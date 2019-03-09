Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
0:4
Конец матча
0:1
2' ГолВиера Хонатан
13' Желтая карточкаДабао Юй
0:2
36' ГолБакамбу Седрик
0:3
42' ГолЮйнин Чжан
81' Желтая карточкаЛи Лэй
82' Желтая карточкаЧи Чжунго
0:4
90' ГолZiming Wang
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
92'
Dilmurat Mawlanyaz из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
92'
Г О О О О Л - Ziming Wang забивает!
92'
Бакамбу Седрик нанес удар, мяч был парирован, но Суй Вейе не удержал его в руках.
92'
91'
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
90'
Сичжэ Чжан не смог попасть в створ ударом издали
90'
89'
89'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
88'
88'
88'
Тактическая замена. Динь Цзе уходит с поля и его заменяет Dilmurat Mawlanyaz
88'
88'
87'
87'
87'
Тактическая замена. Юйнин Чжан уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
86'
Судья сигнализирует, что Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
86'
Виера Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
85'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
85'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
84'
84'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
84'
Hao Luo фолит на сопернике
83'
83'
82'
Чи Чжунго получил желтую карточку от судьи
82'
Чи Чжунго из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
82'
Zhe Jiang нарушает правила. Бакамбу Седрик пострадал
82'
81'
Ли Лэй получил желтую карточку от судьи
80'
Юй Ян фолит на сопернике
80'
80'
79'
79'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
78'
78'
78'
77'
Как он промахнулся? Сичжэ Чжан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
77'
76'
Удар, который нанес Фернандиньо Луис III, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Dehai Zou парировал мяч в поле.
76'
75'
75'
75'
Кардек Алан нанес удар головой, но Dehai Zou спокойно отбил мяч.
74'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
74'
Судья свистит. Сичжэ Чжан атаковал сзади соперника. Это Fernando Conceicao заработал своей команде штрафной
73'
73'
73'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
72'
Сичжэ Чжан фолит на сопернике
72'
71'
70'
Юйнин Чжан фолит на сопернике
69'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
69'
Дабао Юй фолит на сопернике
68'
68'
Шанс! Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
68'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Судья сигнализирует, что Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
67'
67'
66'
66'
Чуньцинь Лифан имеет хороший шанс забить.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
65'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
65'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Джиазе Танг фолит на сопернике
63'
63'
63'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
63'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
62'
Синьли Пэн наказан за толчок Ван Ган
62'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
60'
59'
Ли Лэй фолит на сопернике
59'
Бакамбу Седрик нарушает правила. Динь Цзе пострадал
59'
58'
56'
56'
56'
ШАНС! Виера Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Близко! Аугусто Ренато нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
54'
Hao Luo фолит на сопернике
54'
Ван Ган фолит на сопернике
54'
54'
Юйнин Чжан нанес удар чуть мимо. Близко!
53'
Hao Luo нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
53'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Выглядело как неплохой момент. Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
51'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Юй Ян
50'
Ван Ган возвращается на поле.
50'
Матч возобновлен
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Ган получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
50'
Ван Ган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
49'
48'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
48'
Юйнин Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
После штрафного удара,который нанес Виера Хонатан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
47'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
47'
47'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
47'
Le Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Тактическая замена. Shuai Yang уходит с поля и его заменяет Le Liu
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
47'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
46'
Как он промахнулся? Виера Хонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
45'
Динь Цзе фолит на сопернике
44'
44'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
44'
42'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
42'
ГОООООЛ - Юйнин Чжан из команды Бэйцзин Гоань забивает из-за штрафной площади
42'
42'
41'
41'
41'
Виера Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
40'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Бакамбу Седрик фолит на сопернике
40'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
39'
38'
Shuai Yang нарушает правила. Бакамбу Седрик пострадал
38'
Hao Luo нарушает правила. Аугусто Ренато пострадал
38'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
36'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик изменил счет на табло!
36'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
36'
Юйнин Чжан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Бэйцзин Гоань начинает контратаку
35'
Дабао Юй нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
35'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
34'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
33'
33'
Dehai Zou взял и забрал мяч на выходе
33'
Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
32'
32'
32'
Fernando Conceicao нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
30'
Дабао Юй фолит на сопернике
30'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
30'
Dongwei Lian из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
29'
29'
29'
Dehai Zou взял и забрал мяч на выходе
28'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Ли Лэй нарушает правила. Кардек Алан пострадал
27'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
27'
Головой пробил Юйнин Чжан, но голкипер отбил его в поле!
27'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
26'
Штрафной исполнил Аугусто Ренато, после его удара Суй Вейе сделал классный сейв. Угловой
25'
Судья свистит. Fernando Conceicao атаковал сзади соперника. Это Пяо Чэн заработал своей команде штрафной
25'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
25'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
25'
24'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
24'
Хороший удар издали нанес Dongwei Lian, но отличный сейв сделал Суй Вейе. Угловой.
24'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
24'
23'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
23'
23'
22'
22'
Матч возобновлен
22'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
20'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бакамбу Седрик и Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань.
20'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Юйнин Чжан оказался на газоне.
19'
19'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
18'
18'
Фернандиньо Луис III наказан за толчок Dongwei Lian
17'
17'
17'
17'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
16'
Сичжэ Чжан нанес удар, мяч был парирован, но Суй Вейе не удержал его в руках.
16'
Бакамбу Седрик нанес удар, мяч был парирован, но Суй Вейе не удержал его в руках.
16'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Юйнин Чжан из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Zhe Jiang оказался на газоне.
14'
14'
14'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
13'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Дабао Юй получил желтую карточку от судьи
13'
Безумный фол. Дабао Юй грубо играет против соперника. Пострадал Fernando Conceicao
12'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
11'
10'
10'
9'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
9'
8'
8'
7'
Фернандиньо Луис III наказан за толчок Dongwei Lian
6'
5'
Dongwei Lian фолит на сопернике
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
5'
4'
4'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Юй Ян
4'
3'
ШАНС! Виера Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Юйнин Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
2'
Бакамбу Седрик сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Виера Хонатан изменил счет на табло!
2'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает передачу одноклубнику.
2'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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