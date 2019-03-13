1:0
Конец матча
1:0
50' ГолSupachok Sarachart
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
50'
Г О О О О Л - Supachok Sarachart бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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