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Стадион:
Шеньчжень
2:1
Конец матча
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
0:1
3' Гол
Renato III
28' Желтая карточка
Shuai Pei
46' Желтая карточка
Qiang Jin
88' Красная карточка
Haolun Mi
1:1
90' Пенальти
Harold Preciado
2:1
90' Гол
Yuan Zhang
90'+6
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
95'
Harold Preciado сделал результативную передачу.
Описание гола
95'
Г О О О О Л - Чжаб Юан из команды Шеньчжень забил гол! Легко это для такого игрока, как Чжаб Юан
94'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Xiaobin Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Harold Preciado из команды Шеньчжень делает навес прямо в штрафную.
94'
Harold Preciado из команды Шеньчжень идет с мячом вперед на обострение...
94'
Шеньчжень имеет хороший шанс забить.
93'
Xin Zhou из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
92'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Тактическая замена. Yuanyi Li уходит с поля и его заменяет Xin Zhou
Описание гола
91'
Г О О О О Л - Harold Preciado из команды Шеньчжень забивает с точки!
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
88'
УДАЛЕНИЕ! - Haolun Mi удален за игру рукой
Фол, нарушение
88'
ПЕНАЛЬТИ! - Haolun Mi играет рукой в штрафной! Haolun Mi вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
88'
Какой шанс! Qiang Jin почти забил, но мяч вынесли с линии!
88'
Чжан Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Zhen Ge из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
87'
Тактическая замена. Алан де Карвальо уходит с поля и его заменяет Сун Босюань
Фол, нарушение
87'
Игрок команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал подножку сопернику.
87'
ПЕРЕКЛАДИНА! Янг Ксу упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
87'
Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес прямо в штрафную.
87'
Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
87'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
87'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень подал угловой справа.
86'
Должен был быть гол! Harold Preciado имел отличный шанс, но Чжан Лу не дал голу состоятся!
86'
Yuanyi Li из команды Шеньчжень делает пас партнеру.
86'
Chao Gan из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Qiang Jin из команды Шеньчжень играет слишком грубо. Янг Ксу оказался на газоне.
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
84'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
84'
Отличный пас сделал Yuanyi Li из команды Шеньчжень. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Ляо Лишэн из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Yuanyi Li
83'
Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе
83'
Шеньчжень имеет хороший шанс забить.
83'
Шеньчжень контролирует мяч.
82'
Матч возобновлен
80'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Harold Preciado из команды Шеньчжень сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
79'
Шеньчжень имеет хороший шанс забить.
78'
Удар от ворот произведет Шеньчжень
78'
Peng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
78'
М'Бенге Шейх предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
78'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
77'
Тактическая замена. Shuai Pei уходит с поля и его заменяет Jie Wang
77'
Го Вэй отбил мяч на угловой после удара Юнпо Ван из штрафной площади.
77'
Тяньцзинь Цюаньцзянь имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Chao Gan
76'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
76'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
76'
М'Бенге Шейх из команды Шеньчжень в офсайде
76'
Почти гол! Peng Wang пробил головой по воротам, но Чжан Лу спас!
75'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
Угловой
75'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень разыграл угловой с правого угла.
75'
Harold Preciado мяч отрикошетил от ворот
74'
Чжаб Юан из команды Шеньчжень направляет мяч в штрафную площадку, но Чжан Лу выбегает и ловит мяч
72'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Peng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Шеньчжень
71'
Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
71'
Тяньцзинь Цюаньцзянь имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Chao Gan из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Cheng Zhang
70'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Чжаб Юан
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Матч возобновлен
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Чжаб Юан нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень подал угловой слева.
67'
Harold Preciado мяч отрикошетил от ворот
67'
Шеньчжень имеет хороший шанс забить.
66'
Xiaobin Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Чжаб Юан
66'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Тактическая замена. Jinqing Li уходит с поля и его заменяет Chao Gan
64'
Тактическая замена. Рибейро Калихто Ренатиньо уходит с поля и его заменяет Junsheng Yao
64'
Шеньчжень контролирует мяч.
63'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Алан де Карвальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень подал угловой слева.
63'
Xiaobin Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Zhen Ge из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
62'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень подал угловой слева.
62'
Должен был быть гол! Harold Preciado имел отличный шанс, но Чжан Лу не дал голу состоятся!
62'
Harold Preciado из команды Шеньчжень идет с мячом вперед на обострение...
61'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
61'
Zhen Ge из команды Шеньчжень делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Harold Preciado из команды Шеньчжень делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Dalong Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
58'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
58'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Zhen Ge пострадал.
57'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
56'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
55'
Судья свистит. Qiang Jin атаковал сзади соперника. Это Юнпо Ван заработал своей команде штрафной
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
54'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
53'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
М'Бенге Шейх из команды Шеньчжень хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
50'
Тяньцзинь Цюаньцзянь имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Шеньчжень контролирует мяч.
49'
Го Вэй взял и забрал мяч на выходе
49'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Го Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Угловой
49'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
48'
Чжаб Юан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
Угловой
48'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
47'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
46'
Qiang Jin совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Qiang Jin грубо играет против соперника. Пострадал Янг Ксу
46'
Тактическая замена. Pengchao Zu уходит с поля и его заменяет Jinqing Li
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
46'
Удар от ворот произведет Шеньчжень
46'
Юнпо Ван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что М'Бенге Шейх из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
45'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Yuanyi Li из команды Шеньчжень попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Чжан Лу все равно смог отбить мяч.
Фол, нарушение
44'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Pengchao Zu
43'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Чжаб Юан из команды Шеньчжень делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Отличные скиллы показывает Чжаб Юан, обводя своих соперников
41'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Peng Wang из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Янг Ксу
39'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
38'
Yuanyi Li не смог попасть в створ ударом издали
38'
Yuanyi Li из команды Шеньчжень идет с мячом вперед на обострение...
38'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал М'Бенге Шейх
37'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
36'
Опасность предотвращена - Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь вступил в отбор удачно
36'
Harold Preciado из команды Шеньчжень идет с мячом вперед на обострение...
36'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Dalong Wang из команды Шеньчжень наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
35'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень подал угловой слева.
34'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Zhen Ge из команды Шеньчжень делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Чжаб Юан из команды Шеньчжень делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Harold Preciado из команды Шеньчжень сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Yuanyi Li из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Qiang Jin атаковал сзади соперника. Это Юнпо Ван заработал своей команде штрафной
32'
Удар от ворот произведет Шеньчжень
32'
Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Peng Wang из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
30'
Назначен штрафной. Пострадал Shuai Pei, его свалил Yuanyi Li.
30'
Го Вэй взял и забрал мяч на выходе
30'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Го Вэй из команды Шеньчжень хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Тяньцзинь Цюаньцзянь имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
28'
Shuai Pei совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
28'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь толкнул локтем оппонента. Это Чжаб Юан заработал фол
28'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Игрок команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наказывается за толчок соперника
Фол, нарушение
27'
М'Бенге Шейх из команды Шеньчжень играет слишком грубо. Рибейро Калихто Ренатиньо оказался на газоне.
26'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
26'
Harold Preciado из команды Шеньчжень опасно и грубо сыграл. Ляо Лишэн пострадал.
25'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Янг Ксу наказан за толчок Qiang Jin
Фол, нарушение
23'
Harold Preciado наказан за толчок Чжан Лу
Угловой
23'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень подал угловой справа.
23'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Сельнес Оле пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Harold Preciado
21'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Рибейро Калихто Ренатиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Dalong Wang имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
Угловой
21'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень подал угловой справа.
21'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
20'
Чжан Лу отбил мяч на угловой после удара Harold Preciado из штрафной площади.
20'
Отличные скиллы показывает Harold Preciado, обводя своих соперников
19'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
18'
Шанс! Dalong Wang из команды Шеньчжень пробил головой, но мимо
Угловой
18'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень подал угловой справа.
18'
Xiaobin Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Чжаб Юан
16'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
16'
Какой промах! Yuanyi Li имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
15'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень делает отличный кросс...
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Zhen Ge
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
14'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
14'
Шанс! Harold Preciado из команды Шеньчжень пробил головой, но мимо
Угловой
14'
Сельнес Оле из команды Шеньчжень подал угловой справа.
14'
Чжан Лу отбил мяч на угловой после удара Harold Preciado из штрафной площади.
13'
Yuanyi Li из команды Шеньчжень сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
М'Бенге Шейх выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
12'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Тяньцзинь Цюаньцзянь имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что М'Бенге Шейх из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
11'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
10'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
9'
Алан де Карвальо задерживает мяч рукой
9'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
9'
Xiaobin Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Pengchao Zu
7'
Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе
7'
Zhen Ge из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
6'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
6'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Чжан Лу не дал случится голу! Сельнес Оле должен был забивать, но Чжан Лу сделал отличный сейв
5'
Чжаб Юан из команды Шеньчжень делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Harold Preciado из команды Шеньчжень сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Shuai Pei сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь переиграл вратаря дальним ударом!
3'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
3'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Qiang Jin из команды Шеньчжень играет слишком грубо. Алан де Карвальо оказался на газоне.
2'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Yuanyi Li из команды Шеньчжень опасно и грубо сыграл. Алан де Карвальо пострадал.
1'
Harold Preciado нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Шеньчжень начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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