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Джохор Дарул Такзим
1:1
Конец матча
Кённам
0'
0:1
52' Гол
Квак Тхэ-Хви
1:1
68' Пенальти
Diogo I
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Диого из команды Джохор Дарул Такзим забивает с точки!
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Квак Тхэ-Хви бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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