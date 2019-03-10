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Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Первый тайм: 45+'
Миннесота Юнайтед
0'
3' Желтая карточка
Эрикссон Магнус I
45'+155
Первый тайм
Желтая карточка
3'
Эрикссон Магнус I получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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