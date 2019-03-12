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Эстегляль Тегеран
1:1
Второй тайм: 89'
Аль-Айн
0'
1:0
53' Гол
Farshid Bagheri
1:1
85' Гол
Сиотани Цукаса
89'
Второй тайм
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Сиотани Цукаса бьет в цель!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Farshid Bagheri бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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