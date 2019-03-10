Стадион: Dongxihu Sports Center
1:0
Конец матча
45' Желтая карточкаJie Chen
1:0
62' Гол в свои воротаXin Luo
79' Желтая карточкаXin Luo
81' Желтая карточкаАугусто Фернандес
90' Желтая карточкаБовэнь Хуан
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
95'
Шанс! Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
95'
95'
94'
92'
Судья сигнализирует, что Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Rafael Silva
92'
92'
Судье надоело, что Bowen Huang тянет время и он наказал его горчичником
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Тактическая замена. Tong Zhou уходит с поля и его заменяет Bowen Huang
91'
Матч возобновлен
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
89'
89'
88'
88'
Баптистао Лео пробует нанести удар издали, но Lie Zhang держит все под контролем
88'
88'
87'
Тактическая замена. Liang Shi уходит с поля и его заменяет Yufeng Zhang
87'
86'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
85'
Игрок команды Бэйцзин Женьхэ наносит дальний удар, но мяч проходит мимо ворот
85'
85'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
84'
Жанг Вехжао нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
83'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Yi Liu оказался на газоне.
82'
Rafael Silva пробует нанести удар издали, но Lie Zhang держит все под контролем
82'
81'
Аугусто Фернандес получает желтую карточку за неспортивное поведение
81'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
80'
Матч возобновлен
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Xin Luo получил желтую карточку от судьи
79'
Junjian Liao наказан за толчок Boyang Liu
79'
79'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
79'
Hang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
78'
77'
77'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Бэйцзин Женьхэ имеет хороший шанс забить.
76'
76'
76'
Жанг Вехжао нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
75'
Тактическая замена. Jie Chen уходит с поля и его заменяет Ванг Ксуанхонг
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
74'
74'
Tian Ming возвращается на поле.
74'
Матч возобновлен
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Tian Ming получил травму и медбригада забирает его с поля.
74'
Tian Ming на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Weihui Rao наказан за толчок Tian Ming
72'
72'
72'
Жанг Вехжао из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
71'
Бэйцзин Женьхэ имеет хороший шанс забить.
71'
71'
Отличный пас сделал Feiya Chang из команды Ухань Залл. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
70'
70'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
70'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
70'
Судья сигнализирует, что Tong Zhou из команды Ухань Залл поставил подножку. Пострадал Boyang Liu
69'
69'
69'
69'
68'
68'
68'
68'
67'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
67'
67'
66'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
66'
64'
Игрок команды Ухань Залл нанес удар, но мяч был отбит
64'
Ухань Залл имеет хороший шанс забить.
62'
Г О О О О Л - Xin Luo уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
62'
Hang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
61'
61'
Тактическая замена. Nizamdin Ependi уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
60'
60'
М'Биа Стефан пробует нанести удар издали, но Lie Zhang держит все под контролем
59'
Feiya Chang из команды Ухань Залл отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Hang Li
58'
58'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
57'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
57'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
54'
54'
Баптистао Лео из команды Ухань Залл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Tong Zhou из команды Ухань Залл подал угловой справа.
52'
Xin Luo наказан за толчок Rafael Silva
52'
52'
51'
Tong Zhou из команды Ухань Залл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Yi Liu из команды Ухань Залл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
51'
Матч возобновлен
51'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
49'
Шанс! Rafael Silva из команды Ухань Залл пробил головой, но мимо
49'
Tong Zhou из команды Ухань Залл подал угловой справа.
49'
Weihui Rao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Feiya Chang нанес удар, мяч был парирован, но Lie Zhang не удержал его в руках.
48'
Ухань Залл имеет хороший шанс забить.
48'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
48'
47'
47'
Yi Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
48'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Feiya Chang
48'
Назначен штрафной. Пострадал Makhete Diop, его свалил М'Биа Стефан.
47'
Hang Li из команды Ухань Залл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Tong Zhou из команды Ухань Залл делает пас партнеру.
47'
47'
47'
Ухань Залл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Feiya Chang из команды Ухань Залл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
45'
Jie Chen получил желтую карточку от судьи
45'
Судья свистит. Jie Chen атаковал сзади соперника. Это Баптистао Лео заработал своей команде штрафной
45'
45'
44'
43'
Ухань Залл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Boyang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Rafael Silva из команды Ухань Залл забрасывает мяч в штрафную.
42'
42'
Hang Li из команды Ухань Залл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Баптистао Лео из команды Ухань Залл разыграл угловой с левого угла.
41'
Баптистао Лео нанес удар головой, но Lie Zhang перевел мяч на угловой!
41'
Feiya Chang из команды Ухань Залл отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Hang Li из команды Ухань Залл отправил кросс в штрафную...
40'
40'
39'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Makhete Diop наказан за толчок М'Биа Стефан
38'
Tian Ming наказан за толчок Weihui Rao
37'
37'
37'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
36'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
35'
Tian Ming из команды Ухань Залл играет слишком грубо. Weihui Rao оказался на газоне.
35'
Tian Ming из команды Ухань Залл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Junjian Liao оказался на газоне.
34'
34'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Feiya Chang из команды Ухань Залл отправил кросс в штрафную...
33'
Выглядело как неплохой момент. Rafael Silva из команды Ухань Залл закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
33'
Отличные скиллы показывает Rafael Silva, обводя своих соперников
33'
32'
32'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
32'
Отличный пас сделал М'Биа Стефан из команды Ухань Залл. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
30'
30'
Алуко Соне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
29'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Rafael Silva
28'
28'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
28'
Алуко Соне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Hang Li из команды Ухань Залл поставил подножку. Пострадал Ван Хоулианг
27'
27'
26'
26'
26'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
26'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
24'
24'
Yi Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
24'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
24'
23'
Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
23'
22'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
21'
Liang Shi возвращается на поле.
20'
20'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Liang Shi получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Liang Shi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
ШАНС! Баптистао Лео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Hang Li из команды Ухань Залл подал угловой справа.
17'
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Minwen Jiang получил травму и заменен. Feiya Chang выходит на поле.
16'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
15'
Tian Ming из команды Ухань Залл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
Tong Zhou нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
Weihui Rao наказан за толчок Баптистао Лео
13'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
12'
12'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
12'
11'
Tian Ming из команды Ухань Залл отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Rafael Silva
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
10'
9'
8'
8'
Шанс! Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
8'
8'
7'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Судья сигнализирует, что М'Биа Стефан из команды Ухань Залл поставил подножку. Пострадал Jie Chen
6'
6'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Rafael Silva нанес удар головой, но Lie Zhang спокойно отбил мяч.
5'
Судья сигнализирует, что Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Pengfei Han
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
4'
4'
Судья сигнализирует, что Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Rafael Silva
3'
3'
Hang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал М'Биа Стефан
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Makhete Diop наказан за толчок Pengfei Han
1'
Rafael Silva задерживает мяч рукой
1'
Ухань Залл начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dongxihu Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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