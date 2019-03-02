Стадион: Shenzhen Universiade Sports Centre
1:1
Второй тайм: 49'
26' Желтая карточкаYuanyi Li
34' Желтая карточкаDalong Wang
0:1
38' ГолЭль-Кааби Аюб
45' Желтая карточкаYangyang Jin
1:1
45' ГолСельнес Оле
Второй тайм
49'
Чендун Чжан из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
48'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
47'
Yuanyi Li наказан за толчок Маскерано Хавьер
47'
Судья сигнализирует, что Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Yuanyi Li
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
48'
Zhen Ge сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Сельнес Оле изменил счет на табло!
47'
47'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Yangyang Jin - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
46'
Безумный фол. Yangyang Jin грубо играет против соперника. Пострадал Harold Preciado
46'
46'
Судья сигнализирует, что Harold Preciado из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
44'
44'
44'
Gang Feng из команды Хэбей Форчун отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Хан Жэнь из команды Хэбей Форчун делает пас партнеру.
44'
Хан Жэнь из команды Хэбей Форчун идет с мячом вперед на обострение...
42'
Harold Preciado пробует нанести удар издали, но Генг Ксиаофенг держит все под контролем
42'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
40'
40'
Harold Preciado из команды Шеньчжень не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень делает передачу одноклубнику.
38'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб изменил счет на табло!
38'
Чжаб Юан ошибается в защите.
38'
37'
37'
Судья сигнализирует, что Harold Preciado из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Хан Жэнь
37'
Эль-Кааби Аюб нарушает правила. Dalong Wang пострадал
36'
Pengchao Zu из команды Шеньчжень делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
35'
35'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун пробил со штрафного, но очень мимо цели.
34'
Dalong Wang получил желтую карточку от судьи
34'
Безумный фол. Dalong Wang грубо играет против соперника. Пострадал Qiuming Wang
33'
33'
Шанс! Сюшэн Дун из команды Хэбей Форчун пробил головой, но мимо
33'
Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
33'
Dalong Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Маскерано Хавьер из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
32'
Peng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Шеньчжень контролирует мяч.
32'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Шеньчжень контролирует мяч.
30'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Yuanyi Li
30'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
29'
Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе
29'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Harold Preciado из команды Шеньчжень сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
28'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
26'
Yuanyi Li получил желтую карточку от судьи
26'
Безумный фол. Yuanyi Li грубо играет против соперника. Пострадал Чжипэн Цзян
26'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
25'
Pengchao Zu из команды Шеньчжень навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
24'
Го Вэй взял и забрал мяч на выходе
24'
24'
24'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
24'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
М'Бенге Шейх наказан за толчок Сюшэн Дун
22'
22'
Yuanyi Li нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
Pengchao Zu из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
21'
Отличные скиллы показывает Pengchao Zu, обводя своих соперников
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
20'
Zhen Ge нанес удар издали, а Генг Ксиаофенг отбил его обратно в игру!
20'
Qiuming Wang из команды Хэбей Форчун разыграл угловой с левого угла.
20'
Dalong Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
18'
18'
Qiuming Wang из команды Хэбей Форчун навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
18'
17'
17'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
16'
Матч возобновлен
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Min Cui получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Min Cui на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
14'
14'
Gang Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Го Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Qiang Jin нарушает правила. Qiuming Wang пострадал
12'
Сельнес Оле нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Pengchao Zu из команды Шеньчжень делает пас партнеру.
12'
Отличные скиллы показывает Zhen Ge, обводя своих соперников
11'
10'
10'
Шанс! Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун пробил головой, но мимо
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
10'
Min Cui задерживает мяч рукой
9'
9'
8'
Harold Preciado из команды Шеньчжень в офсайде
8'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень делает отличный кросс...
7'
7'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе
7'
Pengchao Zu нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Сюшэн Дун нанес удар, мяч был парирован, но Го Вэй не удержал его в руках.
6'
Yangyang Jin ошибается в защите.
5'
5'
Маскерано Хавьер из команды Хэбей Форчун наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 9%, [team2]: 91%.
4'
3'
Хан Жэнь из команды Хэбей Форчун толкнул локтем оппонента. Это Го Вэй заработал фол
3'
Gang Feng из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
3'
Zhen Ge выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Шеньчжень начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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