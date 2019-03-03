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Стадион:
Цзянсу Сунин
1:0
Второй тайм: 51'
Тяньцзинь Тэда
0'
24' Желтая карточка
Kaimu Zheng
1:0
44' Гол
Тейшейра Алекс
51'
Второй тайм
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Kaimu Zheng грубо играет против соперника. Пострадал Тейшейра Алекс
50'
Цзянсу Сунин контролирует мяч.
49'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
49'
Yingjie Zhao возвращается на поле.
Травма, повреждение
49'
Yun Zhou возвращается на поле.
49'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Yun Zhou получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Yingjie Zhao получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Yun Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
48'
Yingjie Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
47'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Цзянсу Сунин играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
46'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Матч возобновлен
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Тейшейра Алекс первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
44'
Jia Du не дал случится голу! Тейшейра Алекс должен был забивать, но Jia Du сделал отличный сейв
44'
Kaimu Zheng ошибается в защите.
44'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Матч возобновлен
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Си У оказался на газоне.
41'
Тяньцзинь Тэда имеет хороший шанс забить.
41'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
39'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Yinong Tian наказан за толчок Апаресидо Джонатан
38'
Цзянсу Сунин контролирует мяч.
38'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Цзянсу Сунин имеет хороший шанс забить.
37'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Ли Ан из команды Цзянсу Сунин отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Yun Zhou
36'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Kaimu Zheng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Си У из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
35'
Цзянсу Сунин контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сунин
34'
Шанс! Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
33'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
33'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Чжан Чимин из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Xiang Ji оказался на газоне.
30'
Цзянсу Сунин контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
29'
Ли Ан наказан за толчок Muzepper Mirahmetjan
29'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
29'
Цзянсу Сунин контролирует мяч.
28'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
28'
Апаресидо Джонатан задерживает мяч рукой
27'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
27'
Эдер Мартинс не смог попасть в створ ударом издали
27'
Цзянсу Сунин начинает контратаку
27'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Yingjie Zhao
26'
Цзянсу Сунин контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
24'
Kaimu Zheng совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
24'
Kaimu Zheng из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Тейшейра Алекс заработал фол
23'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
23'
Опасность! Си У из команды Цзянсу Сунин отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Палетта Габриэль делает длинную передачу вперед
22'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
21'
Yingjie Zhao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
20'
Как он промахнулся? Ванг Сонг имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин делает пас партнеру.
19'
Си У из команды Цзянсу Сунин сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Травма, повреждение
19'
Жао Хонглуе возвращается на поле.
19'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Жао Хонглуе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Какой промах! Эдер Мартинс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
17'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин делает навес прямо в штрафную.
17'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
16'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Жао Хонглуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин подал угловой справа.
15'
Jia Du не дал случится голу! Эдер Мартинс должен был забивать, но Jia Du сделал отличный сейв
15'
Yingjie Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин подал угловой слева.
14'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Голкипер мог бы сыграть и получше
14'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
14'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сунин направляет мяч в штрафную площадку, но Jia Du выбегает и ловит мяч
13'
Тейшейра Алекс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
13'
Цзянсу Сунин имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
12'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сунин
12'
Muzepper Mirahmetjan не смог попасть в створ ударом издали
12'
Апаресидо Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Си У из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Weijun Xie
11'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Фол, нарушение
10'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин опасно и грубо сыграл. Kaimu Zheng пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
10'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
8'
Xiang Ji возвращается на поле.
8'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Xiang Ji получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
8'
Xiang Ji на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
7'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сунин делает неудачный навес.
7'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин играет в стеночку с партнером по команде. Тейшейра Алекс это был.
6'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
5'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Фол, нарушение
4'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Си У заработал фол
4'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
3'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Чжан Чимин
2'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
2'
Цзянсу Сунин имеет хороший шанс забить.
2'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сунин навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Цзянсу Сунин начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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