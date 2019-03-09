Стадион: Юесиушан
3:3
Конец матча
9' Желтая карточкаХайфэн Дин
24' Желтая карточкаMiao Tang II
1:0
33' ГолDia Saba
1:1
42' ПенальтиКарраско Янник
1:2
56' ГолКарраско Янник
2:2
68' ГолЗахави Эран
2:3
86' ГолЛун Чжэн
89' Желтая карточкаTixiang Li
90' Желтая карточкаКарраско Янник
3:3
90' ГолЗахави Эран
Второй тайм
98'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
97'
Dia Saba сделал результативную передачу.
97'
ГОООООЛ - Захави Эран Гуанчжоу Фули забивает ударом головой
97'
Dia Saba навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
96'
Pengfei Shan из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Захави Эран оказался на газоне.
96'
96'
96'
Выглядело как неплохой момент. Карраско Янник из команды Далянь Ифан закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
95'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
95'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
95'
95'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
94'
94'
94'
Карраско Янник возвращается на поле.
94'
Шанс! Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
93'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
93'
93'
Матч возобновлен
93'
Судье надоело, что Карраско Янник тянет время и он наказал его горчичником
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Карраско Янник получил травму и медбригада забирает его с поля.
92'
Тактическая замена. Miao Tang уходит с поля и его заменяет Weiming Chen
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Карраско Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
89'
Tixiang Li совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
89'
Безумный фол. Tixiang Li грубо играет против соперника. Пострадал Карраско Янник
88'
Yunlong Fan получил травму и заменен. Junliang Ma выходит на поле.
86'
Карраско Янник сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О О О Л - Лун Чжэн из команды Далянь Ифан с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
86'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает навес прямо в штрафную.
86'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
86'
Захави Эран нанес удар головой, но Чжан Чонг спокойно отбил мяч.
86'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
85'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
85'
Хорошую попытку сделал Захави Эран. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
84'
Игрок команды Далянь Ифан сделал подножку сопернику.
83'
83'
82'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
82'
Шанс! Гамшик Марек из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо
82'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
81'
81'
Alex Akande получил травму и заменен. Лун Чжэн выходит на поле.
81'
Alex Akande на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
79'
78'
ШАНС! Это должен был быть гол. Йи Тенг упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
78'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
78'
Hong Gui имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
77'
Почти гол! Захави Эран пробил головой по воротам, но Чжан Чонг спас!
77'
Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули делает навес прямо в штрафную.
77'
77'
Захави Эран мяч отрикошетил от ворот
76'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
76'
Судья сигнализирует, что Alex Akande из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса
76'
Карраско Янник пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Ли Цзяньбен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
75'
Чжан Чонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Ли Цзяньбен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
75'
74'
Игрок команды Далянь Ифан сделал подножку сопернику.
74'
74'
Как он промахнулся? Dia Saba имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
74'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
74'
Отличные скиллы показывает Захави Эран, обводя своих соперников
73'
73'
ШАНС! Alex Akande нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Гамшик Марек из команды Далянь Ифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Минцзянь Чжао из команды Далянь Ифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Pengfei Shan из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
72'
71'
Tixiang Li наказан за толчок Чжу Тин
71'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
70'
Ксин Шенг получил травму и заменен. Pengfei Shan выходит на поле.
69'
Отличный командный гол!
68'
Miao Tang сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Захави Эран изменил счет на табло!
68'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
68'
67'
Ксин Шенг возвращается на поле.
67'
Матч возобновлен
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Ксин Шенг получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Ксин Шенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Безумный фол. Захави Эран грубо играет против соперника. Пострадал Ксин Шенг
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Alex Akande имел все шансы забить, но Ченг Юелей сделал отличный сейв!
64'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан делает пас партнеру.
64'
63'
63'
Отличный пас сделал Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
63'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
62'
62'
Shuai Li из команды Далянь Ифан сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
62'
61'
Тактическая замена. Zhengyu Huang уходит с поля и его заменяет Chugui Ye
61'
Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Чжу Сяоган
60'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Гамшик Марек из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
59'
59'
59'
Гамшик Марек не смог попасть в створ ударом издали
58'
57'
56'
Чжу Сяоган сделал результативную передачу.
56'
ГОЛ! - Карраско Янник из команды Далянь Ифан наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
56'
Чжу Сяоган из команды Далянь Ифан делает передачу одноклубнику.
56'
Shuai Li из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Захави Эран задерживает мяч рукой
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
54'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
53'
52'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Захави Эран!
52'
52'
52'
51'
51'
51'
51'
50'
Как он промахнулся? Захави Эран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Захави Эран и Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули.
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
49'
48'
Гамшик Марек задерживает мяч рукой
48'
48'
Dia Saba нанес удар чуть мимо. Близко!
48'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
48'
Отличные скиллы показывает Захави Эран, обводя своих соперников
47'
47'
46'
46'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Ченг Юелей из команды Гуанчжоу Фули хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
47'
Далянь Ифан начинает контратаку
47'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Dia Saba навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
45'
Судья сигнализирует, что Чжу Тин из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
44'
Hong Gui наказан за толчок Чжу Сяоган
43'
42'
Г О О О О Л - Карраско Янник из команды Далянь Ифан забивает с точки!
41'
ПЕНАЛЬТИ - Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Карраско Янник.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
39'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
38'
Alex Akande из команды Далянь Ифан в офсайде
38'
Мушекви Няша нанес удар головой, но Ченг Юелей спокойно отбил мяч.
37'
Минцзянь Чжао из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
37'
36'
36'
Судья сигнализирует, что Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Alex Akande
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
33'
Г О О О О Л - Dia Saba забивает!
33'
Shuai Li ошибается в защите.
33'
33'
32'
Shuai Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
28'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Сюйжи Чжао получил травму и заменен. Alex Akande выходит на поле.
28'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
28'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
28'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
27'
Матч возобновлен
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Ченг Юелей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
26'
Далянь Ифан начинает контратаку
26'
КАКОЙ ПРОМАХ! Захави Эран упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
26'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Shuai Li из команды Далянь Ифан в офсайде
24'
Miao Tang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
24'
Судья сигнализирует, что Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Shuai Li
24'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Чжу Сяоган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
23'
ШАНС! Захави Эран вышел один-на-один с голкипером...
23'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
23'
23'
Судья сигнализирует, что Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
21'
Yunlong Fan не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
19'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
18'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
18'
17'
17'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
17'
Захави Эран наказан за толчок Мушекви Няша
16'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Чжан Чонг все равно смог отбить мяч.
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
15'
Чжу Тин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Захави Эран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
14'
Гамшик Марек мяч отрикошетил от ворот
14'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
13'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан играет в стеночку с партнером по команде. Гамшик Марек это был.
13'
12'
Как он промахнулся? Мушекви Няша имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
12'
12'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
11'
11'
10'
ШАНС! Ксин Шенг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Гамшик Марек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
9'
Хайфэн Дин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
9'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули толкнул локтем оппонента. Это Карраско Янник заработал фол
9'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули разыграл угловой с правого угла.
9'
Шанс! Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
9'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
8'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Сюйжи Чжао возвращается на поле.
7'
7'
7'
Чжу Сяоган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Tixiang Li возвращается на поле.
6'
Матч возобновлен
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Tixiang Li получил травму и медбригада забирает его с поля.
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Сюйжи Чжао получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
Tixiang Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Сюйжи Чжао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Судья свистит. Сюйжи Чжао атаковал сзади соперника. Это Tixiang Li заработал своей команде штрафной
4'
4'
3'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Далянь Ифан контролирует мяч.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Далянь Ифан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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Итог 1 Лейтон Ориент 0 Рексем 19' 0 Мэйденхэд Юнайтед 0 Саттон 19' 0 Брейнтри 2 Харрогейт Отл 0 Галифакс 0 Эббсфлит 19' 0 Сэлфорд Сити 0 Солихалл 18' 0 Борэм Вуд 1 Филд 18' 0 Хартлпул 0 Довер 19' 0 Мэйдстоун 0 Хавант энд Уотерлувилл 19' 0 Барроу 0 Олдершот 18' 0 Честерфилд 0 Истли 19' 0 Гейтсхед 0 Барнет 16' 2 Дагенем энд Редбридж 0 Бромли
Англия: Национальная лига. Север
18' 0 Телфорд 0 Юнайтед оф Манчестер 18' 0 Честер 0 Лемингтон 17' 0 Херефорд 1 Дарлингтон Отл 0 Спеннимур Таун 0 Гайзли 16' 0 Брэкли 0 Стокпорт Отл 0 Керзон 0 Блит Спартанс 16' 1 Саутпорт 0 Бостон Юнайтед 21' 0 Эштон Юнайтед 0 Брэдфорд Парк 16' 1 Чорли 0 Киддерминстер 18' 0 Нанитон 0 Альфретон 17' 0 Йорк Сити 0 Олтринэм
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Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Казахстан: Премьер-лига
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Литва: Лига А
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 1 Сиэтл Саундерс-2 0 Рио-Гранде Вэлли Позже 0 Нью-Йорк Ред Буллз-2 0 Своп Парк Рейнджерс Позже 0 Сент-Луис 0 Инди Илевен Позже 0 Северная Каролина 0 Луисвилл Сити Позже 0 Рено-1868 0 Оранж Каунти Позже 0 Memphis 901 0 Тампа-Бэй Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Оттава Фьюри Позже 0 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Позже 0 Нэшвилл 0 Loudoun United Позже 0 Талса Ругнекс 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сан-Антонио 0 Финикс Райзинг Позже 0 New Mexico United 0 Фресно Позже 0 El Paso Locomotive 0 ОКС Энерджи
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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