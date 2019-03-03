Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
1:0
Второй тайм: 51'
24' Желтая карточкаKaimu Zheng
1:0
44' ГолТейшейра Алекс
Второй тайм
50'
Безумный фол. Kaimu Zheng грубо играет против соперника. Пострадал Тейшейра Алекс
50'
49'
49'
Yingjie Zhao возвращается на поле.
49'
Yun Zhou возвращается на поле.
49'
49'
Матч возобновлен
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Yun Zhou получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Yingjie Zhao получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Yun Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Yingjie Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Цзянсу Сунин играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
46'
46'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Матч возобновлен
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
44'
Г О О О О Л - Тейшейра Алекс первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
44'
Jia Du не дал случится голу! Тейшейра Алекс должен был забивать, но Jia Du сделал отличный сейв
44'
Kaimu Zheng ошибается в защите.
44'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Матч возобновлен
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Си У оказался на газоне.
41'
Тяньцзинь Тэда имеет хороший шанс забить.
41'
40'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
39'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Yinong Tian наказан за толчок Апаресидо Джонатан
38'
38'
37'
37'
37'
Ли Ан из команды Цзянсу Сунин отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Yun Zhou
36'
36'
36'
Kaimu Zheng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Си У из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
35'
34'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сунин
34'
Шанс! Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
33'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
33'
33'
33'
31'
Чжан Чимин из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Xiang Ji оказался на газоне.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Ли Ан наказан за толчок Muzepper Mirahmetjan
29'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Апаресидо Джонатан задерживает мяч рукой
27'
27'
Эдер Мартинс не смог попасть в створ ударом издали
27'
Цзянсу Сунин начинает контратаку
27'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
26'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Yingjie Zhao
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Kaimu Zheng совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
24'
Kaimu Zheng из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Тейшейра Алекс заработал фол
23'
23'
Опасность! Си У из команды Цзянсу Сунин отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
22'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Палетта Габриэль делает длинную передачу вперед
22'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
21'
Yingjie Zhao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
20'
Как он промахнулся? Ванг Сонг имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин делает пас партнеру.
19'
Си У из команды Цзянсу Сунин сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Жао Хонглуе возвращается на поле.
19'
19'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Жао Хонглуе получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Какой промах! Эдер Мартинс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
17'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин делает навес прямо в штрафную.
17'
17'
16'
16'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
16'
15'
Жао Хонглуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин подал угловой справа.
15'
Jia Du не дал случится голу! Эдер Мартинс должен был забивать, но Jia Du сделал отличный сейв
15'
Yingjie Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин подал угловой слева.
14'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Голкипер мог бы сыграть и получше
14'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
14'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сунин направляет мяч в штрафную площадку, но Jia Du выбегает и ловит мяч
13'
Тейшейра Алекс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
13'
13'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
12'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сунин
12'
Muzepper Mirahmetjan не смог попасть в створ ударом издали
12'
Апаресидо Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
11'
Судья сигнализирует, что Си У из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Weijun Xie
11'
11'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
10'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин опасно и грубо сыграл. Kaimu Zheng пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
10'
9'
8'
Xiang Ji возвращается на поле.
8'
8'
8'
Матч возобновлен
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Xiang Ji получил травму и медбригада забирает его с поля.
8'
Xiang Ji на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
7'
7'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сунин делает неудачный навес.
7'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин играет в стеночку с партнером по команде. Тейшейра Алекс это был.
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
5'
4'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Си У заработал фол
4'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
3'
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Чжан Чимин
2'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
2'
2'
1'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сунин навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
1'
Цзянсу Сунин начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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