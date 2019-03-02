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Стадион:
Шеньчжень
1:1
Второй тайм: 49'
Хэбей Форчун
0'
26' Желтая карточка
Yuanyi Li
34' Желтая карточка
Dalong Wang
0:1
38' Гол
Эль-Кааби Аюб
45' Желтая карточка
Yangyang Jin
1:1
45' Гол
Сельнес Оле
49'
Второй тайм
49'
Чендун Чжан из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
48'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Yuanyi Li наказан за толчок Маскерано Хавьер
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Yuanyi Li
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Peng Wang грубо играет против соперника. Пострадал Сюшэн Дун
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
48'
Zhen Ge из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
48'
Zhen Ge сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Сельнес Оле изменил счет на табло!
47'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
46'
Yangyang Jin - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Yangyang Jin грубо играет против соперника. Пострадал Harold Preciado
46'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Harold Preciado из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
44'
Удар от ворот произведет Шеньчжень
Угловой
44'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун подал угловой слева.
44'
Gang Feng из команды Хэбей Форчун отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Хан Жэнь из команды Хэбей Форчун делает пас партнеру.
44'
Хан Жэнь из команды Хэбей Форчун идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
43'
Сюшэн Дун нарушает правила. Чжаб Юан пострадал
42'
Harold Preciado пробует нанести удар издали, но Генг Ксиаофенг держит все под контролем
42'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
40'
Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
40'
Harold Preciado из команды Шеньчжень не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень делает передачу одноклубнику.
38'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб изменил счет на табло!
38'
Чжаб Юан ошибается в защите.
38'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Harold Preciado из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Хан Жэнь
Фол, нарушение
37'
Эль-Кааби Аюб нарушает правила. Dalong Wang пострадал
36'
Pengchao Zu из команды Шеньчжень делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Zhen Ge из команды Шеньчжень забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
35'
Хунбо Инь наказан за толчок Чжаб Юан
35'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
35'
Удар от ворот произведет Шеньчжень
35'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
34'
Dalong Wang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Dalong Wang грубо играет против соперника. Пострадал Qiuming Wang
33'
Удар от ворот произведет Шеньчжень
33'
Шанс! Сюшэн Дун из команды Хэбей Форчун пробил головой, но мимо
33'
Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
33'
Dalong Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Маскерано Хавьер из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
32'
Peng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
32'
Шеньчжень контролирует мяч.
32'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Шеньчжень контролирует мяч.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Yuanyi Li
30'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
29'
Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе
29'
Zhen Ge из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
29'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Чжаб Юан из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
29'
Harold Preciado из команды Шеньчжень сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
28'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
26'
Yuanyi Li получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Yuanyi Li грубо играет против соперника. Пострадал Чжипэн Цзян
26'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
25'
Pengchao Zu из команды Шеньчжень навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Го Вэй взял и забрал мяч на выходе
24'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
24'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
22'
М'Бенге Шейх наказан за толчок Сюшэн Дун
22'
Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
22'
Yuanyi Li нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
Pengchao Zu из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
21'
Отличные скиллы показывает Pengchao Zu, обводя своих соперников
21'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
20'
Zhen Ge нанес удар издали, а Генг Ксиаофенг отбил его обратно в игру!
Угловой
20'
Qiuming Wang из команды Хэбей Форчун разыграл угловой с левого угла.
20'
Dalong Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Хэбей Форчун контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Шеньчжень
18'
Qiuming Wang из команды Хэбей Форчун навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
17'
Min Cui получил травму и заменен. Yuanyi Li выходит на поле.
16'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Min Cui получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
15'
Min Cui на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
14'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Gang Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Го Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун подал угловой слева.
Фол, нарушение
13'
Qiang Jin нарушает правила. Qiuming Wang пострадал
12'
Сельнес Оле нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Pengchao Zu из команды Шеньчжень делает пас партнеру.
12'
Zhen Ge из команды Шеньчжень делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Отличные скиллы показывает Zhen Ge, обводя своих соперников
11'
Хэбей Форчун контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Шеньчжень
10'
Шанс! Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун пробил головой, но мимо
10'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Фол, нарушение
10'
Min Cui задерживает мяч рукой
9'
Хэбей Форчун контролирует мяч.
9'
Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
Офсайд
8'
Harold Preciado из команды Шеньчжень в офсайде
8'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень делает отличный кросс...
7'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Zhen Ge из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
7'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе
7'
Pengchao Zu нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Сюшэн Дун нанес удар, мяч был парирован, но Го Вэй не удержал его в руках.
6'
Yangyang Jin ошибается в защите.
5'
Удар от ворот произведет Шеньчжень
5'
Маскерано Хавьер из команды Хэбей Форчун наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
5'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 9%, [team2]: 91%.
4'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Хан Жэнь из команды Хэбей Форчун толкнул локтем оппонента. Это Го Вэй заработал фол
3'
Gang Feng из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
3'
Zhen Ge выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун подал угловой слева.
3'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
2'
Min Cui из команды Шеньчжень опасно и грубо сыграл. Хунбо Инь пострадал.
2'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Шеньчжень начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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