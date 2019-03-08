Стадион: Тианхе
1:0
Конец матча
16' Желтая карточкаHonglue Zhao
1:0
18' ГолПаулиньо Жозе
22' Желтая карточкаАчеампонг Франк
37' Желтая карточкаЧао Хэ
39' Желтая карточкаWangsong Tan
58' Желтая карточкаИмин Лю
74' Желтая карточкаБастианс Феликс
87' Желтая карточкаZhenghao Wang
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Гуанчжоу Эвергранд вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
95'
95'
Чао Хэ возвращается на поле.
94'
94'
Zhenghao Wang из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Талиска Андерсон оказался на газоне.
93'
93'
Матч возобновлен
93'
Ох, нехорошо это выглядит. Чао Хэ получил травму и медбригада забирает его с поля.
92'
Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Танг Вангсонг наказан за толчок Чао Хэ
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Weijun Xie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
90'
Танг Вангсонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Ачеампонг Франк наказан за толчок Ханьвэнь Дэн
89'
89'
ШАНС! Талиска Андерсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
88'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
88'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
88'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Zhenghao Wang получил желтую карточку от судьи
87'
Zhenghao Wang из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Паулиньо Жозе оказался на газоне.
87'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
86'
Судья сигнализирует, что Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Гао Чжуньи
86'
85'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
85'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Muzepper Mirahmetjan решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
84'
Гао Чжуньи наказан за толчок Weijun Xie
84'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
83'
83'
Матч возобновлен
83'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
82'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
82'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд забрасывает мяч в штрафную.
82'
Zhenghao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
81'
Hao Guo наказан за толчок Паулиньо Жозе
81'
81'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
80'
80'
Тактическая замена. Haoyu Mao уходит с поля и его заменяет Weijun Xie
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
79'
79'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Ши-Хао Вэй уходит с поля и его заменяет Ханчао Ю
78'
Вагнер Сандро из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Лин Гао оказался на газоне.
78'
Вагнер Сандро из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
78'
Опасность предотвращена - Zhenghao Wang из команды Тяньцзинь Тэда вступил в отбор удачно
78'
78'
78'
Лей Йонг Чи из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
77'
Сяотин Фэн наказан за толчок Ачеампонг Франк
77'
76'
76'
Ши-Хао Вэй наказан за толчок Yang Liu
76'
76'
75'
Гао Чжуньи из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
74'
Бастианс Феликс получил желтую карточку от судьи
74'
Бастианс Феликс наказан за толчок Лин Гао
74'
Вагнер Сандро из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу одноклубнику.
73'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
72'
72'
ШАНС! Бастианс Феликс нанес удар с лета, но не попал по воротам!
72'
Вагнер Сандро из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу одноклубнику.
72'
Лей Йонг Чи из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
72'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
71'
Ачеампонг Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Тяньцзинь Тэда начинает контратаку
71'
71'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
70'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
69'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
69'
Отличные скиллы показывает Паулиньо Жозе, обводя своих соперников
69'
Гао Чжуньи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
68'
68'
Тактическая замена. Чжан Чимин уходит с поля и его заменяет Лей Йонг Чи
68'
Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
67'
67'
67'
66'
Тактическая замена. Xiuwei Zhang уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
65'
Чжан Чимин из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
64'
Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Чэн Цзэн все равно смог отбить мяч.
64'
64'
ШАНС! Ши-Хао Вэй нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
64'
63'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
63'
63'
63'
Шанс! Гао Чжуньи из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
62'
Чао Хэ из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
62'
Талиска Андерсон мяч отрикошетил от ворот
62'
62'
61'
Паулиньо Жозе наказан за толчок Hao Guo
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Жао Хонглуе получил травму и заменен. Zhenghao Wang выходит на поле.
60'
Матч возобновлен
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Жао Хонглуе получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Имин Лю получил желтую карточку от судьи
58'
Имин Лю наказан за толчок Ачеампонг Франк
58'
О, нет. Из многообещающей позиции Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
57'
57'
57'
56'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
56'
55'
Тяньцзинь Тэда начинает контратаку
55'
Удар, который нанес Талиска Андерсон, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Jia Du парировал мяч в поле.
55'
Плохо сыграл Yang Liu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
55'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
54'
Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Лин Гао оказался на газоне.
54'
54'
Матч возобновлен
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Судья сигнализирует, что Чжан Чимин из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
52'
Чжан Чимин из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Паулиньо Жозе оказался на газоне.
51'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
50'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Haoyu Mao
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
49'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
49'
Вагнер Сандро возвращается на поле.
49'
Матч возобновлен
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Вагнер Сандро получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Вагнер Сандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Судья сигнализирует, что Вагнер Сандро из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
48'
47'
47'
46'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
48'
Судья сигнализирует, что Вагнер Сандро из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Имин Лю
47'
47'
46'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
Xiuwei Zhang из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
45'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
44'
Ачеампонг Франк пробует нанести удар издали, но Чэн Цзэн держит все под контролем
44'
Паулиньо Жозе задерживает мяч рукой
44'
Матч возобновлен
43'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
42'
Лин Гао разрезает оборону соперника отличным пасом
42'
40'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
40'
Ши-Хао Вэй нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
39'
Танг Вангсонг получил желтую карточку от судьи
39'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Ши-Хао Вэй пострадал.
38'
Хорошую попытку сделал Талиска Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Талиска Андерсон и Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд.
38'
38'
Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Чао Хэ получил желтую карточку от судьи
37'
Чао Хэ наказан за толчок Ачеампонг Франк
37'
36'
36'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
35'
34'
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Талиска Андерсон и Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд.
33'
33'
32'
32'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
31'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
29'
29'
29'
Гао Чжуньи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Лин Гао нарушает правила. Жао Хонглуе пострадал
28'
27'
Вагнер Сандро из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
27'
26'
26'
25'
25'
Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Матч возобновлен
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
24'
24'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
23'
Головой пробил Yang Liu, но голкипер отбил его в поле!
23'
Чжан Чимин из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
23'
Чжан Чимин из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
22'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
22'
Рефери не любит споров - именно за это Ачеампонг Франк сейчас получил желтую
22'
Ханьвэнь Дэн нарушает правила. Чжан Чимин пострадал
21'
Паулиньо Жозе имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
21'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
21'
21'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
21'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Гао Чжуньи пострадал.
19'
Матч возобновлен
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
18'
Лин Гао сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Паулиньо Жозе изменил счет на табло!
18'
Jia Du ошибается в защите.
18'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
18'
Ши-Хао Вэй из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
17'
Ши-Хао Вэй нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
17'
17'
17'
Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Жао Хонглуе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
16'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
15'
15'
Гао Чжуньи из команды Гуанчжоу Эвергранд направляет мяч в штрафную площадку, но Jia Du выбегает и ловит мяч
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Хорошую попытку сделал Yang Liu. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Плохо сыграл Имин Лю - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Жао Хонглуе
13'
Судья сигнализирует, что Чао Хэ из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
13'
Судья сигнализирует, что Чао Хэ из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Вагнер Сандро
12'
Судья сигнализирует, что Xiuwei Zhang из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
12'
11'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
11'
11'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
10'
Судья сигнализирует, что Xiuwei Zhang из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
10'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
10'
Xiuwei Zhang из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
10'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Отличные скиллы показывает Паулиньо Жозе, обводя своих соперников
9'
Вагнер Сандро наказан за толчок Имин Лю
8'
Сяотин Фэн нарушает правила. Ачеампонг Франк пострадал
8'
8'
Талиска Андерсон нарушает правила. Чжан Чимин пострадал
7'
После штрафного удара,который нанес Талиска Андерсон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
6'
Судья сигнализирует, что Чжан Чимин из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
6'
Сяотин Фэн возвращается на поле.
5'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
5'
5'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
5'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Матч возобновлен
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Сяотин Фэн получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Сяотин Фэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Гао Чжуньи наказан за толчок Ачеампонг Франк
2'
2'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Тяньцзинь Тэда начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Итог 4 Сарпсборг-08 2 Стрёмсгодсет Итог 4 Сириус 2 Браге Итог 1 Одд 2 Стабек Итог 1 Норрчёпинг 2 Йёнчёпинг Ост 1 Сундсвалль 1 ВПС Итог 2 Эльфсборг 1 Треллеборг Итог 1 Лиллестрём 3 Кристиансунд Итог 2 Волеренга 0 Тромсё Позже 0 Старт 0 Интер Турку Итог 3 Хёугесунн 0 Саннес УЛФ Итог 0 Гётеборг 2 Фалькенберг Итог 3 Мьёндален 1 Скейд
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Вторая лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Первая лига
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Паулиста А1
Венесуэла: Примера: Апертура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Голландия: Первый дивизион
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Первая лига Израиля
Индия: И-Лига
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Ирландия: Премьер-дивизион
Италия: Серия B
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Кубок Либертадорес (Группа 2)
Лига Чемпионов КАФ (Группа B)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа Б
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сингапур: Суперлига
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить