia Saba уходит с поля и его заменяет Junliang Ma
88'
Хайфэн Дин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Fernando Conceicao нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Chugui Ye выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Dilmurat Mawlanyaz из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
87'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
87'
87'
Miao Tang получил желтую карточку от судьи
86'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули толкнул локтем оппонента. Это Shuai Yang заработал фол
86'
Судья сигнализирует, что Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса
85'
Судья сигнализирует, что Dilmurat Mawlanyaz из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
84'
84'
Dilmurat Mawlanyaz из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Судья сигнализирует, что Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Динь Цзе
83'
83'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
82'
82'
Тактическая замена. Zhe Jiang уходит с поля и его заменяет Dilmurat Mawlanyaz
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
79'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
79'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
79'
ШАНС! Dia Saba вышел один-на-один с голкипером...
79'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
79'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
78'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
78'
Chugui Ye выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
78'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
78'
77'
77'
77'
77'
Дембеле Мусса задерживает мяч рукой
76'
76'
75'
Шанс! Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
75'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
74'
Отличный гол забил Захави Эран
74'
Miao Tang сделал результативную передачу.
74'
ГОООООЛ - Захави Эран Гуанчжоу Фули забивает ударом головой
74'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
73'
Судья сигнализирует, что Zhe Jiang из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Hong Gui
72'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Головой пробил Кардек Алан, но голкипер отбил его в поле!
72'
Zhe Jiang из команды Чуньцинь Лифан делает отличный кросс...
72'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
71'
71'
71'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
70'
Miao Tang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
70'
69'
Судья сигнализирует, что Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Zhe Jiang
69'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
68'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
68'
67'
Дембеле Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Судья сигнализирует, что Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Hao Luo
66'
66'
66'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
66'
66'
65'
Yunlong Fan наказан за толчок Кардек Алан
65'
64'
Chugui Ye - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
64'
Судья сигнализирует, что Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
64'
Отличный пас сделал Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
64'
64'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
63'
Тактическая замена. Shuai Yang уходит с поля и его заменяет Le Liu
62'
Dia Saba не смог попасть в створ ударом издали
62'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
61'
61'
61'
60'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
Судья сигнализирует, что Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Hong Gui
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
59'
59'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
59'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Miao Tang
58'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
56'
Г О О О О Л - Chugui Ye первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
56'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
56'
Матч возобновлен
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
55'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса
54'
54'
Тактическая замена. Zhengyu Huang уходит с поля и его заменяет Chugui Ye
54'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
53'
53'
Как он промахнулся? Синьли Пэн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
53'
Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан делает отличный кросс...
53'
51'
51'
51'
50'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
50'
49'
49'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Tixiang Li
48'
47'
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
48'
Кардек Алан возвращается на поле.
47'
Матч возобновлен
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
ШАНС! Dia Saba нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Miao Tang
43'
43'
43'
Как он промахнулся? Hao Luo имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Безумный фол. Tixiang Li грубо играет против соперника. Пострадал Fernando Conceicao
41'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Shuai Yang пострадал.
41'
41'
Кардек Алан не смог попасть в створ ударом издали
41'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
40'
Хайфэн Дин задерживает мяч рукой
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
40'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Zhe Jiang пострадал.
39'
39'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Судья сигнализирует, что Zhe Jiang из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Tixiang Li
38'
Hao Luo получил желтую карточку от судьи
37'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Суй Вейе пострадал.
37'
37'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
36'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
35'
34'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Кардек Алан пострадал.
34'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Дембеле Мусса оказался на газоне.
34'
33'
33'
33'
Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
32'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан пасует в штрафную, но Ченг Юелей выходит и ловит мяч.
32'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
31'
ШАНС! Dia Saba вышел один-на-один с голкипером...
31'
Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
30'
29'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Miao Tang
29'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
29'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
29'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
29'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Zhe Jiang получил желтую карточку от судьи
27'
Захави Эран задерживает мяч рукой
27'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
26'
26'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Г О О О О Л - Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан забивает с точки!
24'
ПЕНАЛЬТИ! - Tixiang Li играет рукой в штрафной! Tixiang Li вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
24'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
23'
23'
ШАНС! Захави Эран нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Захави Эран завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
22'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
22'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
22'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
22'
21'
21'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
21'
20'
20'
ШАНС! Hong Gui нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Юань Миньчэн наказан за толчок Hong Gui
19'
19'
18'
18'
18'
18'
18'
17'
ШАНС! Захави Эран нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
17'
17'
ШАНС! Fernando Conceicao нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
17'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
16'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
15'
15'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Miao Tang
14'
13'
Судья сигнализирует, что Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Dia Saba
13'
12'
Shuai Yang из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
12'
12'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
12'
Hao Luo мяч отрикошетил от ворот
12'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан делает передачу одноклубнику.
11'
10'
Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули предупрежден после нескольких фолов.
10'
Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Динь Цзе
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
10'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
9'
9'
9'
9'
Zhengyu Huang из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
9'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
Судья сигнализирует, что Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
7'
7'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Zhe Jiang пострадал.
7'
Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
6'
Судья сигнализирует, что Shuai Yang из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Dia Saba
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
5'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Shuai Yang
4'
4'
4'
Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Фернандиньо Луис III пострадал.
3'
Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
3'
2'
Судья сигнализирует, что Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Захави Эран
2'
1'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Чуньцинь Лифан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Беларусь: Суперкубок (Финал)
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Вьетнам: В-Лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига II
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС
Позже 0 Филадельфия Юнион 0 Торонто Позже 0 Орландо Сити 0 Нью-Йорк Сити Позже 0 Даллас 0 Нью-Инглэнд Революшн Позже 0 Коламбус Крю 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Хьюстон Динамо 0 Реал Солт-Лейк Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Портленд Тимберс Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси 0 Чикаго Файр
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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