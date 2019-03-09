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  5. Суперлига
Стадион:
Гуанчжоу Фули
3:3
Конец матча
Далянь Ифан
0'
9' Желтая карточка
Хайфэн Дин
24' Желтая карточка
Miao Tang II
1:0
33' Гол
Dia Saba
1:1
42' Пенальти
Карраско Янник
1:2
56' Гол
Карраско Янник
2:2
68' Гол
Захави Эран
2:3
86' Гол
Лун Чжэн
89' Желтая карточка
Tixiang Li
90' Желтая карточка
Карраско Янник
3:3
90' Гол
Захави Эран
90'+8
Второй тайм
98'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
97'
Dia Saba сделал результативную передачу.
Описание гола
97'
ГОООООЛ - Захави Эран Гуанчжоу Фули забивает ударом головой
97'
Dia Saba навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
96'
Pengfei Shan из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Захави Эран оказался на газоне.
96'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
96'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
96'
Выглядело как неплохой момент. Карраско Янник из команды Далянь Ифан закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
95'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
95'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
95'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
94'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
Травма, повреждение
94'
Карраско Янник возвращается на поле.
94'
Шанс! Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
93'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
93'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Матч возобновлен
Желтая карточка
93'
Судье надоело, что Карраско Янник тянет время и он наказал его горчичником
Травма, повреждение
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Карраско Янник получил травму и медбригада забирает его с поля.
92'
Тактическая замена. Miao Tang уходит с поля и его заменяет Weiming Chen
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Травма, повреждение
90'
Карраско Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
89'
Tixiang Li совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
89'
Безумный фол. Tixiang Li грубо играет против соперника. Пострадал Карраско Янник
88'
Yunlong Fan получил травму и заменен. Junliang Ma выходит на поле.
86'
Карраско Янник сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О О О Л - Лун Чжэн из команды Далянь Ифан с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
86'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает навес прямо в штрафную.
86'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
86'
Захави Эран нанес удар головой, но Чжан Чонг спокойно отбил мяч.
86'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
85'
Хорошую попытку сделал Захави Эран. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
84'
Игрок команды Далянь Ифан сделал подножку сопернику.
83'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
82'
Шанс! Гамшик Марек из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо
Угловой
82'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
81'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Alex Akande получил травму и заменен. Лун Чжэн выходит на поле.
Травма, повреждение
81'
Alex Akande на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
78'
ШАНС! Это должен был быть гол. Йи Тенг упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
78'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
78'
Hong Gui имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
77'
Почти гол! Захави Эран пробил головой по воротам, но Чжан Чонг спас!
77'
Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули делает навес прямо в штрафную.
Угловой
77'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
77'
Захави Эран мяч отрикошетил от ворот
76'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Alex Akande из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса
76'
Карраско Янник пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем
76'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Ли Цзяньбен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
75'
Чжан Чонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
75'
Ли Цзяньбен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Чжан Чонг не дал случится голу! Захави Эран должен был забивать, но Чжан Чонг сделал отличный сейв
75'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
74'
Игрок команды Далянь Ифан сделал подножку сопернику.
74'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
74'
Как он промахнулся? Dia Saba имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
74'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
74'
Отличные скиллы показывает Захави Эран, обводя своих соперников
73'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
73'
ШАНС! Alex Akande нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Гамшик Марек из команды Далянь Ифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Минцзянь Чжао из команды Далянь Ифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Pengfei Shan из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
72'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
71'
Tixiang Li наказан за толчок Чжу Тин
71'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
70'
Ксин Шенг получил травму и заменен. Pengfei Shan выходит на поле.
69'
Отличный командный гол!
68'
Miao Tang сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Захави Эран изменил счет на табло!
68'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
68'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
Травма, повреждение
67'
Ксин Шенг возвращается на поле.
67'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Ксин Шенг получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
66'
Ксин Шенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
65'
Безумный фол. Захави Эран грубо играет против соперника. Пострадал Ксин Шенг
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Alex Akande имел все шансы забить, но Ченг Юелей сделал отличный сейв!
64'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан делает пас партнеру.
64'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
63'
Отличный пас сделал Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
62'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
62'
Shuai Li из команды Далянь Ифан сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
62'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
61'
Тактическая замена. Zhengyu Huang уходит с поля и его заменяет Chugui Ye
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Чжу Сяоган
60'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Гамшик Марек из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
59'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
59'
Гамшик Марек не смог попасть в створ ударом издали
58'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
56'
Чжу Сяоган сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГОЛ! - Карраско Янник из команды Далянь Ифан наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
56'
Чжу Сяоган из команды Далянь Ифан делает передачу одноклубнику.
56'
Shuai Li из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
56'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
56'
Захави Эран задерживает мяч рукой
55'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
54'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
53'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Захави Эран!
52'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
52'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
50'
Как он промахнулся? Захави Эран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Захави Эран и Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули.
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
49'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
48'
Гамшик Марек задерживает мяч рукой
48'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
48'
Dia Saba нанес удар чуть мимо. Близко!
48'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
48'
Отличные скиллы показывает Захави Эран, обводя своих соперников
47'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
46'
Чжан Чонг не дал случится голу! Захави Эран должен был забивать, но Чжан Чонг сделал отличный сейв
46'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Ченг Юелей из команды Гуанчжоу Фули хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
47'
Далянь Ифан начинает контратаку
47'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Dia Saba навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Чжу Тин из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
44'
Hong Gui наказан за толчок Чжу Сяоган
43'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Карраско Янник из команды Далянь Ифан забивает с точки!
Фол, нарушение
41'
ПЕНАЛЬТИ - Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Карраско Янник.
41'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
39'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
Офсайд
38'
Alex Akande из команды Далянь Ифан в офсайде
38'
Мушекви Няша нанес удар головой, но Ченг Юелей спокойно отбил мяч.
37'
Минцзянь Чжао из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
37'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Alex Akande
36'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Dia Saba забивает!
33'
Shuai Li ошибается в защите.
33'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
33'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
32'
Shuai Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
32'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
28'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Сюйжи Чжао получил травму и заменен. Alex Akande выходит на поле.
28'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
28'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
Угловой
28'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
27'
Матч возобновлен
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Ченг Юелей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
26'
Далянь Ифан начинает контратаку
26'
КАКОЙ ПРОМАХ! Захави Эран упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
26'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Офсайд
25'
Shuai Li из команды Далянь Ифан в офсайде
Желтая карточка
24'
Miao Tang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Shuai Li
24'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Чжу Сяоган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
23'
Чжан Чонг не дал случится голу! Захави Эран должен был забивать, но Чжан Чонг сделал отличный сейв
23'
ШАНС! Захави Эран вышел один-на-один с голкипером...
23'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
23'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
21'
Yunlong Fan не смог попасть в створ ударом издали
20'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
Офсайд
18'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
18'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
17'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
17'
Захави Эран наказан за толчок Мушекви Няша
16'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Чжан Чонг все равно смог отбить мяч.
16'
Dia Saba из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
15'
Чжу Тин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Захави Эран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
14'
Гамшик Марек мяч отрикошетил от ворот
14'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
13'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан играет в стеночку с партнером по команде. Гамшик Марек это был.
13'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
12'
Как он промахнулся? Мушекви Няша имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
12'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
12'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
11'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
10'
ШАНС! Ксин Шенг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Гамшик Марек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
Желтая карточка
9'
Хайфэн Дин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
9'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули толкнул локтем оппонента. Это Карраско Янник заработал фол
Угловой
9'
Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули разыграл угловой с правого угла.
9'
Шанс! Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
9'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
8'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
8'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
Травма, повреждение
7'
Сюйжи Чжао возвращается на поле.
7'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Чжу Сяоган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Yunlong Fan из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
7'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
6'
Tixiang Li возвращается на поле.
6'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Tixiang Li получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Сюйжи Чжао получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Травма, повреждение
5'
Tixiang Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
5'
Сюйжи Чжао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Судья свистит. Сюйжи Чжао атаковал сзади соперника. Это Tixiang Li заработал своей команде штрафной
4'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Далянь Ифан контролирует мяч.
1'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Далянь Ифан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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