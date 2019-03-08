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  5. Суперлига
Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
1:0
Конец матча
Тяньцзинь Тэда
0'
16' Желтая карточка
Honglue Zhao
1:0
18' Гол
Паулиньо Жозе
22' Желтая карточка
Ачеампонг Франк
37' Желтая карточка
Чао Хэ
39' Желтая карточка
Wangsong Tan
58' Желтая карточка
Имин Лю
74' Желтая карточка
Бастианс Феликс
87' Желтая карточка
Zhenghao Wang
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Гуанчжоу Эвергранд вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
95'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
95'
Чао Хэ возвращается на поле.
94'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Фол, нарушение
94'
Zhenghao Wang из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Талиска Андерсон оказался на газоне.
93'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
93'
Ох, нехорошо это выглядит. Чао Хэ получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
92'
Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
92'
Танг Вангсонг наказан за толчок Чао Хэ
91'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Weijun Xie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
90'
Танг Вангсонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
89'
Ачеампонг Франк наказан за толчок Ханьвэнь Дэн
89'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
89'
ШАНС! Талиска Андерсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
88'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
88'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
88'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
88'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
88'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
87'
Zhenghao Wang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Zhenghao Wang из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Паулиньо Жозе оказался на газоне.
87'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
87'
Тактическая замена. Лин Гао уходит с поля и его заменяет Xin Xu
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Гао Чжуньи
86'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
Офсайд
85'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
85'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Muzepper Mirahmetjan решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
84'
Гао Чжуньи наказан за толчок Weijun Xie
84'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
83'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
83'
Матч возобновлен
83'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
82'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
82'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд забрасывает мяч в штрафную.
82'
Zhenghao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Hao Guo наказан за толчок Паулиньо Жозе
81'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
81'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
80'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Тактическая замена. Haoyu Mao уходит с поля и его заменяет Weijun Xie
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Ши-Хао Вэй уходит с поля и его заменяет Ханчао Ю
Фол, нарушение
78'
Вагнер Сандро из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Лин Гао оказался на газоне.
78'
Вагнер Сандро из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
78'
Опасность предотвращена - Zhenghao Wang из команды Тяньцзинь Тэда вступил в отбор удачно
78'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
78'
Имин Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Лей Йонг Чи из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Сяотин Фэн наказан за толчок Ачеампонг Франк
77'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
76'
Ши-Хао Вэй наказан за толчок Yang Liu
76'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
76'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Гао Чжуньи из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Желтая карточка
74'
Бастианс Феликс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Бастианс Феликс наказан за толчок Лин Гао
74'
Вагнер Сандро из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу одноклубнику.
Офсайд
73'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
Фол, нарушение
73'
Лин Гао нарушает правила. Yang Liu пострадал
72'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
72'
ШАНС! Бастианс Феликс нанес удар с лета, но не попал по воротам!
72'
Вагнер Сандро из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу одноклубнику.
72'
Лей Йонг Чи из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
72'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
71'
Ачеампонг Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Тяньцзинь Тэда начинает контратаку
71'
Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
71'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
69'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
69'
Отличные скиллы показывает Паулиньо Жозе, обводя своих соперников
69'
Гао Чжуньи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
68'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
68'
Тактическая замена. Чжан Чимин уходит с поля и его заменяет Лей Йонг Чи
68'
Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
67'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
67'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
67'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Xiuwei Zhang уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
Офсайд
65'
Чжан Чимин из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
65'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
64'
Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Чэн Цзэн все равно смог отбить мяч.
64'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
64'
ШАНС! Ши-Хао Вэй нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
64'
Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
63'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
63'
Шанс! Гао Чжуньи из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
Угловой
62'
Чао Хэ из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
62'
Талиска Андерсон мяч отрикошетил от ворот
62'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
61'
Паулиньо Жозе наказан за толчок Hao Guo
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Жао Хонглуе получил травму и заменен. Zhenghao Wang выходит на поле.
60'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Жао Хонглуе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
60'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
58'
Имин Лю получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Имин Лю наказан за толчок Ачеампонг Франк
58'
О, нет. Из многообещающей позиции Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
57'
Гао Чжуньи из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
57'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
57'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
56'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
56'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
55'
Тяньцзинь Тэда начинает контратаку
55'
Удар, который нанес Талиска Андерсон, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Jia Du парировал мяч в поле.
55'
Плохо сыграл Yang Liu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
55'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
54'
Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Лин Гао оказался на газоне.
54'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Матч возобновлен
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Чжан Чимин из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
52'
Чжан Чимин из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
51'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Паулиньо Жозе оказался на газоне.
51'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
50'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Haoyu Mao
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
Лин Гао нанес удар, мяч был парирован, но Jia Du не удержал его в руках.
50'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
49'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
49'
Вагнер Сандро возвращается на поле.
49'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Вагнер Сандро получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Вагнер Сандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Вагнер Сандро из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
48'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
47'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
46'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гао Чжуньи из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
46'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Вагнер Сандро из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Имин Лю
47'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Haoyu Mao пробует нанести удар издали, но Чэн Цзэн держит все под контролем
46'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
Xiuwei Zhang из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
45'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
44'
Ачеампонг Франк пробует нанести удар издали, но Чэн Цзэн держит все под контролем
Фол, нарушение
44'
Паулиньо Жозе задерживает мяч рукой
44'
Матч возобновлен
43'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
42'
Лин Гао разрезает оборону соперника отличным пасом
42'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
40'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
40'
Ши-Хао Вэй нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
39'
Танг Вангсонг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Ши-Хао Вэй пострадал.
38'
Хорошую попытку сделал Талиска Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Талиска Андерсон и Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд.
38'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
38'
Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
37'
Чао Хэ получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Чао Хэ наказан за толчок Ачеампонг Франк
37'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
36'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
36'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Офсайд
35'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
35'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
34'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Талиска Андерсон и Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд.
33'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
32'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Гао Чжуньи из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
31'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
31'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
29'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Гао Чжуньи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
28'
Лин Гао нарушает правила. Жао Хонглуе пострадал
28'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Вагнер Сандро из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
25'
Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
25'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Матч возобновлен
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
24'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
23'
Головой пробил Yang Liu, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
23'
Чжан Чимин из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
23'
Чжан Чимин из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Имин Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
22'
Рефери не любит споров - именно за это Ачеампонг Франк сейчас получил желтую
Фол, нарушение
22'
Ханьвэнь Дэн нарушает правила. Чжан Чимин пострадал
21'
Паулиньо Жозе имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
21'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
21'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
21'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
21'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
20'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Гао Чжуньи пострадал.
19'
Матч возобновлен
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
18'
Лин Гао сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Паулиньо Жозе изменил счет на табло!
18'
Jia Du ошибается в защите.
18'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
18'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
17'
Ши-Хао Вэй нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
17'
Имин Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
17'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
16'
Жао Хонглуе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
15'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Гао Чжуньи из команды Гуанчжоу Эвергранд направляет мяч в штрафную площадку, но Jia Du выбегает и ловит мяч
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Хорошую попытку сделал Yang Liu. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Плохо сыграл Имин Лю - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Жао Хонглуе
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Чао Хэ из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Чао Хэ из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Вагнер Сандро
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Xiuwei Zhang из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
12'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
11'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
11'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Xiuwei Zhang из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
10'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
10'
Xiuwei Zhang из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
10'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гао Чжуньи из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
9'
Отличные скиллы показывает Паулиньо Жозе, обводя своих соперников
Фол, нарушение
9'
Вагнер Сандро наказан за толчок Имин Лю
Фол, нарушение
8'
Сяотин Фэн нарушает правила. Ачеампонг Франк пострадал
8'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Талиска Андерсон нарушает правила. Чжан Чимин пострадал
7'
После штрафного удара,который нанес Талиска Андерсон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Чжан Чимин из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
Травма, повреждение
6'
Сяотин Фэн возвращается на поле.
Офсайд
5'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
5'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
5'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
5'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Сяотин Фэн получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
3'
Сяотин Фэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
3'
Гао Чжуньи наказан за толчок Ачеампонг Франк
2'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
1'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Тяньцзинь Тэда начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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