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  5. Суперлига
Стадион:
Шанхай Шэньхуа
1:2
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
5' Желтая карточка
Yuhao Zhao
0:1
30' Гол
Эль-Кааби Аюб
1:1
34' Гол
Игало Одион
50' Желтая карточка
Gang Feng
64' Желтая карточка
Junzhe Zhang
1:2
65' Гол
Сюшэн Дун
85' Желтая карточка
Xiaofeng Geng
88' Желтая карточка
Эль-Кааби Аюб
90' Желтая карточка
Zhen Cong
90'+6
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хэбей Форчун вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
96'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Би Джианхао нанес удар чуть мимо. Близко!
96'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
95'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Yizhen Wu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
95'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
95'
Эль-Кааби Аюб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
94'
Генг Ксиаофенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Морено Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу одноклубнику.
93'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Хорошую попытку сделал Эль-Кааби Аюб. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Тактическая замена. Qiuming Wang уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
92'
Хэбей Форчун контролирует мяч.
92'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Эль-Кааби Аюб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ромеро Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Хан Жэнь из команды Хэбей Форчун толкнул локтем оппонента. Это Игало Одион заработал фол
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Офсайд
90'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун в офсайде
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
90'
Zhen Cong получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Zhen Cong из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
Офсайд
88'
Би Джианхао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
88'
Ромеро Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Эль-Кааби Аюб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Ромеро Оскар
88'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
86'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
Желтая карточка
85'
Судье надоело, что Генг Ксиаофенг тянет время и он наказал его горчичником
85'
Ромеро Оскар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Луо Сенвен из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Zhen Cong
84'
Zhen Cong нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Хунбо Инь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ромеро Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Qiuming Wang из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
83'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
83'
Jianrong Zhu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
82'
Qiuming Wang из команды Хэбей Форчун в офсайде
82'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
82'
Хэбей Форчун контролирует мяч.
81'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
80'
Шанс! Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
80'
Yizhen Wu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
79'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Шанхай Шэньхуа делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
79'
Тактическая замена. Aidi Fulang Xisi уходит с поля и его заменяет Jianrong Zhu
78'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
76'
Хан Жэнь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
76'
Wei Wang задерживает мяч рукой
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
75'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Zhen Cong из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Эль-Кааби Аюб
74'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
74'
Сюшэн Дун из команды Хэбей Форчун опасно и грубо сыграл. Peng Li пострадал.
73'
Хэбей Форчун контролирует мяч.
73'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Тактическая замена. Цао Юньдин уходит с поля и его заменяет Yizhen Wu
72'
Чендун Чжан из команды Хэбей Форчун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
Угловой
71'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун подал угловой справа.
70'
Чендун Чжан из команды Хэбей Форчун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
69'
Тактическая замена. Junzhe Zhang уходит с поля и его заменяет Чендун Чжан
69'
Сюшэн Дун нанес удар, но промахнулся очень сильно.
69'
Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
69'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Сюшэн Дун из команды Хэбей Форчун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
68'
Ромеро Оскар нанес удар головой, но Генг Ксиаофенг спокойно отбил мяч.
67'
Игало Одион из команды Шанхай Шэньхуа делает навес прямо в штрафную.
67'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
66'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Сюшэн Дун забивает!
65'
Команда Хэбей Форчун забила мяч, хотя лучше играли соперники
65'
Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун навешивает в штрафную с рикошетом.
Желтая карточка
64'
Junzhe Zhang получает желтую карточку за неспортивное поведение
64'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
Фол, нарушение
63'
Zhen Cong наказан за толчок Луо Сенвен
Фол, нарушение
62'
Qiuming Wang из команды Хэбей Форчун опасно и грубо сыграл. Би Джианхао пострадал.
62'
Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
61'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
61'
ШАНС! Эль-Кааби Аюб нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Хэбей Форчун начинает контратаку
61'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
60'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
60'
Тактическая замена. Gang Feng уходит с поля и его заменяет Луо Сенвен
59'
Wei Wang мяч отрикошетил от ворот
58'
Хорошую попытку сделал Эль-Кааби Аюб. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Сюшэн Дун из команды Хэбей Форчун делает навес прямо в штрафную.
58'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
57'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
57'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
56'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
56'
Хунбо Инь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
Лу Жанг наказан за толчок Хунбо Инь
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
54'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
54'
ШАНС! Сюшэн Дун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун делает навес прямо в штрафную.
54'
Би Джианхао из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
53'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
53'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Ромеро Оскар бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
52'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Gang Feng из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
Офсайд
51'
Игало Одион из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
51'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Желтая карточка
50'
Gang Feng получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Gang Feng грубо играет против соперника. Пострадал Ромеро Оскар
50'
Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
После штрафного удара,который нанес Чжипэн Цзян мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
49'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Сюшэн Дун оказался на газоне.
48'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
48'
ШАНС! Цао Юньдин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Отличные скиллы показывает Морено Джованни, обводя своих соперников
47'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
47'
Генг Ксиаофенг отбил мяч на угловой после удара Игало Одион из штрафной площади.
47'
Aidi Fulang Xisi делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
46'
Сюшэн Дун наказан за толчок Peng Li
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Шанхай Шэньхуа играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Цао Юньдин
46'
Ромеро Оскар бьет со штрафного в створ, но Генг Ксиаофенг держит все под контролем
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Gang Feng из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Игало Одион
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Лу Жанг
44'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
43'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
43'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
42'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
42'
Ромеро Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Junzhe Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
41'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
41'
Штрафной исполнил Ромеро Оскар, после его удара Генг Ксиаофенг сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
40'
Хан Жэнь наказан за толчок Игало Одион
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
38'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
37'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Морено Джованни мяча так и не получил
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Игало Одион первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
34'
Генг Ксиаофенг не дал случится голу! Игало Одион должен был забивать, но Генг Ксиаофенг сделал отличный сейв
34'
Zhen Cong из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
33'
Игало Одион из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
33'
Морено Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
33'
Плохо сыграл Хан Жэнь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
32'
Zhen Cong не смог попасть в створ ударом издали
31'
Фантастический гол, где все сам сделал Эль-Кааби Аюб!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб забивает!
30'
Отличные скиллы показывает Эль-Кааби Аюб, обводя своих соперников
30'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
29'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Хэбей Форчун контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
28'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Эль-Кааби Аюб
28'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
26'
Би Джианхао из команды Шанхай Шэньхуа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
26'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
26'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
25'
Эль-Кааби Аюб наказан за толчок Aidi Fulang Xisi
25'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
24'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
23'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
22'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
22'
Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
22'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
21'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
20'
Aidi Fulang Xisi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
19'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
17'
Ромеро Оскар не смог попасть в створ ударом издали
17'
Генг Ксиаофенг не дал случится голу! Игало Одион должен был забивать, но Генг Ксиаофенг сделал отличный сейв
17'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
16'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сюшэн Дун из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
16'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
15'
Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
15'
Wei Wang нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Плохо сыграл Эль-Кааби Аюб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
15'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
14'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
14'
Должен был быть гол! Цао Юньдин имел отличный шанс, но Генг Ксиаофенг не дал голу состоятся!
14'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Zhen Cong нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Qiuming Wang из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
Угловой
13'
Qiuming Wang из команды Хэбей Форчун разыграл угловой с левого угла.
13'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбей Форчун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Хэбей Форчун контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
11'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
Хэбей Форчун контролирует мяч.
9'
Хэбей Форчун контролирует мяч.
9'
Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе
9'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
9'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
Угловой
8'
Чжипэн Цзян из команды Хэбей Форчун подал угловой слева.
8'
Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
7'
Ли Шуай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
7'
Хунбо Инь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Хунбо Инь из команды Хэбей Форчун опасно и грубо сыграл. Ли Шуай пострадал.
6'
Ромеро Оскар бьет со штрафного в створ, но Генг Ксиаофенг держит все под контролем
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Желтая карточка
5'
Yuhao Zhao совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
5'
Безумный фол. Yuhao Zhao грубо играет против соперника. Пострадал Игало Одион
4'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
3'
Шанс! Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
Угловой
3'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
2'
Ромеро Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
2'
Wei Wang из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
1'
Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
1'
Шанхай Шэньхуа начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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