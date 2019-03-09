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Стадион:
Чуньцинь Лифан
0:4
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
2' Гол
Виера Хонатан
13' Желтая карточка
Дабао Юй
0:2
36' Гол
Бакамбу Седрик
0:3
42' Гол
Юйнин Чжан
81' Желтая карточка
Ли Лэй
82' Желтая карточка
Чи Чжунго
0:4
90' Гол
Ziming Wang
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Офсайд
92'
Dilmurat Mawlanyaz из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Ziming Wang забивает!
92'
Бакамбу Седрик нанес удар, мяч был парирован, но Суй Вейе не удержал его в руках.
92'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
91'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
91'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
91'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
90'
Сичжэ Чжан не смог попасть в створ ударом издали
90'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Тактическая замена. Ли Лэй уходит с поля и его заменяет Лю Хуань
89'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
89'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
88'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Тактическая замена. Динь Цзе уходит с поля и его заменяет Dilmurat Mawlanyaz
88'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
88'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
87'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Юйнин Чжан уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
86'
Виера Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
85'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
84'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
84'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
84'
Hao Luo фолит на сопернике
83'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
83'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
82'
Чи Чжунго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Чи Чжунго из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
Фол, нарушение
82'
Zhe Jiang нарушает правила. Бакамбу Седрик пострадал
82'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Желтая карточка
81'
Ли Лэй получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Безумный фол. Ли Лэй грубо играет против соперника. Пострадал Zhe Jiang
Фол, нарушение
80'
Юй Ян фолит на сопернике
80'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
78'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
78'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
77'
Как он промахнулся? Сичжэ Чжан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
77'
Суй Вейе не дал случится голу! Чи Чжунго должен был забивать, но Суй Вейе сделал отличный сейв
77'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
76'
Удар, который нанес Фернандиньо Луис III, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Dehai Zou парировал мяч в поле.
76'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
75'
Кардек Алан нанес удар головой, но Dehai Zou спокойно отбил мяч.
74'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
74'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
74'
Судья свистит. Сичжэ Чжан атаковал сзади соперника. Это Fernando Conceicao заработал своей команде штрафной
73'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
73'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
72'
Сичжэ Чжан фолит на сопернике
72'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Тактическая замена. Пяо Чэн уходит с поля и его заменяет Чи Чжунго
Фол, нарушение
70'
Юйнин Чжан фолит на сопернике
Фол, нарушение
69'
Динь Цзе нарушает правила. Дабао Юй пострадал
69'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
69'
Дабао Юй фолит на сопернике
68'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
68'
Шанс! Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
68'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
67'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
67'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
66'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
66'
Чуньцинь Лифан имеет хороший шанс забить.
65'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
65'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
65'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Джиазе Танг фолит на сопернике
63'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
63'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
63'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Синьли Пэн наказан за толчок Ван Ган
62'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
60'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Фол, нарушение
59'
Ли Лэй фолит на сопернике
Фол, нарушение
59'
Бакамбу Седрик нарушает правила. Динь Цзе пострадал
59'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
56'
ШАНС! Виера Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Близко! Аугусто Ренато нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
55'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
Фол, нарушение
54'
Hao Luo фолит на сопернике
Фол, нарушение
54'
Ван Ган фолит на сопернике
54'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
54'
Юйнин Чжан нанес удар чуть мимо. Близко!
53'
Hao Luo нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
53'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
52'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Выглядело как неплохой момент. Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
51'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Юй Ян
Травма, повреждение
50'
Ван Ган возвращается на поле.
50'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Ган получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
Травма, повреждение
50'
Ван Ган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
49'
Динь Цзе нарушает правила. Ван Ган пострадал
49'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
49'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
48'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
48'
Юйнин Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
После штрафного удара,который нанес Виера Хонатан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
47'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
47'
Le Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Тактическая замена. Shuai Yang уходит с поля и его заменяет Le Liu
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
47'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
46'
Как он промахнулся? Виера Хонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Фол, нарушение
45'
Динь Цзе фолит на сопернике
44'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
44'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
44'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГОООООЛ - Юйнин Чжан из команды Бэйцзин Гоань забивает из-за штрафной площади
42'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
42'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
41'
Виера Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
40'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
40'
Бакамбу Седрик фолит на сопернике
40'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
39'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Shuai Yang нарушает правила. Бакамбу Седрик пострадал
Фол, нарушение
38'
Hao Luo нарушает правила. Аугусто Ренато пострадал
Офсайд
38'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
36'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик изменил счет на табло!
36'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
36'
Юйнин Чжан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Бэйцзин Гоань начинает контратаку
Фол, нарушение
35'
Дабао Юй нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
35'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
34'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Dehai Zou взял и забрал мяч на выходе
33'
Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
32'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Fernando Conceicao нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
30'
Дабао Юй фолит на сопернике
30'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
Офсайд
30'
Dongwei Lian из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
29'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
29'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
29'
Dehai Zou взял и забрал мяч на выходе
28'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
28'
Ли Лэй нарушает правила. Кардек Алан пострадал
Офсайд
27'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
27'
Головой пробил Юйнин Чжан, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
27'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
26'
Штрафной исполнил Аугусто Ренато, после его удара Суй Вейе сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
25'
Судья свистит. Fernando Conceicao атаковал сзади соперника. Это Пяо Чэн заработал своей команде штрафной
25'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
25'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
25'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
24'
Хороший удар издали нанес Dongwei Lian, но отличный сейв сделал Суй Вейе. Угловой.
Угловой
24'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
24'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
23'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
23'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Матч возобновлен
Офсайд
22'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
20'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бакамбу Седрик и Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань.
Фол, нарушение
20'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Юйнин Чжан оказался на газоне.
19'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
18'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Фернандиньо Луис III наказан за толчок Dongwei Lian
17'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
16'
Сичжэ Чжан нанес удар, мяч был парирован, но Суй Вейе не удержал его в руках.
16'
Бакамбу Седрик нанес удар, мяч был парирован, но Суй Вейе не удержал его в руках.
16'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
15'
Юйнин Чжан из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Zhe Jiang оказался на газоне.
14'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
14'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
14'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
13'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
13'
Дабао Юй получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Дабао Юй грубо играет против соперника. Пострадал Fernando Conceicao
Угловой
12'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
11'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
11'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
10'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
10'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
9'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
9'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
8'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
8'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Фол, нарушение
7'
Фернандиньо Луис III наказан за толчок Dongwei Lian
6'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Dongwei Lian фолит на сопернике
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
5'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
4'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Юй Ян
4'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
3'
ШАНС! Виера Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Юйнин Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
2'
Бакамбу Седрик сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Виера Хонатан изменил счет на табло!
2'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает передачу одноклубнику.
2'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
1'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

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