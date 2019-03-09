Стадион: Шанхай Интернешнл
3:2
Конец матча
1:0
2' Гол в свои воротаSong Wang
2:0
3' ГолWei Zhang I
3:0
47' ГолВэньцзюнь Люй
63' Желтая карточкаXiang Ji
3:1
65' ГолPengfei Xie
3:2
69' ГолPengfei Xie
90' Желтая карточкаХуань Фу
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Шанхай СИПГ вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
97'
97'
Как он промахнулся? Boyuan Feng имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
97'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин делает передачу одноклубнику.
96'
96'
96'
Shiyuan Yang наказан за толчок Ванг Сонг
95'
95'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
95'
Судья подбегает и показывает Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ отложенную желтую карточку за фол.
95'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Тейшейра Алекс не пострадал и надо продолжать игру!
94'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
94'
93'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
92'
Судья сигнализирует, что Ли Шенглонг из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Xiang Ji
92'
92'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Ли Шенглонг
91'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
89'
89'
Тактическая замена. Chuangyi Lin уходит с поля и его заменяет Shiyuan Yang
88'
87'
Boyuan Feng из команды Цзянсу Сунин навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
87'
87'
Матч возобновлен
87'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
86'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сунин в офсайде
86'
Тейшейра Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
86'
86'
85'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
85'
Цзянсу Сунин начинает контратаку
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
85'
Матч возобновлен
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Boyuan Feng из команды Цзянсу Сунин опасно и грубо сыграл. Хуань Фу пострадал.
84'
Судья сигнализирует, что Boyuan Feng из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Chuangyi Lin
83'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
83'
Boyuan Feng из команды Цзянсу Сунин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
80'
80'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Boyuan Feng
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
80'
ШАНС! Тейшейра Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин делает пас партнеру.
79'
Хуэй-Кан Цай получил травму и заменен. И Чжан выходит на поле.
78'
Тактическая замена. Элкесон Кардосо уходит с поля и его заменяет Ли Шенглонг
77'
77'
ШАНС! Хуэй-Кан Цай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
76'
Yun Zhou предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Chuangyi Lin делает длинную передачу вперед
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
75'
75'
Xiang Ji не смог попасть в створ ударом издали
75'
74'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
74'
73'
Chao Gu не дал случится голу! Элкесон Кардосо должен был забивать, но Chao Gu сделал отличный сейв
73'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
73'
72'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
72'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Yinong Tian пострадал.
71'
Chuangyi Lin наказан за толчок Тейшейра Алекс
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
69'
Тейшейра Алекс сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Pengfei Xie изменил счет на табло!
69'
ШАНС! Pengfei Xie вышел один-на-один с голкипером...
69'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
69'
68'
68'
67'
Матч возобновлен
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Г О О О О Л - Pengfei Xie забивает!
65'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин навешивает в штрафную с рикошетом.
64'
Chuangyi Lin задерживает мяч рукой
64'
63'
Xiang Ji получил желтую карточку от судьи
63'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин толкнул локтем оппонента. Это Оскар дос Сантос заработал фол
63'
63'
62'
Халк Живанилдо пробил со штрафного прямо в стенку
61'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
60'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин опасно и грубо сыграл. Хуэй-Кан Цай пострадал.
60'
Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин подал угловой справа.
60'
Тейшейра Алекс мяч отрикошетил от ворот
59'
59'
59'
59'
Эдер Мартинс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
58'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Си У
57'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Yinong Tian
56'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
54'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
53'
52'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
50'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин подал угловой справа.
50'
Оскар дос Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
49'
49'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
49'
48'
47'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ переиграл вратаря дальним ударом!
47'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
47'
Yinong Tian предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Xiaotian Yang наказан за толчок Халк Живанилдо
46'
Тактическая замена. Xiaotian Yang уходит с поля и его заменяет Pengfei Xie
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
48'
Команда Шанхай СИПГ играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
46'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сунин сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Си У из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
46'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин делает пас партнеру.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
44'
43'
43'
43'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
43'
42'
42'
Шанс! Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин пробил головой, но мимо
42'
42'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин делает пас партнеру.
41'
41'
41'
Xiaotian Yang не смог попасть в створ ударом издали
40'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Ли Ан наказан за толчок Халк Живанилдо
39'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тейшейра Алекс и Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин.
39'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин делает пас партнеру.
39'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
38'
37'
36'
36'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
Оскар дос Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
35'
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Wei Zhang нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
34'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
33'
33'
33'
32'
Хуэй-Кан Цай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Xiang Ji
32'
31'
31'
31'
Yinong Tian наказан за толчок Хуэй-Кан Цай
30'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
29'
29'
Xiang Ji навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
28'
Цзюнь-Лин Янь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин подал угловой слева.
28'
Хай Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин подал угловой справа.
27'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сунин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
27'
Опасность предотвращена - Чжэнь Вэй из команды Шанхай СИПГ вступил в отбор удачно
27'
26'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Yinong Tian
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Судья сигнализирует, что Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
25'
25'
24'
Халк Живанилдо наказан за толчок Палетта Габриэль
23'
23'
23'
ШАНС! Тейшейра Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Yun Zhou делает длинную передачу вперед
22'
21'
Си У решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
20'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ толкнул локтем оппонента. Это Си У заработал фол
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
19'
19'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
Ванг Сонг наказан за толчок Халк Живанилдо
17'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Yun Zhou делает длинную передачу вперед
17'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Элкесон Кардосо мяча так и не получил
17'
17'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сунин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
15'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
14'
14'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
14'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ванг Сонг
12'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Тейшейра Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
10'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Элкесон Кардосо и Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ.
9'
9'
8'
8'
Ванг Сонг не смог попасть в створ ударом издали
8'
8'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин в офсайде
6'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
5'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Чжэнь Вэй
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
4'
3'
Chuangyi Lin сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Wei Zhang изменил счет на табло!
3'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
2'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Ванг Сонг уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
2'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес прямо в штрафную.
2'
Отличные скиллы показывает Халк Живанилдо, обводя своих соперников
2'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Эдер Мартинс наказан за толчок Хуань Фу
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Цзянсу Сунин начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 1 Сиэтл Саундерс-2 0 Рио-Гранде Вэлли Позже 0 Нью-Йорк Ред Буллз-2 0 Своп Парк Рейнджерс Позже 0 Сент-Луис 0 Инди Илевен Позже 0 Северная Каролина 0 Луисвилл Сити Позже 0 Рено-1868 0 Оранж Каунти Позже 0 Memphis 901 0 Тампа-Бэй Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Оттава Фьюри Позже 0 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Позже 0 Нэшвилл 0 Loudoun United Позже 0 Талса Ругнекс 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сан-Антонио 0 Финикс Райзинг Позже 0 New Mexico United 0 Фресно Позже 0 El Paso Locomotive 0 ОКС Энерджи
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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