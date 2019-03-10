Стадион: Хонгкоу
1:2
Конец матча
5' Желтая карточкаYuhao Zhao
0:1
30' ГолЭль-Кааби Аюб
1:1
34' ГолИгало Одион
50' Желтая карточкаGang Feng
64' Желтая карточкаJunzhe Zhang
1:2
65' ГолСюшэн Дун
85' Желтая карточкаXiaofeng Geng
88' Желтая карточкаЭль-Кааби Аюб
90' Желтая карточкаZhen Cong
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хэбей Форчун вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
96'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Би Джианхао нанес удар чуть мимо. Близко!
96'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
95'
95'
95'
Yizhen Wu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
95'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
95'
Эль-Кааби Аюб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
94'
Генг Ксиаофенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Морено Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу одноклубнику.
93'
93'
Хорошую попытку сделал Эль-Кааби Аюб. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Тактическая замена. Qiuming Wang уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
92'
92'
91'
Эль-Кааби Аюб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Хан Жэнь из команды Хэбей Форчун толкнул локтем оппонента. Это Игало Одион заработал фол
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун в офсайде
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Zhen Cong получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
Судья сигнализирует, что Zhen Cong из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
88'
Би Джианхао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
88'
88'
Эль-Кааби Аюб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
88'
Судья сигнализирует, что Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Ромеро Оскар
88'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
86'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
85'
Судье надоело, что Генг Ксиаофенг тянет время и он наказал его горчичником
85'
Ромеро Оскар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
84'
Судья сигнализирует, что Луо Сенвен из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Zhen Cong
84'
Zhen Cong нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Хунбо Инь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Судья сигнализирует, что Qiuming Wang из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
83'
Матч возобновится спорным мячом
83'
Jianrong Zhu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Qiuming Wang из команды Хэбей Форчун в офсайде
82'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
82'
82'
81'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
80'
Шанс! Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
80'
Yizhen Wu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
79'
79'
Шанхай Шэньхуа делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
79'
Тактическая замена. Aidi Fulang Xisi уходит с поля и его заменяет Jianrong Zhu
78'
77'
77'
Матч возобновлен
76'
Хан Жэнь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Wei Wang задерживает мяч рукой
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
75'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Судья сигнализирует, что Zhen Cong из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Эль-Кааби Аюб
74'
74'
74'
Сюшэн Дун из команды Хэбей Форчун опасно и грубо сыграл. Peng Li пострадал.
73'
73'
73'
Тактическая замена. Цао Юньдин уходит с поля и его заменяет Yizhen Wu
72'
Чендун Чжан из команды Хэбей Форчун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
72'
71'
71'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
71'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун подал угловой справа.
70'
Чендун Чжан из команды Хэбей Форчун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
69'
Тактическая замена. Junzhe Zhang уходит с поля и его заменяет Чендун Чжан
69'
Сюшэн Дун нанес удар, но промахнулся очень сильно.
69'
Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Сюшэн Дун из команды Хэбей Форчун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
68'
Ромеро Оскар нанес удар головой, но Генг Ксиаофенг спокойно отбил мяч.
67'
Игало Одион из команды Шанхай Шэньхуа делает навес прямо в штрафную.
67'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Г О О О О Л - Сюшэн Дун забивает!
65'
Команда Хэбей Форчун забила мяч, хотя лучше играли соперники
65'
Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун навешивает в штрафную с рикошетом.
64'
Junzhe Zhang получает желтую карточку за неспортивное поведение
64'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
64'
Судья сигнализирует, что Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
63'
Zhen Cong наказан за толчок Луо Сенвен
62'
Qiuming Wang из команды Хэбей Форчун опасно и грубо сыграл. Би Джианхао пострадал.
62'
61'
61'
61'
ШАНС! Эль-Кааби Аюб нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Хэбей Форчун начинает контратаку
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
60'
60'
60'
Тактическая замена. Gang Feng уходит с поля и его заменяет Луо Сенвен
59'
Wei Wang мяч отрикошетил от ворот
58'
Хорошую попытку сделал Эль-Кааби Аюб. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Сюшэн Дун из команды Хэбей Форчун делает навес прямо в штрафную.
58'
57'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
57'
57'
56'
56'
Матч возобновлен
56'
Хунбо Инь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
54'
54'
ШАНС! Сюшэн Дун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун делает навес прямо в штрафную.
54'
Би Джианхао из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
53'
53'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Ромеро Оскар бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
52'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Gang Feng из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
51'
Игало Одион из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
51'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Gang Feng получает желтую карточку за неспортивное поведение
50'
Безумный фол. Gang Feng грубо играет против соперника. Пострадал Ромеро Оскар
50'
Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
После штрафного удара,который нанес Чжипэн Цзян мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
49'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Сюшэн Дун оказался на газоне.
48'
48'
48'
ШАНС! Цао Юньдин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Отличные скиллы показывает Морено Джованни, обводя своих соперников
47'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Генг Ксиаофенг отбил мяч на угловой после удара Игало Одион из штрафной площади.
47'
Aidi Fulang Xisi делает длинную передачу вперед
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Шанхай Шэньхуа играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Судья сигнализирует, что Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Цао Юньдин
46'
Ромеро Оскар бьет со штрафного в створ, но Генг Ксиаофенг держит все под контролем
46'
Судья сигнализирует, что Gang Feng из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Игало Одион
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Судья сигнализирует, что Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Лу Жанг
44'
44'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
43'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
42'
Матч возобновлен
42'
Ромеро Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Junzhe Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
41'
41'
Штрафной исполнил Ромеро Оскар, после его удара Генг Ксиаофенг сделал классный сейв. Угловой
40'
Хан Жэнь наказан за толчок Игало Одион
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
39'
38'
37'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Морено Джованни мяча так и не получил
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
Г О О О О Л - Игало Одион первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
34'
Генг Ксиаофенг не дал случится голу! Игало Одион должен был забивать, но Генг Ксиаофенг сделал отличный сейв
34'
Zhen Cong из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Игало Одион из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
33'
Морено Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
Плохо сыграл Хан Жэнь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
32'
Zhen Cong не смог попасть в створ ударом издали
31'
Фантастический гол, где все сам сделал Эль-Кааби Аюб!
30'
Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб забивает!
30'
Отличные скиллы показывает Эль-Кааби Аюб, обводя своих соперников
30'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
29'
29'
28'
28'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Эль-Кааби Аюб
28'
27'
26'
Би Джианхао из команды Шанхай Шэньхуа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
26'
26'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
25'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Эль-Кааби Аюб наказан за толчок Aidi Fulang Xisi
25'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
24'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
23'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
23'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
22'
22'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
21'
Матч возобновится спорным мячом
20'
Aidi Fulang Xisi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
19'
19'
18'
17'
17'
Ромеро Оскар не смог попасть в створ ударом издали
17'
Генг Ксиаофенг не дал случится голу! Игало Одион должен был забивать, но Генг Ксиаофенг сделал отличный сейв
17'
16'
16'
Сюшэн Дун из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
15'
15'
Wei Wang нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Плохо сыграл Эль-Кааби Аюб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
14'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
14'
14'
Должен был быть гол! Цао Юньдин имел отличный шанс, но Генг Ксиаофенг не дал голу состоятся!
14'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Zhen Cong нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Qiuming Wang из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
13'
Qiuming Wang из команды Хэбей Форчун разыграл угловой с левого угла.
13'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
11'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
9'
9'
Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе
9'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
9'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
8'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун подал угловой слева.
8'
Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
7'
Матч возобновлен
7'
Ли Шуай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Хунбо Инь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун опасно и грубо сыграл. Ли Шуай пострадал.
6'
Ромеро Оскар бьет со штрафного в створ, но Генг Ксиаофенг держит все под контролем
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
5'
Yuhao Zhao совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
5'
Безумный фол. Yuhao Zhao грубо играет против соперника. Пострадал Игало Одион
4'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
3'
3'
Шанс! Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
3'
2'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
2'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
1'
Шанхай Шэньхуа начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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