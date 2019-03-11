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Аль-Вахда
4:1
Конец матча
Аль-Иттихад
0'
1:0
16' Гол
Mohammed Al Menhali
2:0
52' Гол
Леонардо Да Силва
2:1
56' Гол
Nassir Al Shamrani
3:1
80' Гол
Матар Исмаил
4:1
90' Гол
Леонардо Да Силва
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Леонардо Да Силва бьет в цель!
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Матар Исмаил бьет в цель!
Описание гола
56'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Леонардо Да Силва бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Mohammed Al Menhali бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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