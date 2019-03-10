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Стадион:
Реал Солт-Лейк
1:0
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
22' Пенальти
Руснак Альберт
41' Желтая карточка
Луис Эвертон
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Реал Солт-Лейк делает замену. Крейлах Дамир уходит с поля, а Nick Besler выходит на его замену.
76'
Реал Солт-Лейк делает замену. Саварино Джефферсон уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
69'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Эрисе Йон уходит с поля, а Ардаис Хоакин выходит на его замену.
65'
Реал Солт-Лейк делает замену. Corey Baird уходит с поля, а Джонсон Сэм выходит на его замену.
61'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Венуто уходит с поля, а Ласс Бангура выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Луис Эвертон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Руснак Альберт из команды Реал Солт-Лейк забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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