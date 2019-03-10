Стадион: Shenzhen Universiade Sports Centre
2:1
Конец матча
0:1
3' ГолRenato III
28' Желтая карточкаShuai Pei
46' Желтая карточкаQiang Jin
88' Красная карточкаHaolun Mi
1:1
90' ПенальтиHarold Preciado
2:1
90' ГолYuan Zhang
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
95'
Harold Preciado сделал результативную передачу.
95'
94'
94'
94'
Harold Preciado из команды Шеньчжень делает навес прямо в штрафную.
94'
94'
92'
91'
Г О О О О Л - Harold Preciado из команды Шеньчжень забивает с точки!
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
88'
УДАЛЕНИЕ! - Haolun Mi удален за игру рукой
88'
88'
Какой шанс! Qiang Jin почти забил, но мяч вынесли с линии!
88'
Чжан Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Тактическая замена. Алан де Карвальо уходит с поля и его заменяет Сун Босюань
87'
Игрок команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал подножку сопернику.
87'
ПЕРЕКЛАДИНА! Янг Ксу упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
87'
Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес прямо в штрафную.
87'
Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
87'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
87'
86'
86'
Должен был быть гол! Harold Preciado имел отличный шанс, но Чжан Лу не дал голу состоятся!
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
84'
84'
84'
Судья сигнализирует, что Ляо Лишэн из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Yuanyi Li
83'
Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе
83'
83'
82'
Матч возобновлен
80'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
79'
79'
78'
78'
Peng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
78'
М'Бенге Шейх предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
77'
Го Вэй отбил мяч на угловой после удара Юнпо Ван из штрафной площади.
77'
77'
Судья сигнализирует, что Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Chao Gan
76'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
76'
76'
М'Бенге Шейх из команды Шеньчжень в офсайде
75'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
75'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень разыграл угловой с правого угла.
75'
Harold Preciado мяч отрикошетил от ворот
74'
72'
72'
Peng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
72'
71'
Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
71'
71'
Судья сигнализирует, что Chao Gan из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Cheng Zhang
70'
70'
Судья сигнализирует, что Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Чжаб Юан
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
69'
69'
Матч возобновлен
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Чжаб Юан нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Harold Preciado мяч отрикошетил от ворот
67'
66'
66'
66'
Судья сигнализирует, что Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Чжаб Юан
66'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
65'
Тактическая замена. Jinqing Li уходит с поля и его заменяет Chao Gan
64'
Тактическая замена. Рибейро Калихто Ренатиньо уходит с поля и его заменяет Junsheng Yao
64'
63'
63'
Алан де Карвальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Xiaobin Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
62'
62'
Должен был быть гол! Harold Preciado имел отличный шанс, но Чжан Лу не дал голу состоятся!
62'
61'
60'
60'
Harold Preciado из команды Шеньчжень делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
59'
58'
Dalong Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
57'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Zhen Ge пострадал.
57'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
56'
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
54'
54'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
53'
52'
52'
51'
М'Бенге Шейх из команды Шеньчжень хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
49'
Го Вэй взял и забрал мяч на выходе
49'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Го Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
49'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
48'
Чжаб Юан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
48'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
47'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
46'
Qiang Jin совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
46'
Тактическая замена. Pengchao Zu уходит с поля и его заменяет Jinqing Li
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
46'
46'
Юнпо Ван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что М'Бенге Шейх из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
45'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
44'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Pengchao Zu
43'
42'
42'
Отличные скиллы показывает Чжаб Юан, обводя своих соперников
41'
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
39'
39'
38'
Yuanyi Li не смог попасть в створ ударом издали
38'
38'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
37'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал М'Бенге Шейх
37'
36'
Опасность предотвращена - Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь вступил в отбор удачно
36'
36'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Dalong Wang из команды Шеньчжень наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
35'
34'
34'
34'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
32'
Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
Го Вэй взял и забрал мяч на выходе
30'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
29'
Го Вэй из команды Шеньчжень хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
28'
Shuai Pei совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
28'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь толкнул локтем оппонента. Это Чжаб Юан заработал фол
28'
28'
27'
Игрок команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наказывается за толчок соперника
27'
М'Бенге Шейх из команды Шеньчжень играет слишком грубо. Рибейро Калихто Ренатиньо оказался на газоне.
26'
26'
Harold Preciado из команды Шеньчжень опасно и грубо сыграл. Ляо Лишэн пострадал.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
23'
Harold Preciado наказан за толчок Чжан Лу
23'
23'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Сельнес Оле пробил со штрафного прямо в стенку
22'
Судья сигнализирует, что Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Harold Preciado
21'
21'
Рибейро Калихто Ренатиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Dalong Wang имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
21'
21'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
20'
Чжан Лу отбил мяч на угловой после удара Harold Preciado из штрафной площади.
20'
Отличные скиллы показывает Harold Preciado, обводя своих соперников
19'
19'
18'
18'
Шанс! Dalong Wang из команды Шеньчжень пробил головой, но мимо
18'
18'
Xiaobin Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
17'
Судья сигнализирует, что Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Чжаб Юан
16'
16'
Какой промах! Yuanyi Li имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
15'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень делает отличный кросс...
15'
Судья сигнализирует, что Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Zhen Ge
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
14'
14'
Шанс! Harold Preciado из команды Шеньчжень пробил головой, но мимо
14'
14'
Чжан Лу отбил мяч на угловой после удара Harold Preciado из штрафной площади.
13'
М'Бенге Шейх выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
12'
11'
11'
Судья сигнализирует, что М'Бенге Шейх из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
9'
Алан де Карвальо задерживает мяч рукой
9'
9'
9'
8'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Pengchao Zu
7'
Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе
6'
6'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
6'
6'
6'
5'
Чжан Лу не дал случится голу! Сельнес Оле должен был забивать, но Чжан Лу сделал отличный сейв
5'
4'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Shuai Pei сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь переиграл вратаря дальним ударом!
3'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
3'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Qiang Jin из команды Шеньчжень играет слишком грубо. Алан де Карвальо оказался на газоне.
2'
1'
Yuanyi Li из команды Шеньчжень опасно и грубо сыграл. Алан де Карвальо пострадал.
1'
Harold Preciado нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Шеньчжень начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Австрия: Бундеслига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona B
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона А
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Итог 1 Альмерия-2 2 Рекреативо Итог 3 Марбелья 1 Ibiza-Eivissa Итог 0 Хумилья 0 Атлетико Малагуэно ОТМ 0 Марбелья 0 Лорка Итог 1 УКАМ Мурсия 3 Мелилья Итог 2 Дон Бенито 2 Атлетико Санлукеньо 55' 1 Сан-Фернандо 1 Эль-Эхидо 56' 0 Линенсе 0 Бадахос 58' 1 Талавера 0 Мурсия 58' 0 Картахена 0 Севилья Атлетико
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Македония: Первая лига
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: NPFL (Группа A)
Нигерия: NPFL (Группа B)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 1 Чарлстон Бэттери 1 Оттава Фьюри Итог 2 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Итог 2 Нэшвилл 0 Loudoun United Итог 1 Талса Ругнекс 1 Портленд Тимберс-2 Итог 3 Сан-Антонио 3 Финикс Райзинг Итог 1 New Mexico United 1 Фресно Итог 1 El Paso Locomotive 3 ОКС Энерджи Итог 1 Лос-Анджелес Гэлакси-2 4 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Итог 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Austin Bold Итог 1 Сакраменто Рипаблик 1 Реал Монархс ЮСЛ Позже 0 Birmingham Legion 0 Бетлехем Стил
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить