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Стадион:
Хьюстон Динамо
0:0
Первый тайм: 20'
Монреаль Импакт
0' 20'
Первый тайм
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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