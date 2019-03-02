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  5. Суперлига
Стадион:
Чуньцинь Лифан
2:2
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
10' Желтая карточка
Дембеле Мусса
1:0
25' Пенальти
Кардек Алан
28' Желтая карточка
Zhe Jiang
38' Желтая карточка
Hao Luo
1:1
56' Гол
Chugui Ye
64' Желтая карточка
Chugui Ye
1:2
74' Гол
Захави Эран
87' Желтая карточка
Miao Tang II
2:2
90' Гол
Кардек Алан
90'+4
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан забивает головой!
93'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
93'
Плохо сыграл Йи Тенг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
92'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
92'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
92'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
90'
Тактическая замена. Hong Gui уходит с поля и его заменяет Weiming Chen
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Le Liu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
90'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан делает отличный кросс...
90'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
89'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
89'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
89'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Dilmurat Mawlanyaz нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
88'
Тактическая замена. Dia Saba уходит с поля и его заменяет Junliang Ma
88'
Хайфэн Дин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Fernando Conceicao нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Chugui Ye выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Dilmurat Mawlanyaz из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
87'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
87'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Желтая карточка
87'
Miao Tang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Безумный фол. Miao Tang грубо играет против соперника. Пострадал Le Liu
Фол, нарушение
86'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули толкнул локтем оппонента. Это Shuai Yang заработал фол
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Dilmurat Mawlanyaz из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
85'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
84'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Dilmurat Mawlanyaz из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Динь Цзе
83'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
82'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Тактическая замена. Zhe Jiang уходит с поля и его заменяет Dilmurat Mawlanyaz
81'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
80'
Chugui Ye наказан за толчок Zhe Jiang
80'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
79'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
79'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
79'
Dia Saba имел все шансы забить, но Суй Вейе сделал отличный сейв!
79'
ШАНС! Dia Saba вышел один-на-один с голкипером...
79'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
79'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
78'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
78'
Chugui Ye выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Zhe Jiang из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Угловой
78'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
78'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
78'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
78'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
77'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
77'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
77'
Дембеле Мусса задерживает мяч рукой
76'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
76'
Тактическая замена. Hao Luo уходит с поля и его заменяет Цзин Фэн
75'
Шанс! Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
75'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
75'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
74'
Отличный гол забил Захави Эран
74'
Miao Tang сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
ГОООООЛ - Захави Эран Гуанчжоу Фули забивает ударом головой
74'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Zhe Jiang из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Hong Gui
72'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Головой пробил Кардек Алан, но голкипер отбил его в поле!
72'
Zhe Jiang из команды Чуньцинь Лифан делает отличный кросс...
Офсайд
72'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
71'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
70'
Miao Tang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
70'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Zhe Jiang
69'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
68'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
68'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Дембеле Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Hao Luo
66'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
66'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
66'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Yunlong Fan наказан за толчок Кардек Алан
65'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Желтая карточка
64'
Chugui Ye - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
64'
Отличный пас сделал Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
64'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
63'
Тактическая замена. Shuai Yang уходит с поля и его заменяет Le Liu
62'
Dia Saba не смог попасть в створ ударом издали
62'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
61'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
60'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Hong Gui
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
59'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
59'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
59'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Miao Tang
58'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Zhe Jiang из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Офсайд
58'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Chugui Ye первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
56'
Dia Saba нанес удар, мяч был парирован, но Суй Вейе не удержал его в руках.
56'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
56'
Матч возобновлен
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса
54'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
54'
Тактическая замена. Zhengyu Huang уходит с поля и его заменяет Chugui Ye
Офсайд
54'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
53'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
53'
Как он промахнулся? Синьли Пэн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
53'
Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан делает отличный кросс...
53'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
Офсайд
50'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
50'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
49'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Tixiang Li
48'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
47'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
47'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
47'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Травма, повреждение
48'
Кардек Алан возвращается на поле.
47'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
46'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
46'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
ШАНС! Dia Saba нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Miao Tang
43'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
43'
Как он промахнулся? Hao Luo имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Tixiang Li грубо играет против соперника. Пострадал Fernando Conceicao
Фол, нарушение
41'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Shuai Yang пострадал.
41'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
41'
Кардек Алан не смог попасть в створ ударом издали
41'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Хайфэн Дин задерживает мяч рукой
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
40'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Zhe Jiang пострадал.
39'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
39'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
38'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Zhe Jiang из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Tixiang Li
Желтая карточка
38'
Hao Luo получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья свистит. Hao Luo атаковал сзади соперника. Это Dia Saba заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
37'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Суй Вейе пострадал.
37'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
37'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
36'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
36'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
35'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
Фол, нарушение
34'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Кардек Алан пострадал.
Фол, нарушение
34'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Дембеле Мусса оказался на газоне.
34'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
33'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Zhe Jiang из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
32'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан пасует в штрафную, но Ченг Юелей выходит и ловит мяч.
32'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
31'
Dia Saba имел все шансы забить, но Суй Вейе сделал отличный сейв!
31'
ШАНС! Dia Saba вышел один-на-один с голкипером...
31'
Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
30'
Судья свистит. Zhe Jiang атаковал сзади соперника. Это Hong Gui заработал своей команде штрафной
30'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Miao Tang
29'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
29'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
29'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
29'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
28'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
28'
Zhe Jiang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Zhe Jiang грубо играет против соперника. Пострадал Dia Saba
Фол, нарушение
27'
Захави Эран задерживает мяч рукой
27'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
26'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
26'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан забивает с точки!
Фол, нарушение
24'
ПЕНАЛЬТИ! - Tixiang Li играет рукой в штрафной! Tixiang Li вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
24'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
23'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
23'
ШАНС! Захави Эран нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Захави Эран завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
22'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
22'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
22'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
22'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
21'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
21'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
20'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
20'
ШАНС! Hong Gui нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
19'
Юань Миньчэн наказан за толчок Hong Gui
19'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
18'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
18'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
17'
ШАНС! Захави Эран нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
17'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
17'
ШАНС! Fernando Conceicao нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
16'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
15'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
15'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Miao Tang
14'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Dia Saba
13'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
Офсайд
12'
Shuai Yang из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
12'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
12'
Hao Luo мяч отрикошетил от ворот
12'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан делает передачу одноклубнику.
11'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
10'
Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Динь Цзе
10'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
10'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
9'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Zhengyu Huang из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
9'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
7'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Zhe Jiang пострадал.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Shuai Yang из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Dia Saba
5'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
5'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Shuai Yang
4'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Фернандиньо Луис III пострадал.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
3'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Захави Эран
2'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Чуньцинь Лифан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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