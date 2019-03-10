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Стадион:
Нью-Йорк Сити
0:0
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
27' Желтая карточка
Шано Максим
56' Желтая карточка
Lucas Rodriguez III
57' Желтая карточка
Хара Леонардо
73' Желтая карточка
Joseph Mora
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
75'
Нью-Йорк Сити делает замену. Valentin Castellanos уходит с поля, а Jonathan Lewis выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Joseph Mora получил желтую карточку от судьи
69'
Нью-Йорк Сити делает замену. Jesus Medina уходит с поля, а Тажури-Шради Исмаэль выходит на его замену.
63'
Ди Си Юнайтед делает замену. Lucas Rodriguez уходит с поля, а Сегура Улисес выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Хара Леонардо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Lucas Rodriguez получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
27'
Шано Максим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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