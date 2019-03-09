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Стадион:
Шаньдун Лунэн
2:2
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
0:1
25' Гол
Бассогог Кристиан
1:1
29' Гол
Roger I
2:1
53' Гол
Roger I
75' Желтая карточка
Ivo I
2:2
81' Пенальти
Ivo I
90' Желтая карточка
Yan Wu
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
97'
Пелле Грациано наказан за толчок Суй Донглу
Угловой
96'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
Желтая карточка
96'
Рефери не любит споров - именно за это Ву Ян сейчас получил желтую
96'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
95'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Heng Liu из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Roger Guedes
94'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Матч возобновлен
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Суй Донглу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Xin Tian из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
93'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Heng Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Xinghan Wu
91'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
91'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Wentao Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
89'
Шаньдун Лунэн совершает вбрасывание на половине поля противника
Фол, нарушение
88'
Жанг Чи нарушает правила. Zhao Ke пострадал
88'
Так близко к голу! Цзинь Цзиндао имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ву Ян!
88'
Xin Tian из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
Фол, нарушение
88'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье толкнул локтем оппонента. Это Пелле Грациано заработал фол
88'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Матч возобновлен
87'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
86'
Тактическая замена. Женг Женг уходит с поля и его заменяет Xin Tian
Офсайд
86'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
86'
Хорошую попытку сделал Пелле Грациано. Удар в створ, но вратарь начеку
86'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
85'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Матч возобновлен
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Ванг Тонг наказан за толчок Ву Ян
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье забивает с точки!
81'
Матч возобновлен
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
79'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
78'
ПЕНАЛЬТИ! - Ванг Тонг играет рукой в штрафной! Ванг Тонг вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
78'
Плохо сыграл Дай Лин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
78'
Changjie Du из команды Хэнань Цзянье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
77'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
77'
Тактическая замена. Kuo Yang уходит с поля и его заменяет Yifan Wang
77'
Отличный пас сделал Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
76'
Roger Guedes бьет со штрафного в створ, но Ву Ян держит все под контролем
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
75'
Оливио да Роса Иво - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
75'
Оливио да Роса Иво наказан за толчок Roger Guedes
74'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
72'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
72'
Тактическая замена. Охандза-Зоа Франк уходит с поля и его заменяет Changjie Du
72'
Охандза-Зоа Франк из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
72'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
71'
Опасность! Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
70'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Xuan Han из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
69'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
68'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
65'
Roger Guedes наказан за толчок Kuo Yang
65'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
64'
Хао Юньминь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Охандза-Зоа Франк
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Wentao Zhang
62'
Тактическая замена. Junshuai Liu уходит с поля и его заменяет Ванг Тонг
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
61'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
61'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн навешивает в штрафную с рикошетом.
60'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
58'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
58'
Отличный пас сделал Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
58'
Хао Юньминь разрезает оборону соперника отличным пасом
58'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
57'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
56'
Тактическая замена. Шангуань Ван уходит с поля и его заменяет Xuan Han
Фол, нарушение
56'
Roger Guedes наказан за толчок Zhuoyi Feng
56'
Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
55'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Отличный удар Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн. Классный гол!
53'
Ву Ян ошибается в защите.
53'
Плохо сыграл Ву Ян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
52'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
50'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Жил Карлос нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.
Угловой
49'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
49'
Суй Донглу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
47'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Heng Liu пострадал.
46'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
47'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
47'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пелле Грациано не смог удачно сыграть.
46'
Охандза-Зоа Франк пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
Офсайд
46'
Охандза-Зоа Франк из команды Хэнань Цзянье в офсайде
46'
Опасность! Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Zhuoyi Feng
45'
Так близко к голу! Roger Guedes имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ву Ян!
45'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Wentao Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
44'
Оливио да Роса Иво наказан за толчок Junshuai Liu
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
44'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Цзинь Цзиндао наказан за толчок Kuo Yang
42'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
41'
Охандза-Зоа Франк из команды Хэнань Цзянье сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Охандза-Зоа Франк из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
40'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
39'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
37'
Охандза-Зоа Франк из команды Хэнань Цзянье в офсайде
Фол, нарушение
36'
Junshuai Liu наказан за толчок Zhuoyi Feng
36'
Хорошую попытку сделал Жанг Чи. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
35'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
34'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
34'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
33'
Wentao Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Дай Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Пелле Грациано оказался на газоне.
32'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
31'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
30'
Охандза-Зоа Франк из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Женг Женг сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн переиграл вратаря дальним ударом!
29'
Суй Донглу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
29'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
28'
Жанг Чи задерживает мяч рукой
27'
Охандза-Зоа Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Игрок команды Хэнань Цзянье совершает фол
25'
Шангуань Ван сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Бассогог Кристиан изменил счет на табло!
25'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
25'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
25'
ШАНС! Junshuai Liu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Ву Ян не дал случится голу! Hailong Li должен был забивать, но Ву Ян сделал отличный сейв
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
24'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
24'
Heng Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Пелле Грациано нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.
23'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
22'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Пелле Грациано наказан за толчок Оливио да Роса Иво
21'
Жил Карлос нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.
Угловой
21'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
21'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
20'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
19'
Шанс! Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
19'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Цзинь Цзиндао оказался на газоне.
18'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Опасность! Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
17'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
15'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
Фол, нарушение
13'
Жил Карлос наказан за толчок Бассогог Кристиан
Фол, нарушение
13'
Хао Юньминь наказан за толчок Zhao Ke
Фол, нарушение
12'
Жил Карлос нарушает правила. Суй Донглу пострадал
12'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
12'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
11'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
10'
Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Пелле Грациано и попал в каркас ворот!
10'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
10'
Охандза-Зоа Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
9'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
8'
Junshuai Liu наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
Угловой
8'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
7'
Оливио да Роса Иво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
6'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
5'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Шангуань Ван оказался на газоне.
4'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
3'
Шангуань Ван наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
3'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
2'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Хэнань Цзянье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







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Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Германия: Региональная лига. Север
Греция: Суперлига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании
Индия: Суперлига Индии (1/2 финала)
Иордания: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Марокко: Ботола
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Тунис: Лига 1
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

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