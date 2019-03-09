Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
2:2
Конец матча
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
97'
Пелле Грациано наказан за толчок Суй Донглу
96'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
96'
Рефери не любит споров - именно за это Ву Ян сейчас получил желтую
96'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
95'
95'
Судья сигнализирует, что Heng Liu из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Roger Guedes
94'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Матч возобновлен
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
94'
Суй Донглу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Xin Tian из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Heng Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Судья сигнализирует, что Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Xinghan Wu
91'
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
90'
89'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
89'
Шаньдун Лунэн совершает вбрасывание на половине поля противника
88'
Так близко к голу! Цзинь Цзиндао имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ву Ян!
88'
Xin Tian из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
88'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье толкнул локтем оппонента. Это Пелле Грациано заработал фол
88'
87'
Матч возобновлен
87'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
86'
Тактическая замена. Женг Женг уходит с поля и его заменяет Xin Tian
86'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
86'
Хорошую попытку сделал Пелле Грациано. Удар в створ, но вратарь начеку
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
85'
85'
Матч возобновлен
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Г О О О О Л - Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье забивает с точки!
81'
Матч возобновлен
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
79'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
78'
78'
Плохо сыграл Дай Лин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
78'
Changjie Du из команды Хэнань Цзянье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
77'
77'
Тактическая замена. Kuo Yang уходит с поля и его заменяет Yifan Wang
77'
Отличный пас сделал Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
76'
Roger Guedes бьет со штрафного в створ, но Ву Ян держит все под контролем
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Оливио да Роса Иво - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
75'
Оливио да Роса Иво наказан за толчок Roger Guedes
74'
74'
74'
73'
73'
73'
Судья сигнализирует, что Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
72'
72'
Тактическая замена. Охандза-Зоа Франк уходит с поля и его заменяет Changjie Du
72'
Охандза-Зоа Франк из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
72'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
71'
71'
Опасность! Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
70'
70'
Судья сигнализирует, что Xuan Han из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
69'
69'
68'
68'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Roger Guedes наказан за толчок Kuo Yang
65'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
64'
Хао Юньминь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Охандза-Зоа Франк
63'
Судья сигнализирует, что Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Wentao Zhang
62'
Тактическая замена. Junshuai Liu уходит с поля и его заменяет Ванг Тонг
62'
Судья сигнализирует, что Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
61'
61'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн навешивает в штрафную с рикошетом.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
59'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
58'
58'
Отличный пас сделал Цзинь Цзиндао из команды Шаньдун Лунэн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
58'
Хао Юньминь разрезает оборону соперника отличным пасом
58'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
57'
56'
Тактическая замена. Шангуань Ван уходит с поля и его заменяет Xuan Han
56'
Roger Guedes наказан за толчок Zhuoyi Feng
56'
55'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
53'
Г О О О О Л - Отличный удар Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн. Классный гол!
53'
Ву Ян ошибается в защите.
53'
Плохо сыграл Ву Ян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
52'
51'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
50'
50'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Жил Карлос нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.
49'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
49'
Суй Донглу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Heng Liu пострадал.
46'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
47'
47'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пелле Грациано не смог удачно сыграть.
46'
Охандза-Зоа Франк пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
46'
Охандза-Зоа Франк из команды Хэнань Цзянье в офсайде
46'
Опасность! Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Zhuoyi Feng
45'
Так близко к голу! Roger Guedes имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ву Ян!
45'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
45'
44'
Оливио да Роса Иво наказан за толчок Junshuai Liu
44'
Судья сигнализирует, что Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
44'
43'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
43'
Цзинь Цзиндао наказан за толчок Kuo Yang
42'
41'
41'
Охандза-Зоа Франк из команды Хэнань Цзянье сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Охандза-Зоа Франк из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
39'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
39'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн забрасывает мяч в штрафную.
37'
Охандза-Зоа Франк из команды Хэнань Цзянье в офсайде
36'
Junshuai Liu наказан за толчок Zhuoyi Feng
36'
Хорошую попытку сделал Жанг Чи. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
35'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
34'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
34'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
33'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
33'
33'
Дай Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Пелле Грациано оказался на газоне.
32'
31'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
31'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
30'
Охандза-Зоа Франк из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Женг Женг сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн переиграл вратаря дальним ударом!
29'
Суй Донглу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
28'
28'
Жанг Чи задерживает мяч рукой
27'
Охандза-Зоа Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Игрок команды Хэнань Цзянье совершает фол
25'
Шангуань Ван сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Бассогог Кристиан изменил счет на табло!
25'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
25'
25'
ШАНС! Junshuai Liu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Ву Ян не дал случится голу! Hailong Li должен был забивать, но Ву Ян сделал отличный сейв
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
24'
Heng Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Пелле Грациано нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.
23'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
22'
21'
Пелле Грациано наказан за толчок Оливио да Роса Иво
21'
Жил Карлос нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.
21'
21'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
20'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
20'
19'
19'
Шанс! Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
19'
18'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Цзинь Цзиндао оказался на газоне.
18'
17'
Опасность! Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
17'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
15'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
13'
Жил Карлос наказан за толчок Бассогог Кристиан
13'
Хао Юньминь наказан за толчок Zhao Ke
12'
Жил Карлос нарушает правила. Суй Донглу пострадал
12'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
12'
11'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Пелле Грациано и попал в каркас ворот!
10'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
10'
Охандза-Зоа Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
9'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
8'
Junshuai Liu наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
8'
7'
Оливио да Роса Иво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
5'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Шангуань Ван оказался на газоне.
4'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
3'
Шангуань Ван наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
3'
3'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Хэнань Цзянье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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