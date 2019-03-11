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Аль-Завраа
5:0
Конец матча
Аль-Васль
0'
1:0
23' Гол
Саид Самер
2:0
36' Гол
Аббас Алаа
39' Красная карточка
Fabio Lima I
3:0
52' Гол
Аббас Алаа
4:0
75' Гол
Mohammed Karrar
5:0
84' Гол
Аль-Джваед Хуссейн
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Аль-Джваед Хуссейн бьет в цель!
Описание гола
75'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Alaa Abbas бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
УДАЛЕНИЕ! - Fabio Lima увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Alaa Abbas бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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