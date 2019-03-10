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Стадион:
Ухань Залл
1:0
Конец матча
Бэйцзин Женьхэ
0'
45' Желтая карточка
Jie Chen
1:0
62' Гол в свои ворота
Xin Luo
79' Желтая карточка
Xin Luo
81' Желтая карточка
Аугусто Фернандес
90' Желтая карточка
Бовэнь Хуан
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
95'
Шанс! Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
95'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
95'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
Фол, нарушение
94'
Игрок команды Бэйцзин Женьхэ совершает фол
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Rafael Silva
92'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
92'
Судье надоело, что Bowen Huang тянет время и он наказал его горчичником
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Тактическая замена. Tong Zhou уходит с поля и его заменяет Bowen Huang
91'
Матч возобновлен
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
89'
Алуко Соне нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
88'
Баптистао Лео пробует нанести удар издали, но Lie Zhang держит все под контролем
88'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Тактическая замена. Liang Shi уходит с поля и его заменяет Yufeng Zhang
87'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
86'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
85'
Игрок команды Бэйцзин Женьхэ наносит дальний удар, но мяч проходит мимо ворот
85'
Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
84'
Жанг Вехжао нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Yi Liu оказался на газоне.
82'
Rafael Silva пробует нанести удар издали, но Lie Zhang держит все под контролем
82'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
81'
Тактическая замена. Hang Li уходит с поля и его заменяет Kai Wang
Желтая карточка
81'
Аугусто Фернандес получает желтую карточку за неспортивное поведение
81'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
80'
Матч возобновлен
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
79'
Xin Luo получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Junjian Liao наказан за толчок Boyang Liu
79'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
79'
Hang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
79'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Алуко Соне нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Chunyu Dong взял и забрал мяч на выходе
77'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Бэйцзин Женьхэ имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
76'
Игрок команды Ухань Залл совершает фол
76'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Жанг Вехжао нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
76'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
75'
Тактическая замена. Jie Chen уходит с поля и его заменяет Ванг Ксуанхонг
75'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
74'
Ухань Залл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
74'
Tian Ming возвращается на поле.
74'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Tian Ming получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
74'
Tian Ming на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
73'
Weihui Rao наказан за толчок Tian Ming
72'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
72'
Шанс! Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
72'
Жанг Вехжао из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
71'
Бэйцзин Женьхэ имеет хороший шанс забить.
71'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
71'
Отличный пас сделал Feiya Chang из команды Ухань Залл. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
70'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
70'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Tong Zhou из команды Ухань Залл поставил подножку. Пострадал Boyang Liu
69'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
69'
Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
69'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
68'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Ухань Залл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
67'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
66'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
66'
Игрок команды Ухань Залл совершает фол
64'
Игрок команды Ухань Залл нанес удар, но мяч был отбит
64'
Ухань Залл имеет хороший шанс забить.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Xin Luo уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
62'
Hang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Игрок команды Бэйцзин Женьхэ совершает фол
61'
Chunyu Dong взял и забрал мяч на выходе
61'
Тактическая замена. Nizamdin Ependi уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
61'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
60'
Игрок команды Ухань Залл совершает фол
60'
М'Биа Стефан пробует нанести удар издали, но Lie Zhang держит все под контролем
59'
Feiya Chang из команды Ухань Залл отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Hang Li
58'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
57'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
56'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
54'
Ухань Залл контролирует мяч.
54'
Баптистао Лео из команды Ухань Залл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
54'
Tong Zhou из команды Ухань Залл подал угловой справа.
54'
Штрафной исполнил Hang Li, после его удара Lie Zhang сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
52'
Xin Luo наказан за толчок Rafael Silva
52'
Ухань Залл контролирует мяч.
52'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Tong Zhou из команды Ухань Залл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Yi Liu из команды Ухань Залл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Матч возобновлен
51'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
49'
Шанс! Rafael Silva из команды Ухань Залл пробил головой, но мимо
Угловой
49'
Tong Zhou из команды Ухань Залл подал угловой справа.
49'
Weihui Rao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Feiya Chang нанес удар, мяч был парирован, но Lie Zhang не удержал его в руках.
48'
Ухань Залл имеет хороший шанс забить.
48'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
48'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
47'
Алуко Соне нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Yi Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
47'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
46'
Tong Zhou из команды Ухань Залл отправил кросс в штрафную...
46'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Feiya Chang
Фол, нарушение
48'
Назначен штрафной. Пострадал Makhete Diop, его свалил М'Биа Стефан.
47'
Hang Li из команды Ухань Залл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Tong Zhou из команды Ухань Залл делает пас партнеру.
47'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Tong Zhou из команды Ухань Залл отправил кросс в штрафную...
47'
Ухань Залл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Feiya Chang из команды Ухань Залл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Желтая карточка
45'
Jie Chen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Судья свистит. Jie Chen атаковал сзади соперника. Это Баптистао Лео заработал своей команде штрафной
45'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
44'
Игрок команды Бэйцзин Женьхэ совершает фол
43'
Ухань Залл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Boyang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Rafael Silva из команды Ухань Залл забрасывает мяч в штрафную.
42'
Ухань Залл контролирует мяч.
42'
Hang Li из команды Ухань Залл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
42'
Баптистао Лео из команды Ухань Залл разыграл угловой с левого угла.
41'
Баптистао Лео нанес удар головой, но Lie Zhang перевел мяч на угловой!
41'
Feiya Chang из команды Ухань Залл отправил кросс в штрафную...
41'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Hang Li из команды Ухань Залл отправил кросс в штрафную...
40'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
40'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
39'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
39'
Makhete Diop наказан за толчок М'Биа Стефан
Фол, нарушение
38'
Tian Ming наказан за толчок Weihui Rao
37'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
37'
Шанс! Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
Угловой
37'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
36'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
35'
Tian Ming из команды Ухань Залл играет слишком грубо. Weihui Rao оказался на газоне.
35'
Tian Ming из команды Ухань Залл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
34'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Junjian Liao оказался на газоне.
34'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
33'
Feiya Chang из команды Ухань Залл отправил кросс в штрафную...
33'
Выглядело как неплохой момент. Rafael Silva из команды Ухань Залл закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
33'
Отличные скиллы показывает Rafael Silva, обводя своих соперников
33'
Chunyu Dong взял и забрал мяч на выходе
32'
Алуко Соне из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
32'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
32'
Отличный пас сделал М'Биа Стефан из команды Ухань Залл. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
Ухань Залл контролирует мяч.
30'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Алуко Соне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Игрок команды Ухань Залл совершает фол
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Rafael Silva
28'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
28'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
28'
Алуко Соне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Hang Li из команды Ухань Залл поставил подножку. Пострадал Ван Хоулианг
27'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
26'
Шанс! Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
26'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
26'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
26'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
25'
Tong Zhou из команды Ухань Залл отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Chunyu Dong взял и забрал мяч на выходе
24'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
24'
Yi Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Угловой
24'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
24'
Ухань Залл контролирует мяч.
23'
Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
23'
Ухань Залл контролирует мяч.
22'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Ухань Залл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
21'
Liang Shi возвращается на поле.
20'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
20'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Liang Shi получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
20'
Liang Shi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
ШАНС! Баптистао Лео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
19'
Hang Li из команды Ухань Залл подал угловой справа.
17'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Minwen Jiang получил травму и заменен. Feiya Chang выходит на поле.
16'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
15'
Tian Ming из команды Ухань Залл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
Tong Zhou нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Ухань Залл контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Weihui Rao наказан за толчок Баптистао Лео
13'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
Ухань Залл контролирует мяч.
12'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
12'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Tian Ming из команды Ухань Залл отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Rafael Silva
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
10'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
Фол, нарушение
9'
Игрок команды Ухань Залл совершает фол
8'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
8'
Шанс! Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
8'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
8'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что М'Биа Стефан из команды Ухань Залл поставил подножку. Пострадал Jie Chen
6'
Удар от ворот произведет Ухань Залл
6'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Rafael Silva нанес удар головой, но Lie Zhang спокойно отбил мяч.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Pengfei Han
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
Ухань Залл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Rafael Silva
3'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
3'
Hang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал М'Биа Стефан
2'
Ухань Залл контролирует мяч.
2'
Ухань Залл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
Фол, нарушение
1'
Makhete Diop наказан за толчок Pengfei Han
Фол, нарушение
1'
Rafael Silva задерживает мяч рукой
1'
Ухань Залл начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dongxihu Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Лига 1. Группа Б
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Турция: Первая лига Турции
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Швеция: Кубок (1/4 финала)

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