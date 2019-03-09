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Стадион:
Шанхай СИПГ
3:2
Конец матча
Цзянсу Сунин
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Song Wang
2:0
3' Гол
Wei Zhang I
3:0
47' Гол
Вэньцзюнь Люй
63' Желтая карточка
Xiang Ji
3:1
65' Гол
Pengfei Xie
3:2
69' Гол
Pengfei Xie
90' Желтая карточка
Хуань Фу
90'+7
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Шанхай СИПГ вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
97'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
97'
Как он промахнулся? Boyuan Feng имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
97'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин делает передачу одноклубнику.
96'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
96'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
96'
Shiyuan Yang наказан за толчок Ванг Сонг
95'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сунин
95'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Желтая карточка
95'
Судья подбегает и показывает Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
95'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Тейшейра Алекс не пострадал и надо продолжать игру!
94'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
94'
Цзянсу Сунин контролирует мяч.
93'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Ли Шенглонг из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Xiang Ji
92'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Ли Шенглонг
91'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
89'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Тактическая замена. Chuangyi Lin уходит с поля и его заменяет Shiyuan Yang
88'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
87'
Boyuan Feng из команды Цзянсу Сунин навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
87'
Цзянсу Сунин имеет хороший шанс забить.
87'
Матч возобновлен
87'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
86'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сунин в офсайде
86'
Тейшейра Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
86'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
85'
Цзянсу Сунин начинает контратаку
85'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Матч возобновлен
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Boyuan Feng из команды Цзянсу Сунин опасно и грубо сыграл. Хуань Фу пострадал.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Boyuan Feng из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Chuangyi Lin
83'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Boyuan Feng из команды Цзянсу Сунин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сунин
80'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
80'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Boyuan Feng
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
80'
ШАНС! Тейшейра Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин делает пас партнеру.
79'
Хуэй-Кан Цай получил травму и заменен. И Чжан выходит на поле.
78'
Тактическая замена. Элкесон Кардосо уходит с поля и его заменяет Ли Шенглонг
77'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сунин
77'
ШАНС! Хуэй-Кан Цай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
76'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
76'
Yun Zhou предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Chuangyi Lin делает длинную передачу вперед
75'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
75'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
75'
Xiang Ji не смог попасть в створ ударом издали
75'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
74'
Цзянсу Сунин контролирует мяч.
73'
Chao Gu не дал случится голу! Элкесон Кардосо должен был забивать, но Chao Gu сделал отличный сейв
73'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
73'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
72'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
71'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Yinong Tian пострадал.
Фол, нарушение
71'
Chuangyi Lin наказан за толчок Тейшейра Алекс
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
69'
Тейшейра Алекс сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Pengfei Xie изменил счет на табло!
69'
ШАНС! Pengfei Xie вышел один-на-один с голкипером...
69'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Цзянсу Сунин имеет хороший шанс забить.
69'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сунин
68'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
68'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
67'
Матч возобновлен
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Pengfei Xie забивает!
65'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
64'
Chuangyi Lin задерживает мяч рукой
64'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
63'
Xiang Ji получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин толкнул локтем оппонента. Это Оскар дос Сантос заработал фол
63'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Цзянсу Сунин имеет хороший шанс забить.
62'
Халк Живанилдо пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
61'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
60'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин опасно и грубо сыграл. Хуэй-Кан Цай пострадал.
60'
Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин подал угловой справа.
60'
Тейшейра Алекс мяч отрикошетил от ворот
59'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
59'
Цзянсу Сунин имеет хороший шанс забить.
59'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
59'
Эдер Мартинс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
58'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Си У
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Yinong Tian
56'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
54'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
53'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
53'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
52'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сунин
50'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин подал угловой справа.
50'
Оскар дос Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Цзянсу Сунин имеет хороший шанс забить.
49'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
49'
Цзянсу Сунин контролирует мяч.
48'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ переиграл вратаря дальним ударом!
Угловой
47'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
47'
Yinong Tian предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Xiaotian Yang наказан за толчок Халк Живанилдо
46'
Тактическая замена. Xiaotian Yang уходит с поля и его заменяет Pengfei Xie
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
48'
Команда Шанхай СИПГ играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
47'
Цзянсу Сунин контролирует мяч.
46'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сунин сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Си У из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
46'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин делает пас партнеру.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
44'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
43'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
42'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
42'
Шанс! Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин пробил головой, но мимо
42'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
42'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин делает пас партнеру.
41'
Цзянсу Сунин имеет хороший шанс забить.
41'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
41'
Xiaotian Yang не смог попасть в створ ударом издали
40'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
40'
Ли Ан наказан за толчок Халк Живанилдо
39'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тейшейра Алекс и Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин.
39'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин делает пас партнеру.
39'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
38'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
37'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сунин
36'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
Оскар дос Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
35'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
35'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Wei Zhang нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
34'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
33'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
33'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Хуэй-Кан Цай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Xiang Ji
32'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
31'
Цзянсу Сунин имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
31'
Yinong Tian наказан за толчок Хуэй-Кан Цай
30'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Цзянсу Сунин имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
29'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
Угловой
29'
Xiang Ji навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
28'
Цзюнь-Лин Янь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
28'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин подал угловой слева.
28'
Хай Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
28'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сунин подал угловой справа.
27'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сунин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Опасность предотвращена - Чжэнь Вэй из команды Шанхай СИПГ вступил в отбор удачно
27'
Цзянсу Сунин имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
26'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Yinong Tian
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
25'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Халк Живанилдо наказан за толчок Палетта Габриэль
23'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
23'
ШАНС! Тейшейра Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Yun Zhou делает длинную передачу вперед
22'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
21'
Си У решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
20'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ толкнул локтем оппонента. Это Си У заработал фол
20'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Цзянсу Сунин контролирует мяч.
19'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
18'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Ванг Сонг наказан за толчок Халк Живанилдо
17'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Yun Zhou делает длинную передачу вперед
17'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Элкесон Кардосо мяча так и не получил
17'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
17'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сунин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
15'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
14'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сунин
14'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
14'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
13'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ванг Сонг
12'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сунин
10'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Тейшейра Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
10'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Элкесон Кардосо и Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ.
9'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
9'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
8'
Ванг Сонг не смог попасть в створ ударом издали
8'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сунин отправил кросс в штрафную...
7'
Цзянсу Сунин имеет хороший шанс забить.
Офсайд
7'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сунин в офсайде
6'
Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сунин поставил подножку. Пострадал Чжэнь Вэй
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
4'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Chuangyi Lin сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Wei Zhang изменил счет на табло!
3'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
2'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Ванг Сонг уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
2'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес прямо в штрафную.
2'
Отличные скиллы показывает Халк Живанилдо, обводя своих соперников
2'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Эдер Мартинс наказан за толчок Хуань Фу
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Цзянсу Сунин начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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